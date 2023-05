El cobro de un porcentaje adicional en la tarifa del impuesto de vehículos en Bogotá ha sorprendido a muchos propietarios que tienen en unos pocos días que cumplir con el gravamen.



La norma fue aprobada el año pasado en la ley que reglamentó la región metropolitana Bogotá Cundinamarca, como lo reveló este martes EL TIEMPO.



La ley 2199 de 2022, en su artículo 33, platea el incremento de 0,2 puntos en la tarifa del impuesto de vehículos para los municipios que se asocien en la región metropolitana y podrán ser cedidos “total o parcialmente” por las entidades territoriales a la Agencia Regional de Movilidad, o a quien haga sus veces.



El numeral i) del artículo señala: “Administrar los recursos provenientes del impuesto a vehículos motores que le hayan sido cedidos. En el ámbito geográfico de la movilidad del que trata el artículo 7, la tarifa del impuesto a vehículos automotores establecida en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, o la ley que le adicione, sustituya o modifique, tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales”.



El cobro aplica para cerca de 2,3 millones de vehículos matriculados en la ciudad, desde particulares, motocicletas, automotores de carga y pasajeros y públicos.



El trámite de la norma que regula la región fue liderado por varios representantes a la Cámara que ya no se encuentran en la corporación, entre ellos Juanita Goebertus y Oscar Sánchez, quienes actuaron como coordinadores ponentes por Bogotá y Cundinamarca, respectivamente. Goebertus dijo que por su labor actual no puede pronunciarse y a Sánchez no fue posible contactarlo aunque se le dejaron mensajes con miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo.



Estas son las tarifas del Impuesto de Vehículos en Bogotá a partir de 2023. Foto: Secretaría de Hacienda

Omar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana, reclamó la falta de socialización de la norma que autoriza el incremento. Una opinión que compartió José Clopatofsky, director de la revista Motor de esta casa editorial.



De hecho, lectores de EL TIEMPO escribieron sorprendidos por la mayor tarifa cobrada en Bogotá frente a la establecida para todo el país. Fue el caso de un ciudadano que en un correo electrónico señaló: “En mi caso particular, y seguramente el de todos los propietarios de estos vehículos, al descargar el formulario y verificar la tarifa aplicada, encuentro que la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá aplica tarifas superiores a lo ordenado en el Decreto 2588 (de 2022), dichas tarifas superiores son 1,7, 2,7 y 3,7 por ciento”, señaló un lector de EL TIEMPO que considera que estas valores están “por fuera del decreto de orden nacional que las establece”.



Sin embargo, el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático) recordó que él había advertido que en el proyecto de la región metropolitana se estaba creando el aumento del 0,2 puntos en la tarifa del impuesto de vehículos. En efecto, este diario confirmó que el cabildante se había pronunciado el respecto en marzo de 2022.



La concejal Lucía Bastidas, de la alianza Verde, también recordó que ella había advertido en el Concejo de la ciudad el aumento en la tarifa del impuesto vehicular y que esos recursos se podrán trasladar parcial o totalmente a la región metropolitana. En su intervención agregó : "Más impuestos a los bogotanos para beneficiar la región".

Ante estos hechos, este diario contactó a un exrepresentante a la Cámara que lideró la discusión en esa corporación y que pidió no ser citado por una inhabilidad.Dijo que si bien no tenía claridad sobre quién propuso el incremento en el gravamen, sí podía decir que durante el trámite del proyecto en el Congreso, entre 2021 y 2022, el tema de movilidad tuvo una mesa de trabajo entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, y que “todos los artículos fueron discutidos ampliamente” en esa instancia.



También señaló que se realizó una serie de audiencias públicas en concejos municipales, incluido el de Bogotá, en las que se socializó el proyecto y hubo una página web en la que se publicaban el articulado y los avances de la iniciativa, a la vez que se recibían comentarios.



“Se hizo esfuerzo enorme para que fuera un proceso vinculante y tuviera la mayor cantidad de gente posible, pero hay cosas que es difícil que la gente entienda o lleguen al detalle. Siempre esos procesos de participación resultan insuficientes”, señaló.



El plazo para pagar el impuesto vehicular con descuento vence el 2 de junio. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Otras fuentes que participaron en el trámite indicaron no recordar bien cómo surgió el artículo mencionado y que durante las discusiones era claro que había que darle fuentes de financiación a la región metropolitana y que algunas de ellas deben pasar primero por los concejos municipales para poderse aplicar.



Otra fuente que estuvo vinculada al trámite del proyecto desde el inicio precisó que “la ley 2199 no genera impuestos nuevos, pero sí modifica cosas que ya existen y corrige algunos errores que había en las formas de tributación de algunos impuestos”.



También señaló que para que haya una región consolidada debe haber unificación tributaria para los municipios que hagan parte de la misma y que la ley que la crea “se va a consolidar en mucho tiempo” y que hasta ahora solo están Bogotá y la gobernación de Cundinamarca.



Por ahora, ninguna de las personas consultadas y que participaron en el trámite de la norma recuerda el origen del incremento en la tarifa del impuesto de vehículos en Bogotá, aunque sí señalan que hubo amplia socialización.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter @guirei24

