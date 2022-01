La medida de pico y placa extendido que empezó a regir en la capital desde el pasado 14 de enero, ha generado una serie de opiniones frente a la medida, y lo cierto es que ya se han registrado efectos en la movilidad tanto en la ciudad como en municipios aledaños.



Según el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, ayer, en el segundo día de pico y placa extendido, la velocidad promedio en los principales corredores fue de 31 km/h y el flujo vehicular se redujo el 7% en hora valle y el 2% en el pico de la mañana.

Sin embargo, en redes sociales hay ciudadanos que aseguran que con la extensión en la restricción, se han presentado largas filas de vehículos particulares que intentan ingresar desde la capital hasta municipios cercanos como Cota y Cajicá.

Me entero que hoy inició el nuevo #PicoYPlaca en Bogotá, el tráfico estuve FATAL! Hora y media de Cota a Cajicá, tanto en la mañana como ahora al regreso… Ni eso sirve en esta ciudad de la furia 😤 — Diana Pabón (@DIMIPAE) January 12, 2022

Otras personas que viven en estos municipios expresan que han tenido que tomar los buses intermunicipales que llegan hasta el portal Norte y portal 80, y de ahí realizar un transbordo en el sistema de TransMilenio para poder llegar hasta sus trabajos.



"Me ha tocado tomar transporte público para movilizarme hacia Bogotá. Ese transporte me cuesta 3.600 pesos hasta el portal 80, y de ahí he tomado el TransMilenio hasta mi trabajo, sabiendo que ahorita está en 2.650 pesos. Entonces diariamente me puedo gastar 12.000 pesos diarios en transporte", cuenta Alejandra Sierra, quien vive en el municipio de Cota y diariamente se tiene que movilizar hacia la ciudad.



Este panorama ha sido similar para residentes de La Calera, que han optado por usar buses para poder llegar hasta sus casas luego de sus jornadas laborales.



Otros, también han manifestado su descontento alegando que hay dueños de vehículos particulares con placas de municipios vecinos que circulan por la ciudad, y le hacen 'conejo' a la medida pues las tarifas de los impuestos son menores.



Los muy indignados por el pico y placa extendido en Bogotá, se movilizan en la Ciudad, pero la placa de su carro es de Cota, Chia, Cajicá, Calera etc porque los impuestos aquí son muy costosos. En fin… la hipocresía 🤡🤡🤡🤣🤣 #MovilidadSostenible #BogotaEstaMejorando — Alejandra Mora M. (@AlejaMoraM22) January 13, 2022

Por su parte, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán señaló que en las próximas semanas cuando retornen todos los viajeros y el sector educativo se reactive a partir del 24 de enero, se podrán evidenciar los resultados más notables de la medida.



"Tenemos que tener un poco de paciencia para evaluar enero y febrero para ver qué está pasando con todas las condiciones de movilidad. Vamos a seguir monitoreando los corredores, las velocidades, volúmenes, adquisición de permisos de movilidad compartida y vamos a seguir monitoreando la venta de vehículos y la venta de motos", explicó Estupiñán.



REDACCIÓN BOGOTÁ