En video: ladrones intentan robar un carro, pero vecino logra ahuyentarlos con un palo

La delincuencia en Bogotá parece seguir sin control. A los reiterados casos de personas asaltadas en las calles de la ciudad se suma el constante hurto a vehículos, delito que se comente bajo diferentes modalidades.



En uno de los más recientes casos, una pareja de ladrones quedó en evidencia al intentar robar un automóvil que se encontraba estacionado en una calle del barrio Boyacá Real, de la localidad de Engativá.



(Lea también: En video: violentos atracos a mano armada en Engativá y Ciudad Bolívar)

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a los delincuentes caminando con normalidad cerca al vehículo sin generar ninguna sospecha. Al identificar que el carro se encontraba sin ocupantes y al parecer desatendido, estos se detienen y esperan el momento adecuado para abrir la puerta del conductor, al parecer, con una llave o control maestro.



Uno de los ladrones ingresa al vehículo para buscar elementos de valor que pudiera llevarse, mientras que su cómplice permanece a un lado para vigilar el entorno y dar aviso en caso de problemas, sin embargo no contaban con la valiente reacción de un vecino, quien se percató del hecho.



Cuando el ladrón descendía del vehículo, el ciudadano cruzó rápidamente la calle, y armado únicamente con un palo, enfrentó a ambos delincuentes. Estos, al percatarse de la reacción del hombre, no tuvieron otra opción que salir corriendo para evitar ser golpeados, aunque en las imágenes se ve cómo la cómplice alcanza a recibir un palazo y luego huye.



(Le puede interesar: En video: brutal golpiza a supuestos ladrones en el centro de Bogotá)



El dueño del automóvil manifestó que el ‘modus operandi’ de estos delincuentes es identificar carros parqueados en las calles que estén sin vigilancia, luego intentar desbloquearlos con denominados ‘mandos universales’ y así poder saquearlos o incluso llevárselos.



Las autoridades recomiendan a los conductores no dejar los vehículos en las calles y procurar estacionar en lugares permitidos y con vigilancia, de igual forma, se deben activar todos los seguros, incluyendo la alarma, y nunca dejar el vehículo desatendido.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

* Con información de Citynoticias