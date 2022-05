Hay inquietud entre algunas instituciones de larga trayectoria por los más recientes resultados del Programa Distrital de Apoyos Concertados, cuyo objeto es el fomento del sector cultura de la Alcaldía de Bogotá para promover proyectos privados de las distintas disciplinas artísticas.

EL TIEMPO conversó con una de las personas que dirigen una de estas instituciones y que fue designada como vocera de otras figuras para hablar de sus preocupaciones ante las dinámicas del programa. Las fuentes solicitaron mantener sus nombres en reserva.



Entre los cuestionamientos están la complejidad de los formularios para participar en las convocatorias, los criterios de selección, los puntajes dados y la idoneidad del equipo de jurados.



Incluso, reclaman que el presupuesto asignado a este programa no es suficiente para la cantidad y calidad de proyectos que se generan desde el sector. “Hay quienes también tocan las puertas del sector privado, pero hay otras entidades que esperan los apoyos del Distrito y del Ministerio de Cultura”, explicó la fuente, quien aseguró que, año a año, estos grandes actores culturales buscan distintas fuentes de financiamiento para generar los mejores contenidos y diálogos culturales para los bogotanos.



EL TIEMPO trasladó todos esos temas a la Secretaría de Cultura. Yaneth Suárez, subsecretaria de Gobernanza de esta secretaría, respondió a los interrogantes.

¿Cuánto presupuesto se asignó para los Apoyos Concertados 2022?



Se destinaron 1.850 millones de pesos para atender ese banco de proyectos de Apoyos Concertados. Pero es valioso precisar que dentro del gran programa integral de fomento tenemos cuatro líneas: Apoyos Concertados, Programa Distrital de Estímulos, Fortalecimiento a los Agentes Culturales y Alianzas Estratégicas.

Yaneth Suárez, subsecretaria de Gobernanza de la Secretaría de Cultura. Foto: Archivo particular

¿El presupuesto para Apoyos Concertados ha sido constante o ha bajado en los últimos años?



Suele ajustarse año a año. En 2019, el último recurso que se asignó fue de algo más de 1.500 millones de pesos. En 2020, nosotros asignamos 1.639 millones; para 2021, 1.813 millones; y para el 2022, 1.850 millones.



¿Cuándo se les gira el dinero a los ganadores?

Una vez se adjudican los proyectos ganadores debemos, por norma legal, suscribir un contrato de apoyo. Una vez se suscribe, se legaliza. Pactamos normalmente con ellos tres desembolsos, el primero de ellos equivale a un 40 por ciento para que empiecen la ejecución de su proyecto. Más o menos, el 30 de abril terminamos la celebración de los 20 contratos de apoyo y hoy ya tenemos desembolsados los primeros pagos de más de 10. Entre esta semana y la próxima ya tendrán los desembolsos de los otros.



Hay preocupación de instituciones de larga trayectoria que no pasaron. Tienen años de experiencia aplicando y saben cómo hacerlo. ¿Cómo se explica eso?



Cuando hay una convocatoria hay unos criterios de evaluación y unos competidores. Te voy a citar un ejemplo, en algún momento en las convocatorias de proyectos tradicionales del Ministerio de Cultura se presentó el Petronio, y siendo el Petronio no pasó. Eso nos pasa a nosotros casi año a año. No todas las organizaciones de grandes victorias que participan en estas convocatorias siempre ganan.

Las organizaciones de

gran trayectoria tienen una confianza en que las condiciones son siempre iguales y que ellos pueden tener, solamente por su trayectoria, un lugar en

la convocatoria. FACEBOOK

TWITTER

Obviamente, cada vez se perfeccionan, se mejoran, se ajustan a las condiciones de participación. En esta se hizo una flexibilización de condiciones, porque a partir de un análisis de las organizaciones que se presentan con regularidad y pierden se hace un estudio de cuáles son las razones por las que están perdiendo.



Pero, además, esas circunstancias de pandemia le imponen al sector, en su momento, tomar una medida más democrática, permitiendo que se ajustaran esas condiciones para que hubiese mayor participación. Prueba de ello es que en esta ocasión, de esos 20 apoyos, 7 organizaciones (ganadoras) fueron nuevas: nunca habían recibido apoyo.



A veces creo, respetuosamente, que las organizaciones de gran trayectoria tienen una confianza en que las condiciones son siempre iguales y que ellos pueden tener, solamente por su trayectoria, un lugar en la convocatoria; y pues es una convocatoria pública que tiene criterios de evaluación.



Nuestro secretario de Cultura, Nicolás Montero, ha dialogado con esas organizaciones un poco para hacerles esa reflexión.



¿Cómo se seleccionan los jurados?



Los evaluadores son externos para el caso de Apoyos Concertados. Nuestro evaluador externo es la Universidad Nacional (Unal), que designa unos evaluadores que fungen como una especie de jurado: normalmente son tres personas. La Unal hace esa selección de sus jurados porque son perfiles altamente calificados y conocedores de la dinámica cultural. Esa es una parte de la dinámica, la otra es que la asignación de los recursos y las decisiones gruesas de fomento se toman en el interior del Comité de Fomento.



Esta administración ha impulsado el apoyo con recursos a artistas locales con iniciativas pequeñas y barriales. ¿Hubo reorganización del presupuesto del sector cultura para atender eso?



Cultura Local es un programa concebido y dirigido por nuestro secretario de Cultura y que nace en la pandemia con el propósito de fortalecer y hacer visibles a los agentes locales y ayudarlos. Pero es una alianza con los Fondos de Desarrollo Local: estos ponen los recursos en la secretaría y la secretaría, con su experiencia, hace las convocatorias. Pero nuestros recursos no se tocan.

REDACCIÓN EL TIEMPO