Seis meses y 10 días han pasado desde que un grupo de 1.500 indígenas, que pertenecen a 15 diferentes pueblos originarios –en su mayoría emberás–, se asentaron en el parque Nacional, en el centro de Bogotá, exigiendo a las autoridades distritales y nacionales opciones de vivienda digna.



Durante este tiempo, este lugar ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre los indígenas y miembros de la Fuerza Pública, situación que ha afectado fundamentalmente a niños y mujeres embarazadas de la comunidad, a funcionarios del Distrito, y a residentes y comerciantes del sector, quienes están desesperados por la situación. El episodio de violencia más reciente ocurrió en la noche del miércoles, cuando una protesta de al menos 150 personas desembocó en una serie de desmanes y destrozos en las calles aledañas al parque Nacional.



La alcaldesa Claudia López se refirió a este episodio y anotó que, de mano del Gobierno, se ha logrado el retorno de 1.680 indígenas a sus territorios –que permanecían en la UPI La Florida, en Engativá–. Pero reconoció que aún hay entre 1.300 y 1.500 por ser trasladados.



“La situación que ha vivido la comunidad emberá es injusta por donde se le mire. No tendrían por qué estar aquí en un sitio que no es su resguardo, pero el desplazamiento forzado sigue siendo una triste realidad de Colombia. Es injusto su desplazamiento y las condiciones de revictimización que viven”, aseguró López.



Sin embargo, pese a las declaraciones del Distrito, los vecinos, estudiantes y trabajadores de la zona insisten en que se debe encontrar una solución efectiva.

Desde el Distrito han señalado en más de una ocasión que la mejor opción es que las comunidades retornen a sus territorios y ha ofrecido hasta cinco albergues mientras la Unidad para las Víctimas coordina el retorno. No obstante, los indígenas insisten en que estos sitios no ofrecen condiciones de vida dignas y que volver a sus territorios tampoco es una opción.



La alcaldesa dijo ayer que la única solución frente a esta circunstancia, “que afecta no solo a los bogotanos, sino a los mismos indígenas emberá, es su retorno seguro y con garantías a sus territorios en Chocó y Risaralda”.



Por su parte, Carlos Alberto Baena, viceministro para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, reiteró que la fórmula para hallar una solución al caso de los nativos, mayoritariamente de la comunidad indígena emberá, que están asentados en el parque Nacional, nororiente de Bogotá, es el diálogo.



“Comprendemos las dificultades, pero hemos hecho avances importantes. Esos avances se miden en la caracterización, que es el paso previo para la toma de las decisiones”, dijo.

Con esos registros, se procedió a iniciar los retornos de grupos a sus lugares de origen, de donde precisamente habían salido por las difíciles condiciones sociales. “Con la Unidad de Víctimas ya hemos hecho dos retornos. Se trata de situaciones complejas porque, si bien se inicia aquí en Bogotá, hay que ofrecer las condiciones de transporte para un regreso en óptimas condiciones, luego debe haber una reubicación de las comunidades en sus territorios ancestrales. Para eso, se necesita una sintonía con los alcaldes locales de las regiones”, explicó el viceministro.



“Si siguen, es porque se han negado a aceptar el albergue temporal (...). Aquí ha habido manipulación de niños, manipulación política y obstrucción jurídica”, afirmó la mandataria, y aseguró que el Distrito y la Nación tienen las herramientas y recursos para los retornos, pero “que ni los emberás han aceptado el albergue temporal ni los jueces nos han permitido hacer el retorno seguro y definitivo”.



Agregó, además, que queda una “obstrucción jurídica por resolver”. “Nos informa el sistema judicial que es posible que a más tardar el 20 abril haya un pronunciamiento definitivo a una sentencia judicial que nos ha impedido hacer el retorno”, sostuvo López.

‘Estamos aterrados’

“Nosotros estamos aterrados con lo que pasó anoche (el miércoles). Sí habíamos visto las agresiones a los señores de la alcaldía, pero no con el nivel de violencia de anoche. (...) Atacaban a todo lo que se movía por la 7.ª”, le dijo a EL TIEMPO Gloría Chica, una residente del sector cuyo antejardín sufrió daños.



De acuerdo con el más reciente balance del Distrito, los enfrentamientos dejaron 35 personas lesionadas: 15 indígenas, 10 gestores de convivencia, nueve miembros del Esmad y 1 funcionario de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el Distrito reportó que 13 buses de TransMilenio, tres paraderos del SITP y varias ventanas de los edificios circundantes fueron vandalizados, entre ellos, un concesionario, un banco y una universidad.



