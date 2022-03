En Bogotá, dos ladrones en motocicleta amenazaron con arma de fuego a un niño y le robaron el celular y hasta el perrito que había sacado a pasear. Hoy, el menor y su familia no solo sufren el temor tras el atraco, sino la ausencia de Max.



Los hechos ocurrieron a las 9:25 p. m. de este 16 de marzo en el barrio Cundinamarca, en la localidad de Puente Aranda. El menor había salido a pasear el perro; pero, en su recorrido, fue interceptado por los delincuentes.



(Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del rentable delito de robo de mascotas en Bogotá?)

"Le pedían dinero. El niño no tenía dinero... y en ese instante, el parrillero le quitó el perrito", contó una de las familiares.



"Además del trauma que mi hermano tiene, que lo hayan amenazado con un arma... la ausencia de Max es muy notoria", lamentó su hermana.

#ArribaBogotá

🐶 l Max, un perro de raza pug ,fue hurtado en el centro de la ciudad cuando un menor de edad regresaba de darle un paseo.@daarevalo7@CityTv pic.twitter.com/XvyF6tSUGD — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) March 18, 2022



Max ex un perro pug color arena al que le falta el ojo derecho. Es el consentido de la familia.



"Max es un perrito consentido. Él no come cualquier tipo de comida, no duerme en el piso. Está acostumbrado a estar en familia y rodeado de amor. Pedimos ayuda para que nos ayuden a encontrar nuestro hermoso perrito", solicitó una de las familiares.



Las autoridades investigan el caso.

Facebook Twitter Linkedin

Este es Max Foto: City Tv

(Para seguir leyendo: El maltrato a una mujer detrás de la denuncia contra un call center)

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Daniel Arévalo, periodista de City Tv