En cámaras de seguridad quedo registrado el angustiante momento en el que un hombre ingresa a un establecimiento de comercio para robar a la mujer que se encontraba atendiendo. Sin embargo, el delincuente no contó con que la mujer es una deportista de alzamiento de pesas, que con mucha fuerza, se impuso al hombre y logro sacarlo del establecimiento.



(Le puede interesar: En una riña, celador le disparó con arma de dotación a compañero de trabajo)

Ante los gritos de auxilio y la algarabía los vecinos del sector salieron para ayudar a la mujer y detener al ladrón. Pese a que la comunidad logro atraparlo, retenerlo, golpearlo y entregarlo a las autoridades; la víctima denunció que quedó en libertad pues no se le reconoció otro delito aparte del porte de armas.



"Solamente le tuvieron en cuenta el porte de armas, pero no lo que hizo, que fue la tentativa de homicidio en contra mía; ni el hurto, porque me robó la plata. Y si yo no hubiera enfrentado a ese ladrón, me hubiera robado los equipos, por ahí unos 300 a 400 millones de pesos en equipos”, dijo la víctima en entrevista con Noticias Caracol.



Aunque la gravedad del hecho quedó registrada en las cámaras de vídeo, lo cierto es que el hombre ahora está libre y la mujer advierte que teme por su vida y que el delincuente regrese a su local para tomar venganza por los hechos ocurridos.

​

REDACCIÓN BOGOTÁ