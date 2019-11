La semana en la que a los bogotanos les cambió la rutina

A Carmenza Moreno su tragedia personal le coincidió (y se le creció) con la semana de manifestaciones en Bogotá. Unas horas antes del toque de queda del viernes 22 de noviembre, la segunda de 10 jornadas incansables de marchas en las calles, su esposo sufrió un accidente cerebrovascular en Mesitas, Cundinamarca. Ella, de 53 años y empleada doméstica en un barrio de la capital, sacó monedas para llegar a la Terminal del Sur y tratar de ir hacia el municipio.

“Todo era caos: la autopista Sur estaba bloqueada y no había flotas, quería llorar. Me dijeron que a mi esposo lo habían trasladado al Hospital Cardiovascular del Niño en Soacha. Logré que choferes me llevaran allí. Estuve jueves, sábado y domingo”, relata Carmenza, y agrega que los regresos a casa fueron “un drama”. “A veces bloquean TransMilenio, me bajan a mitad de camino y me toca buscar otro bus. Mi salario no me permite eso. Hay días que no he comido para ir al hospital”, comenta.



Como Carmenza, cientos de ciudadanos han hecho un esfuerzo esta última semana para cumplir con compromisos personales, de trabajo o estudio en medio de las alteraciones de la movilidad y el orden público.



Algunas oficinas han cerrado hacia las tres o cuatro de la tarde para dar tiempo a sus empleados de regresar a casa. En un sondeo hecho por EL TIEMPO a través de redes sociales, varios ciudadanos contaron cómo han sorteado la situación. “Varios pacientes han cancelado sus consultas. Por eso, hemos cerrado temprano, para que los empleados pudieran regresar tranquilos a casa”, contó Diana Sepúlveda, fisioterapeuta.



Alexandra García, por su parte, ha tomado las cosas con calma: “El jueves no pude llegar al trabajo, el viernes caminé cuatro horas. El lunes y el martes me demoré dos horas en el bus. Pero todo valdrá la pena si el país cambia”.



A la fecha, 13 estaciones de TM están fuera de servicio por daños. Desde el inicio del paro se han vandalizado 105 estaciones, 165 buses troncales, 151 articulados y 14 alimentadores. Esto, entre otros factores, causó una baja de pasajeros de un 47 % y pérdidas materiales de cinco mil millones de pesos.



Pero, el ‘sacudón’ no fue solo en la movilidad. A la economía también se le pasó cuenta de cobro. Fenalco confirmó que, por esta temporada, Bogotá y Cundinamarca venderían más de 1,2 billones de pesos cada día. Pero en las últimas jornadas, las pérdidas diarias fueron de casi 50.000 millones de pesos.



Otro afectado fue el turismo. Cotelco reportó que en 44 de sus hoteles afiliados se cancelaron 1.199 reservas y se dejaron de recibir 601 millones. Solo ellos cancelaron 142 eventos, perdiendo 789 millones y dejando de contratar a 1.064 personas. “Esto es con base en una muestra. Las pérdidas son enormes y los daños en términos de imagen son incuantificables”, aseguró Patricia Guzmán, directora de Cotelco.

Los eventos que no fueron

- Partido de Roger Federer (Movistar Arena, cancelado)



- Concierto de Fonseca, ‘Tour Simples Corazones’ (Movistar Arena, aplazado)



- Concierto de Norah Jones (Movistar Arena, cancelado)



- Festival Megaland (La Mega, cancelado)



- Concierto Oh’laville (Teatro Libre, aplazado)



- Concierto de Save Ferris (Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cancelado)



- Concierto de La Etnnia (Teatro Jorge Eliécer Gaitán, cancelado)



- Caminatas recreoecológicas por el embalse La Regadera y el cerro El Elefante (IDRD, cancelado)



- Festiparque en Villa de los Alpes (IDRD, cancelado)



- ConSentidos (Misi, cancelado)



BOGOTÁ