La Secretaría de Desarrollo Económico está en la búsqueda de más de 1.500 pequeñas empresas de la ciudad para fortalecerlas a través de la Ruta Bogotá Alto Impacto, la cual busca promover la innovación empresarial a través de la colaboración entre empresas, universidades acreditadas de alta calidad y entidades públicas.



El programa ofrece formación especializada y certificada, con énfasis en la formulación y cofinanciación de planes de innovación, mediante alianzas con universidades reconocidas como la Pontificia Universidad Javeriana, Los Andes, el Externado de Colombia, el Rosario, la Distrital Francisco José de Caldas, CESA, EAN y Jorge Tadeo Lozano para brindar apoyo en la consolidación de capacidades empresariales a los emprendedores y empresarios.



Las empresas beneficiadas también recibirán asistencia técnica personalizada, y la opción de cofinanciación de hasta por 10'000.000 de pesos en servicios para hacer posible su plan de innovación y de esta forma consolidarse como parte de la comunidad de empresas de Alto Impacto de Bogotá.



Las empresas interesadas deben ingresar a https://rutaimpacto.scaleupbog.co/ Allí podrán registrarse, diligenciar el formulario de postulación y posteriormente, recibirán la confirmación de la SDDE que indica si cumple o no con los requisitos de la convocatoria.



Los requisitos para las empresas que quieran aplicar son:



- Ser persona jurídica y estar legalmente constituido en Bogotá con un tiempo no inferior a doce (12) meses a la fecha de inscripción a la convocatoria.



- Estar operando actualmente y tener ventas activas.



- No estar incursas en procesos de liquidación.



Las líneas temáticas de la Ruta Bogotá Alto Impacto abarcan áreas como la transformación digital, el desarrollo empresarial, las capacidades gerenciales y organizacionales, el análisis de datos y la competitividad empresarial, el desarrollo de habilidades para la innovación, modelos de negocios sostenibles e internacionalización.



“Con la Ruta Bogotá Alto Impacto queremos potenciar ese ecosistema innovador y permitir que las universidades, el sector público y privado se conecten con mayor facilidad”, explicó Alfredo Bateman, Secretario de Desarrollo Económico.