“Durante más de tres horas retuvieron a cerca de 30 vehículos e intimidaron a los ciudadanos que se transportaban en ellos. Equipos interinstitucionales mantuvieron el diálogo con las comunidades, pero se consideró agotado este recurso cuando instrumentalizaron a los niños de su propia comunidad para realizar actos violentos y vandálicos como se evidencia en videos de redes sociales y como lo ratifican los vecinos residentes del sector”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.



Las manifestaciones se iniciaron sobre las 4 de la tarde. En un principio se trató de un bloqueo pacífico en las inmediaciones del parque, lo que afectó la movilidad de la carrera 7.ª en ambos sentidos y llevó a adelantar desvíos de los servicios duales de TransMilenio. En horas de la noche, miembros del Esmad llegaron al punto para recuperar la movilidad, lo que desencadenó fuertes enfrentamientos con los indígenas.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los indígenas utilizaron una especie de dardos o cerbatanas, además de piedras y palos, para agredir a los uniformados. Al respecto, la alcaldía advirtió que ya se interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

¿Qué dicen los emberás?

Rueda de prensa de la comunidad indígena que se encuentran en el parque Nacional. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Jairo Montañés, coordinador de las Autoridades Indígenas en Bakatá, señaló que, aunque el detonante inicial de las protestas fue un siniestro vial que afectó a una mujer emberá el 5 de abril, el plantón del miércoles tenía como propósito “exigir el cumplimiento del fallo de un juez de pequeñas causas que obligaba al Distrito y el Gobierno a garantizar los derechos fundamentales de los indígenas”.



Montañés se refiere a una acción de tutela que un juez falló a favor del personero de Bogotá Julián Pinilla el 4 de marzo y que obliga a varias entidades del Distrito a realizar una caracterización –la cual se llevó a cabo el 24 de marzo–, identificar un lugar para la reubicación con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y aplicar medidas de atención en materia de salud y seguridad alimentaria.



Sobre los elementos, se defiende y dice que no es cierto que dentro del campamento se encuentren armados. “Sí utilizamos elementos para defendernos, pero jamás dardos como dice la policía”, dijo, y agregó: “Denunciaremos el abuso de la fuerza ante instancias internacionales. Tenemos 24 personas lesionadas, entre niños y mujeres gestantes”, concluyó.



Asimismo, anunciaron una gran manifestación para el próximo sábado 9 de abril.



Vecinos claman por una pronta solución a la ocupación del sector

Facebook Twitter Linkedin

Vidrios rotos en algunos de los locales comerciales y edificios aledaños al parque Nacional. Foto: César Melgarejo

Vecinos del sector reportaron que durante la noche se escucharon detonaciones y que la comunidad mantuvo fuertes choques con palos y piedras contra los policías que se encontraban en la zona. En el sector todavía se pueden encontrar los restos de los desmanes: palos, baldosas y vidrios rotos. Algunos, que antes defendían la ocupación, ahora claman por una solución que les permita utilizar el parque.



Eliodoro Parra, guarda de seguridad en la Institución Universitaria de Colombia y testigo directo de los incidentes, señaló que, aunque siente empatía por la situación de los indígenas, considera que la reacción del miércoles fue desproporcionada. “No entiendo porque tenían que venir a romper las ventanas de la universidad o atacar a los conductores. Si ellos tienen problemas con la policía o con la alcaldía, que los resuelvan allá, pero que no se desquiten con la gente del barrio, que tan paciente y colaborativa ha sido”, dijo.



Contó que cuando los indígenas empezaron a atacar los vehículos él prefirió resguardarse dentro del edificio. “Pensé que no iban a llegar hasta acá, pero minutos después empecé a escuchar cómo acababan con las ventanas”, agregó.



Otro afectado por los hechos de vandalismo fue Martín Bejarano, conductor que ayer pasaba por el sector y en medio de su huida perdió uno de los espejos de su carro. “Vine para ver si lo encontraba. Fue el único daño que tuve, pero el susto es lo que queda”, dijo.



Este diario también habló con Jonathan Arias, taxista del sector que dice verse afectado por la ocupación del parque. “El miedo se apoderó del parque Nacional y nadie dice nada. Qué está haciendo la alcaldía y el Gobierno para solucionar este problema. Hasta cuándo los van a tener aquí permitiendo que se adueñen del parque. Gracias a Dios yo no estaba en ese momento, había arrancado 10 minutos antes”.

REDACCIÓN BOGOTÁ Y POLÍTICA

