Los ladrones se movilizan en un audi rojo y un Kia Cerato para despistar a sus víctimas. En un video que circula por redes sociales se ve el momento en que tres estudiantes jóvenes pasan cerca de los carros y un hombre aparentemente joven le rapa las pertenencias a una de ellas.

Se trata de tres alumnas del colegio técnico Francisco José de Caldas, que el pasado martes 7 de junio fueron víctimas del robo.



Los hechos se dieron en la calle 63 con cra 69, en donde, además de los autos mencionados, se puede apreciar a unos hombres hablando entre sí, cuando ven a las 3 estudaintes uno de ellos se esconde y el kia se adelanta a esperarlo.

Después de que el ladrón le quitara parte de sus pertenencias a una de las alumnas, sale corriendo y el hombre del audi no se mueve y en cambio mantiene una conversación corta con la víctima. En el video, no se alcanzan a apreciar armas.Las autoridades aún no se han pronunciado sobre los hechos.

