Ladrones atacan ahora en conjuntos cerrados de Fontibón

En Bogotá nadie se salva de la inseguridad. En esta ocasión, la delincuencia llegó hasta algunos conjuntos residenciales de la localidad de Fontibón, en donde varios ciudadanos denunciaron, en la tarde de este viernes, haber sido víctimas de una banda de ladrones que hurtan bicicletas y después las venden en internet.



(Le puede interesar: Reducción en el uso del tapabocas activa las alarmas en Bogotá)

La denuncia fue realizada por varios residentes del sector en la emisora La W. En uno de los testimonios recogidos por la emisora, una de las víctimas señaló que dejó su bicicleta frente a su hogar por 20 minutos y cuando fue a guardarla, ya no estaba. Además, denunció que al ir a poner la queja ante la administración del conjunto, le respondieron que era la tercera del mes y que no había cámaras de seguridad para revisar qué había pasado con su medio de transporte.



“La administración dijo que no hay necesidad de avisarle a la Policía. Vivo hace 10 años en esta localidad, nunca había pasado nada. Siempre pedían documentos y autorización para sacar bicicletas. Me dijeron que al siguiente día venía la administradora, pero no llegó a tiempo y decidí avisarle a la Policía. La Sijin llegó temprano, no le mostraron los videos hasta que llegara la administradora. Le dijeron que iba a quedar en Fiscalía que no estaban colaborando”, le dijo está ciudadana a La W.



(Para seguir leyendo: No se pierda ‘Café a ciegas’, una cata de café en medio de la oscuridad)



Otro caso, también recogido por la emisora, da cuenta de un robo en un conjunto residencial en donde los delincuentes violaron la cerca eléctrica y se llevaron otra bicicleta. Álvaro, víctima de este robo, señaló que hay negligencia por parte de la empresa de vigilancia y la administradora. "La administradora defiende a la empresa de seguridad diciendo que ellos no responden por lo que haya en las áreas comunes”, dijo el denunciante a la emisora.

(Además: Juzgado de Bogotá autorizó tala de árboles para obras de TM en la av. 68)

Más noticias

El mapa que revela los aterradores detalles de 50 robos violentos en Bogotá

Bicicleta y ciclismo: Patrimonio cultural colombiano | Opinión