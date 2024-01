Ladrones que robaron bicicleta vieron que estaba dañada y volvieron para cambiarla

En las últimas horas, se conoció un hecho 'de no creer' en el barrio La Clarita, de la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, cuando dos ladrones ingresaron a una casa sin problema alguno para robar dos de las bicicletas que se encontraban allí.



Sin embargo, lo que más resalta del suceso es que minutos después del hurto uno de los delincuentes volvió, pues el vehículo que se había llevado estaba dañado, así que lo cambió por otra bicicleta.





En las cámaras de seguridad, compartidas por Noticias Caracol, se puede ver que los hombres entraron a la vivienda como si fuera suya, pues no hicieron fuerza ni rompieron la cerradura para ingresar.



"Deben tener alguna llave maestra. En los videos se puede ver que fue muy fácil como entraron y se robaron dos bicicletas que teníamos allí", señaló Diana Silva, quien reside en la propiedad.







"No las teníamos amarradas porque están en la casa. No es justo que uno tenga sus cosas y llegue alguien y se las lleve", indicó la víctima del robo.

Según el testimonio de Silva, el lugar donde se sitúa la vivienda está acorralado por la inseguridad.



"En dos ocasiones nos han amenazado con cuchillo para robar nuestras pertenencias en la entrada de la casa", manifestó la mujer.



Aunque la propiedad está a tan solo unas cuadras de la estación de Policía de Engativá, las autoridades no transitan mucho por la zona en la que se denunció el robo. Por lo que los habitantes tienen que tomar otras medidas, como no transitar de noche.



"Ya me da miedo salir. A esta hora ya no salgo más de mi casa", afirmó Silva.

