El lunes 17 de julio, a eso de las 10:30 de la noche, una población fue arrasada. El preludio fue un fuerte aguacero de cinco horas que provocó una avenida torrencial. Aumentó rápidamente el nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente y arrastró toda clase de sedimentos. En segundos, una quebrada y el río Negro causaron una completa tragedia en zona rural del municipio de Quetame, en el oriente de Cundinamarca. La vereda El Naranjal llevó la peor parte.



(Le puede interesar: Mintransporte anunció que se habilitará paso alterno de Vía al Llano la próxima semana)

Facebook Twitter Linkedin

Vista aérea de sector en Quetame donde ocurrió la tragedia. 20 de julio de 2023. Foto: Bomberos de Cundinamarca

El saldo trágico, sin duda, es la muerte de 22 personas, los 6 heridos, los 7 desaparecidos y la pérdida o afectación de, al menos, 22 viviendas, pero a eso se suma el grave daño en un puente ubicado en el sentido Villavicencio-Bogotá y uno veredal, afectación de redes eléctricas y en el acueducto. Medio país está incomunicado.



Esta tragedia revive la grave crisis que deviene cada vez que un desastre natural limita el tránsito de toda clase de vehículos. El intercambio de alimentos, la salida de viajeros, el turismo y muchos otros sectores comenzaron rápidamente a vivir la crisis.



La concesión vial Coviandina, que atiende este corredor, no tuvo más opción que informar que la vía se mantendría cerrada en ambas direcciones, teniendo en cuenta que además del puente en sentido Villavicencio-Bogotá, que conecta sentido Bogotá-Villavicencio, también presentaba afectación en la pila de soporte número tres, por lo que era necesario la construcción de dos puentes tipo militar de 60 metros para ser instalados en estos sectores.



(También puede leer: Aumenta a 26 el número de víctimas fatales de la emergencia en Quetame)



Se han tenido que evacuar los vehículos particulares, de transporte público y de carga para priorizar el paso a residentes de los municipios sobre esta vía.



La otra estructura, de unos 121 metros y que se encuentra paralela, en sentido Bogotá-Villavicencio, quedó en pie, pero Coviandina informó que una de sus pilas fue impactada por material proveniente del primer puente. “Es necesario que esta infraestructura se mantenga cerrada mientras se concluyen los estudios iniciados y se ejecutan los trabajos de reparación”.

Facebook Twitter Linkedin

Análisis y situación en Quetame. Foto: Redes sociales/ Policía Nacional

Asimismo, señalaron que, junto con el Ministerio de Transporte y la ANI, trabajan en la instalación de dos puentes metálicos de 60 metros tipo Bailey, con los que esperan reabrir el paso “en el menor tiempo posible”. De acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, esta instalación se demoraría entre dos y tres semanas.



Las casetas del peaje se vieron afectadas por el agua y el barro que arrastraron las quebradas, principalmente Naranjal y Estaquecá, pero sin mayores consecuencias, aunque ello sí obligó a suspender el tránsito en todo el corredor. La crisis se siente.

La despensa sin salida



El Meta se ha convertido en la despensa de Colombia. Diariamente moviliza toneladas de productos agrícolas y pecuarios. Este diario consultó a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Meta, y es obvio por qué las cifras despiertan preocupación, sobre todo, en Bogotá.



(Le puede interesar: Piden a la UNGRD agilizar entrega de ayudas para damnificados por avalancha en Quetame)



La producción agrícola del Meta alcanza las 3’667.017 toneladas al año. Son los primeros productores de palma, con 688.759 toneladas; de soya, con 173.050; maíz, con 382.609; patilla, con 123.780; caucho, con 5.594, y maracuyá, con 59.513. En solo alimentos, en el Meta se producen 1’650.155 toneladas al año. En promedio, todos los días, del Meta se movilizan 2.900 toneladas, entre frutas, cereales y verduras con destino principal la capital del país. Además, produce 785.000 litros diarios de leche, de los cuales 480.000 también llegan a Bogotá, junto con 43 toneladas de carne de cerdo, 1.130 de carne bovina y 155 de pollo. En promedio diario, por el cierre de la vía al Llano los productores del Meta pueden perder 11.000 millones de pesos en alimentos, según la Gobernación del Meta.

Corabastos ya siente crisis

Facebook Twitter Linkedin

Región metropolitana Corabastos Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Javier Salcedo, gerente de Corabastos, dijo que eran inevitables las consecuencias tras el cierre de la vía al Llano, y algunos comerciantes ya advirtieron sobre aumentos de los precios. “Los de la bodega 11 expresaron su preocupación. Temen que los productos de esa región experimenten incrementos de sus precios”. Explicó que la situación se debe a que los transportadores se ven obligados a utilizar rutas alternas para salir de Villavicencio que son, por lo general, más extensas. “Se paga más gasolina y hay más peajes”.



