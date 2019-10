La UMV responde a polémica por el traslado de su sede operativa

El traslado de la sede operativa de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), que duró más de 90 años funcionando en el barrio Veraguas, de la localidad de Los Mártires, derivó en un pleito jurídico que enreda a la entidad.

Desde diciembre del 2018, esta sede de la UMV opera en un predio de 24.000 metros cuadrados del barrio La Aldea, de Fontibón.

Según explicaron en la entidad, este traslado fue ordenado en febrero del 2018 por un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado que confirmó una decisión del 2015 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparaba los derechos de los vecinos de Veraguas que exigían que se fueran del barrio.



“La acción popular, sustentada en temas ambientales, solicitaba que la unidad se trasladara. Teníamos un espacio similar al actual donde estaba la operación, maquinaria, se hacía el despacho a frentes de obra y acopio de material”, contó Marcela Márquez, secretaria general de la entidad. Para cumplir la orden judicial, la Administración Distrital asignó un monto a la UMV para arrendamiento.



La búsqueda del nuevo hogar de esta sede tardó algunos meses. Se visitaron nueve predios, pero tras un riguroso filtro que incluyó criterios jurídicos, urbanísticos, sociales y económicos, se seleccionó el que está ubicado en la calle 22D n.º 120-40, propiedad de Pinagro Administradora Ltda.



La información oficial deja ver que la UMV no suscribió el contrato de arrendamiento para estar en ese inmueble directamente con el propietario, sino que firmó con la empresa Famoc Depanel S.A. un contrato de arrendamiento con adecuaciones de áreas en noviembre del 2018, ya que para poder operar en este lugar se necesitaban importantes modificaciones estructurales que el propietario no estaba dispuesto a asumir.

José Alirio González López, un agente inmobiliario, denunció que antes de cualquier contacto entre la UMV y Famoc, él ya había relacionado a la entidad con los dueños del predio para concertar la negociación.



Esto lo sustenta con más de 16 pruebas que adjuntó en una demanda en contra de la UMV, Famoc Depanel y Pinagro Administradora Limitada, y en la que exige que se reconozca la existencia de un contrato de corretaje verbal dentro del cual él realizó las gestiones como gestor inmobiliario.



Aunque en la entidad reconocen que esta persona fue quien los llevó a las dos primeras visitas del inmueble, niegan que haya existido alguna propuesta formal por parte de este, o alguna relación contractual.



“Dicen no tener ninguna obligación conmigo, pero están todas las pruebas de la gestión que hice desde el primer día. Además, entre los documentos que presentó la empresa que arrendó el predio hay uno que era el que yo había presentado”, denunció González.



El 14 de agosto pasado, la UMV fue notificada del litigio en el que fue incluida, y del que afirma no tener ninguna responsabilidad.



“La entidad ejercerá la defensa técnica y jurídica correspondiente, atendiendo los criterios que la Corte Suprema de Justicia ha señalado sobre el particular, respecto a que estos contratos de corretaje son propios de la relación entre los titulares de los inmuebles y los gestores inmobiliarios”, dijeron.



EL TIEMPO trató de comunicarse con voceros de Pinagro, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Será un juez el que defina quién tiene la razón en esta disputa.

Condiciones del contrato

Marcela Márquez, secretaria general de la UMV, explicó que no se fijó un canon mensual de arrendamiento, sino que, por el contrario, se hizo por metros cuadrados funcionales.



“El valor del metro cuadrado es de 29.247 pesos incluido IVA”, aseguró.

En un recorrido por esta sede, EL TIEMPO pudo confirmar que como parte de los requisitos del arrendatario, la mayoría de los espacios están completamente renovados.



Se adecuaron los talleres para los vehículos, se dotaron oficinas con equipos totalmente nuevos, se dispuso de casinos para las cerca de 1.000 personas que trabajan allí, se construyó una sofisticada sala para los archivos de la entidad, se adecuaron almacenes para el material de acopio, entre otras.



Finalmente, en la UMV explicaron que el contrato está vigente hasta noviembre próximo y que harán una prórroga por seis meses más. Que esta sede operativa continúe en los próximos años en ese lugar dependerá de la siguiente administración.



