“Yo sé que algún día Dios me lo va a devolver, como él quiera, pero yo sé que él me lo va a devolver, por mis hijos, por darle una santa sepultura y porque toda esta zozobra se termine”, relató con la tristeza que carga hace más de cuatro meses Luz Ángela Ríos Camacho, esposa de Javier Velilla, el hombre que continúa desaparecido tras el derrumbe ocurrido el 12 de noviembre de 2022, en La Calera.



En Bogotá sobre la vía a La Calera en las horas de la tarde del sábado 12 de Noviembre se registró una emergencia. Foto: Sergio Acero Yate

"Yo golpeo puertas

seguido en la alcaldía, la personería, la Defensoría del Pueblo, pero no hay respuesta".

Se van a cumplir cinco meses desde que Javier Velilla desapareció en medio de una avalancha ocasionada por las fuertes lluvias que se presentaron aquel sábado, día en el que comenzó la “pesadilla” de su esposa Luz Ángela Ríos.



Cuando ocurrieron los hechos, Luz Ángela tenía la esperanza de encontrar a su esposo con vida. Sin embargo, cinco meses después, el dolor sigue siendo igual para ella, quien entre lágrimas mencionó: “Mi temor más grande era separarme de mi esposo y ahora que mi Dios se lo llevó me tocó enfrentar ese temor y ha sido difícil este proceso, porque a pesar de que tengo mucha gente a mi alrededor, mi mamá y mi familia, está ese vacío de soledad”.



El dolor de haber perdido a su esposo persiste, pero ahora se combina con el sentimiento de desolación por no poder darle una sepultura digna, porque la búsqueda en la zona se suspendió hace varios meses y, según cuenta, nunca le notificaron.



Actualmente, Luz Ángela vive con sus cuatros hijos en el hogar que había conformado con Javier Velilla, que está lleno de fotografías de él, un altar en la mitad de su sala y una pancarta que recubre una de las paredes y que dice: “La gambeta P y C lamenta la muerte del padre, esposo, hijo y amigo Javier Velilla”.



Luz Ángela no tiene trabajo en este momento. Asegura que, pese a que la búsqueda del cuerpo se suspendió, ella tiene todas sus energías puestas en que se retome y sigue tocando puertas con la esperanza de que se le facilite la maquinaria que necesita para excavar en la zona, ya que “a punta de pica y pala no lo vamos a encontrar”.

Javier Velilla es un guardia motorizado que tenía que vigilar varios tramos de un condominio. Foto: Archivo particular

“Yo voy y golpeo puertas seguido, a la Alcaldía, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, pero me dicen que ellos no son entidades, que ellos no son competencia, que le toca a Fiscalía. Fiscalía le tira la pelota a Idiger, Idiger a bomberos, y así sucesivamente”.



Pese a la indiferencia de las entidades oficiales, su persistencia parece que está dando frutos. Luz Ángela logró captar la atención de una empresa de detectores de metales, quienes pusieron a su disposición estos dispositivos para identificar posibles zonas donde pudo haber quedado el carro en el cual su esposo ingresó momentos antes de que la avalancha se lo llevara. Un vehículo que tampoco aparece.



“Al momento de encontrar el punto yo lo que necesito es la maquinaria, ya hubo unos puntos estratégicos que nos indicaron los detectores, pero no pudimos hacer nada, bajamos con mi familia, los vecinos, la presidenta de la junta de acción comunal, pero es muy difícil, lo que hace una máquina no lo vamos a hacer 15 personas”, contó Luz Ángela.

Luz Ángela Ríos Camacho y sus hijos Johan, Dilan, Keiner y Valeria no pierden la esperanza de encontrar a Javier Velilla, desaparecido en la tragedia por lluvias en La Calera. Foto: Archivo particula Foto: Archivo particular

Agregó que, a mediados del mes de marzo, fue a las alcaldías locales de Usaquén y Chapinero y, luego de pasar un derecho de petición, le dijeron que les pasara un informe con los puntos estratégicos y que ellos iban a hablar para ver si lograban traer la maquinaria de nuevo, pero no le aseguraron nada.



Es por eso que le hace un llamado por tercera vez al presidente de la República, Gustavo Petro. “Él en todos los derrumbes que ha habido se ha pronunciado, pero en la desaparición de mi esposo él no dijo ni media palabra, lo necesito, necesito que por favor me escuche y me ayude. (...) Créame que si yo pudiera darle la vida a mi esposo, mi vida por la vida de él, yo lo haría”, relata con su voz entrecortada y su rostro lleno lágrimas.



Su vida cambió por completo y ha tenido que chocar de frente con otra realidad para la que no estaba preparada.



Cuando ocurrieron los hechos, Luz Ángela les decía a sus hijos que las autoridades estaban buscando a su papá, que él iba a regresar, y así logró mantener la situación por varias semanas. Sin embargo, un día ella se encontraba en su casa cuando llegaron los niños del colegio y escucharon la noticia. Luz Ángela dijo que no supo qué hacer, sus hijos estaban confundidos y fue en ese momento cuando tuvo que afrontar otra cruda realidad.



