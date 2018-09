'Cuando salí a mirar se me habían llevado la válvula de oxígeno'

Para María Castañeda, el robo del que fue víctima el pasado 15 de agosto es muy sospechoso. En horas de la madrugada, dos sujetos ingresaron a su vivienda, ubicada en Suba, y se llevaron la válvula de oxígeno que usa debido a problemas en sus pulmones.

"Los ladrones ya tenían fichada la casa porque sabían a qué hora nos íbamos. A las 5:35 de la mañana esperaron a que mi papá y mi hermana salieran de la casa para entrar a robarnos", dijo Angie Bajonero, nieta de María.



Los sujetos entraron a la vivienda, ubicada en el barrio Granada Norte, aprovechando que no le habían colocado doble seguro a la puerta y se llevaron el aparato médico, avaluado en ocho millones de pesos, y el celular de María, quien tiene 80 años.



"El esposo de mi nieta escuchó unos ruidos por la mañana, pero pensó que éramos alguno de nosotros. Cuando salí a mirar se me habían llevado la válvula y mi celular", comentó María, quien agregó que llamaron a la Policía y nunca llegaron.



En las cámaras de seguridad que hay en el sector, esta familia pudo observar a uno de los sujetos cargando el aparato empacado en una bolsa negra por la calle 168 con carrera 48.



Dos días después del hurto, en la fachada de la casa apareció una marca. "En la madrugada vinieron y nos dejaron una raya blanca, como si fuera una señal para que nos volvieran a robar. Pero ya cambiamos las guardas de la puerta", dijo María.



Debido a que María no puede estar mucho tiempo sin la válvula, la familia y ella tuvieron que llegar a un acuerdo con la EPS para que les dieran nuevamente un aparato.



"Nos tocó hacer un acuerdo de pago y cada mes tenemos que cancelar más de 225.000 pesos. En diciembre terminamos de pagarla", comentó María Castañeda.

65 hurtos a viviendas en este sector

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en la UPZ Britalia (a la que pertenece el barrio Granada Norte) entre enero y junio de este año se han presentado 65 denuncias por hurto a residencias, cuatro casos menos que los que se registraron en el mismo periodo del año pasado, sin contar el caso de María, que no fue denunciado oficialmente.



Mientras que en la localidad, en este mismo lapso, se han registrado 777 robos a viviendas, 87 más de los que se denunciaron entre enero y julio de 2017.



Además, fue abril el mes en el que más hurtos a residencias se presentaron, cuando las autoridades recibieron 123 denuncias en toda la localidad.



No obstante, las UPZ de Suba en las que más casos como estos se presentaron en los primeros siete meses del año son El Rincón y Tibabuyes, con 164 y 134 denuncias, respectivamente.



En cuanto a las UPZ del oriente de Suba con más hurtos a residencia entre enero y julio de 2018 son El Prado (82), Niza (68), La Alhambra (52) y San José de Bavaria (41).

Las cifras del Distrito también permiten ver que, con el 19 por ciento de los casos, es el viernes el día en el que más robos se presentan en la localidad.



En cuanto a los horarios en los que más hurtos hay son los comprendidos en la noche y la madrugada.



Rafael Jaller Santamaría

Redacción EL TIEMPO ZONA