En la madrugada de este jueves, 18 de mayo, tres hombres en medio de un intento de robo de cables de energía subterráneos de la Empresa de Energía de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, provocaron un incendio y uno de los ladrones tuvo que ser remitido a centro médico por fuertes quemaduras.



Los hechos ocurrieron más exactamente en la calle 20 con Avenida Caracas, allí, en medio del robo, los cables de energía explotaron y les ocasionaron graves quemaduras a los ladrones. No obstante, dos lograron huir para no ser capturados, pero, uno de ellos quedó tirado en el sitio y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de Bogotá.



Tan grave quedó el ladrón rescatado, que tuvo que ser remitido a un centro médico. Aunque los testigos de los hechos, contaron que los otros dos delincuentes involucrados también tuvieron fuertes heridas, sin embargo, huyeron antes de que llegara la Policía al lugar.



De acuerdo con las autoridades, el robo de cables de energía subterráneos en Bogotá se convirtió en una problemática, ya que cada vez son más los delincuentes que aprovechan las noches y las madrugadas de la capital para cometer sus delitos.



El personal de Codensa llegó minutos después para arreglar los daños ocasionados por los delincuentes, puesto que varias personas se vieron afectadas y quedaron sin energía debido a este intento de hurto.