Desde entonces, sus hijos le preguntan: “¿Por qué él? ¿Por qué tuvo que ser mi papá?”. En las noches, no solo es el llanto de ella, sino también el de sus pequeños quienes no encuentran una explicación a la ausencia de su padre, pero ahora es ella quien tiene que llenarse de valentía y fortaleza ante ellos.



“Yo les mostraba fotos, de la maquinaria, del Ejército, de todos cuando estaban ahí, pero ya no hay nadie y ellos se dan cuenta y para mí como mamá es muy difícil verlos así, uno nunca quisiera que los hijos sufrieran”, relató.



Javier Velilla no aparece, pero en medio de todo, Luz Ángela y la esposa del compañero de su esposo, Holman Rodríguez, otra de las víctimas fatales que dejó el derrumbe, decidieron construir un pequeño altar en el punto donde la avalancha se los llevó a ambos, como espacio simbólico para llevarle flores a su esposo, en compañía de sus hijos.

"Yo les mostraba fotos de la maquinaria, del Ejército, de todos cuando estaban ahí, pero ya no hay nadie y ellos se dan cuenta y para mí como mamá es muy difícil, uno no quiere ver a los hijos sufrir"

Al recordar a su pareja, Luz Ángela aseguró que el fútbol era uno de los pasatiempos favoritos que Javier Velilla compartía con sus hijos. Los fines de semana y sus días de descanso se los dedicaba a ellos y Ángela no pierde esa tradición, pues no solo son espacios que atesora en su corazón, sino momentos en los que logra dispersar su mente de todo lo que ha pasado desde entonces.



Ángela cambió a sus hijos de colegio, pensando que esto iba a ser una transición positiva para ellos, pero las mismas psicólogas de la institución le recomendaron no obligarlos a un cambio tan abrupto, ya que sus amigos y sus vínculos afectivos estaban en su colegio de toda la vida y tuvo que hacer el cambio nuevamente.



Por su parte, su hija mayor ya se graduó el año pasado de bachillerato y el compromiso con la Alcaldía Mayor era una beca para estudiar lo que ella quisiera; sin embargo, en el camino las condiciones cambiaron y le ofrecieron una beca para una carrera que a ella no llenaba sus expectativas y desistió de esta ayuda. Actualmente está inscrita en el programa de Parceros por Bogotá y aplicó al Sena a una carrera que sí era de su interés.

En Bogotá sobre la vía a La Calera en las horas de la tarde del sábado 12 de Noviembre se registró una emergencia por las fuertes lluvias. Foto: Sergio Acero Yate

Su situación económica



Ángela contó que hasta la fecha, por parte de la empresa donde trabajaba su esposo, no ha recibido un solo peso, ya que ellos le dicen que su esposo se encuentra ‘ausente de su cargo’ y no desaparecido.



También contó para EL TIEMPO que desde la Secretaría del Hábitat le darían unos subsidios de arriendo, de los cuales asegura no haber tocado un solo peso de esa plata, que va a una cuenta cerrada de la cual ella no tiene acceso durante 12 meses “y mientras tanto estoy debiendo cuatro meses de arriendo”.



Este diario se contactó con la entidad, donde aseguran que los pasos sí se han hecho, pero que han estado a cargo de diferentes entidades, y la primera en dar ese primer respaldo es Idiger y en el segundo momento sí es la Secretaría del Hábitat.



Por su parte, Luz Ángela concluyó la charla asegurando que no va a descansar hasta encontrar a su esposo, “para darle fin a toda esta zozobra y esta intriga porque las noches son terribles”.

En Bogotá sobre la vía a La Calera en las horas de la tarde del sábado 12 de Noviembre se registró una emergencia por las fuertes lluvias. Foto: Sergio Acero Yate

¿Qué pasó el 12 de noviembre de 2022?

La ola invernal de noviembre de 2022 fue quizá una de las más agudas en los últimos tiempos en la capital del país. La temporada de lluvias dejó un saldo de 46 familias afectadas (un total de 280 personas), quienes recibieron atención humanitaria en tres albergues que dispuso la Alcaldía de Bogotá.



En medio de las fuertes lluvias, un alud de tierra cayó sobre un vehículo que transitaba por la zona alta de un sector conocido como Camino al Meta, en el kilometro cinco de la vía La Calera.



En ese automotor se transportaban Alejandro Rodríguez, un joven de 33 años que era guardia de seguridad y que, junto con Javier Velilla, de 40 años, salió en un carro para prestar labores de vigilancia. Rodríguez salió del automotor, pero, según testigos, por más que el hombre intentó correr y alejarse del carro, no logró escapar de la montaña de tierra que lo arrastró y lo lanzó al barranco donde se halló su cuerpo.



Desde entonces han pasado cinco meses y los restos de Velilla no han podido ser encontrados.



INGRID LORENA PRADA SANABRIA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

