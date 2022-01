No han faltado los memes y los chistes en medio de la implementación del nuevo horario de pico y placa en Bogotá que, desde este 11 de enero, va de 6 a.m. a 9 p.m.



Una de las ocurrencias que en las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales ha sido el servicio de 'La Tía Pico y Placa'.



(Le puede interesar: ‘Pues véndalo’: Claudia López y los memes del nuevo pico y placa en Bogotá)

Es promocionado por 'La Tía Resentilia', un personaje de la abogada y comediante Carolina Navas y ha sido la sensación en Tik Tok.



En un corto video, La Tía Resentilia promociona su más reciente emprendimiento. "Soy la señora que puede trabajar por días, porque toca rebuscarnos la platica", comienza diciendo Resentilia y anuncia: "Se llama la Tía Pico y Placa, pa' hacer bulto en el carro".

Se llama la Tía Pico y Placa, pa' hacer bulto en el carro. Yo los acompaño a hacer las diligencias que porque tienen al menos tres personas en el carro. FACEBOOK

TWITTER



"Yo los acompaño a hacer las diligencias que porque tienen al menos tres personas en el carro. Me escriben, me recogen por la mañana, me arriman por la tarde, me dan el almuercito y cobro 30.000 pesitos el día", describe Resentilia.



El servicio al que se refiere permitiría que los ciudadanos puedan optar por la alternativa de Carro Compartido. Esta es una estrategia diseñada por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite a los conductores sacar su carro de manera gratuita durante el pico y placa, pero cumpliendo dos condiciones principales:



- Inscribirse a través de www.movilidadbogota.gov.co



- Organizar el viaje, de principio a fin, con tres personas (incluyendo el conductor)

(Para seguir leyendo: 'Lo de vender el carro fue una frase muy desafortunada': Claudia López)



Esta última condición, no obstante, ha sido objetada por algunos ciudadanos, pues aseguran que no es fácil conseguir los pasajeros de principio a fin del viaje.



Por eso, La Tía Resentilia asegura que su emprendimiento resolvería este problema. Además, asegura que el interesado puede contar no solo con ella, sino con sus hermanas, para completar el cupo



"Tengo disponibles a mis hermanas la Stella, la Cecilia, la Yolanda, la Amparo... hay varias. Y eso sí, somos prepago, nos pagan primero".



Tal ha sido el éxito del video que, luego, Navas publicó otro e indicó que hay promociones "pague dos, lleve tres" y con servicio de distintos tipos de charlas para amenizar el viaje en el carro.

(Además: ¿Para qué son los impuestos de los vehículos?)

¿Cómo va el Carro Compartido con el pico y placa?

Según cifras de la Secretaría de Movilidad, el nuevo horario de pico y placa ha incentivado el uso de Carro Compartido. Estos han sido los reportes hechos en las dos primeras jornadas de la medida:



Para el 11 de enero se registraron 22.803 vehículos, "que representan un incremento del 87% con respecto a noviembre de 2021"



Para el 12 de enero, con corte a las 5:00 p.m., se han registraron 19.239 vehículos, "que representan un incremento del 58% con respecto a noviembre de 2021".

EL TIEMPO