Entre los productos que más se verían afectados se destacan yuca, plátano, cítricos, carne, arroz y maíz, entre otros de gran importancia para el mercado. “Ya hemos visto algunas señales de esta problemática. El ingreso de productos provenientes del Meta ha disminuido, como lo evidencia la reducción del número de viajes de plátano y yuca. El miércoles ingresaron 50 viajes de plátano, mientras que el jueves solo llegaron 32, el miércoles hubo 42 viajes de yuca y el jueves, solo 31”. Según Salcedo, la escasez de estos productos se traduce en aumento de precios. “El precio de la yuca ha experimentado un incremento de entre 5.000 y 10.000 pesos por bolsa de 25 kilos, alcanzando un valor de 75.000 pesos en compara

Precios de la comida y los combustibles se dispararon en el Meta

El incremento de los precios de las tarifas aéreas, de los combustibles y de productos alimenticios que llegan de la sabana cundiboyacense son algunas de las reacciones inmediatas que se generan una vez se anuncia el cierre de la vía al Llano.



El presidente del Comité Intergremial y director de Fenalco Meta, Jorge Arango, sostiene que diariamente la región pierde $ 50.000 millones y los sectores más afectados son el agropecuario con alrededor de $ 15.000 millones, seguido de comercio y alojamiento con $ 10.000 millones, lo cual preocupa en la medida que estos sectores generan el 25 por ciento del empleo en el departamento.



Por su parte, la administradora de la Central de Abastos en Villavicencio (CAV), Claudia Restrepo, sostiene que han subido los precios de los productos de la sabana cundiboyacense por el incremento del flete, que estaban en $ 90 por kilo y hoy están en $ 220, subiendo un 244 % en frutas como manzanas, peras y fresas. También subieron la papa negra y la criolla, el tomate de árbol y el de guiso, la cebolla larga y cabezona, la arveja y el cilantro.



El transporte también se vio afectado, pues ya le subieron $ 300 más al precio de la gasolina en la región, la cual es la mayor productora de petróleo pero a su vez era ya la de la gasolina más costosa.



El gerente de la Terminal de Transporte en Villavicencio, Alcides Socarrás, aseguró que la frecuencia diaria de despachos de buses, que estaba entre 240 y 250 al día, pasó a 70, y el número de pasajeros, que estaba en 2.500, se redujo a 1.000.



Y de no tener una pronta solución en la ruta Bogotá-Villavicencio, la proyección de pérdidas estará entre el 30 y el 35 por ciento para la terminal terrestre.

Finalmente, Arango dice que Villavicencio, hasta mayo, era la ciudad con menos inflación del país, y ahora este fenómeno se disparará.

(Además: Los 3 datos desconocidos de extranjeros asesinados afuera de Corferias)

Facebook Twitter Linkedin

Se creó un PMU para monitorear el terreno y para las labores de rescate. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Vías alternas son 4 veces más largas y sufren derrumbes

Aunque están trazadas la transversal del Sisga, la vía del Cusiana, la Perimetral de Oriente y la vía por San Pedro de Jagua como carreteras terrestres alternativas para el Llano, cuando se presentan cierres en la vía Bogotá-Villavicencio, ninguna es eficiente ni eficaz debido al peso de los vehículos que pueden transitarlas y por las distancias: mínimo cuatro veces más largas.



Por la transversal del Sisga, que es la más corta, no pueden pasar vehículos de más de 30 toneladas y el recorrido es de 274 kilómetros, entre 7 y 9 horas; frente a los 86 kilómetros de la vía al Llano, en la que se tardarían 90 minutos. Además, por Macal y Santa María, Boyacá, por donde se pasa, suelen haber cierres por derrumbes.

Otra opción es la transversal del Cusiana por Bogotá, Tunja, Sogamoso (Boyacá); Aguazul, Villanueva (Casanare); Barranca de Upía y Villavicencio (Meta), que presenta ocho puntos críticos, especialmente entre Sogamoso y Aguazul. Son 325 kilómetros que se recorren en 13 horas. Además, para vehículos de carga aumentan los costos de los fletes por tiempo de tránsito, gasto de combustible y peajes, valor que sufre el usuario.



La tercera ruta se tomaría por la transversal del Sisga. En el municipio de Santa María se desviaría por Gazaduje, San Pedro de Jagua y Medina (Cundinamarca) y conectaría con Cumaral, Restrepo y Villavicencio (Meta).



No obstante, ese cruce tiene sectores que difícilmente pueden transitar vehículos pequeños.



La cuarta ruta es la Perimetral de Oriente, un proyecto vial que se encuentra suspendido en los tres últimos municipios por unos permisos ambientales que no ha autorizado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias A Fondo

Vacunación: buscan que más de 100 mil niños completen su esquema

¿Qué pasará con el abandonado Cici Aquapark en Bogotá?

Cinco de cada 10 homicidios en la ciudad son un sicariato