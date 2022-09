Comenzó la cuenta regresiva para que Bogotá tenga su operador público de transporte: se llamará La Rolita, comenzará con 195 buses, un patio taller y una base de conductores en la que al menos la mitad serán mujeres.



“Este mes tendremos la puesta en servicio de la nueva operadora de transporte público. No queremos que Bogotá dependa solamente de operación privada. Tenemos mucha gratitud con quienes lo hacen, pero es mejor tener un sistema mixto para que podamos aprender juntos y cubrir desafíos de la ciudad”, aseguró López y precisó que la tecnología de los vehículos será eléctrica.



(Le puede interesar: ‘Las ciudades no son sostenibles si todos nos movemos en carro’: Felipe Ramírez)

(Para seguir leyendo: Más mujeres al volante de TransMilenio, ¿por qué es tan importante?)

No obstante, este anuncio se da en medio de un momento en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aún no ha resuelto el recurso de apelación presentado por el Distrito a principios de año luego de que el Juez 6 Administrativo del Circuito de Bogotá declarara la nulidad del artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) que autorizaba la creación del Operador Público.



“En la decisión, el juzgado aduce que no se presentaron los estudios demostrativos que justificaran la creación del operador público de transporte al momento de presentación del proyecto de acuerdo del PDD”, indicó el Distrito en ese momento y argumentó que, en su concepto, el juez estaba aplicando erróneamente la Ley 489 de 1998, “pues dicha disposición solo aplica para la creación directa de entidades por parte del Concejo, y en el caso del Operador Público lo que se otorgó fue una autorización para su creación, por ser una entidad descentralizada indirecta. El operador fue creado luego de la autorización de su constitución otorgada mediante el Decreto 188 de 2021”.



EL TIEMPO consultó con la Secretaría Jurídica Distrital si era posible poner a andar La Rolita en medio de este contexto jurídico. Desde la entidad se indicó que la decisión (la nulidad del artículo) está suspendida hasta que la segunda instancia confirme o revoque. Otras dos fuentes cercanas al proceso consultadas por este diario dieron la misma información.



Para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, seguir con La Rolita en este escenario “es un riesgo muy alto. Podrían cometer detrimento patrimonial en caso de que el Tribunal se pronuncie en contra”.

(Además: Los graves efectos del fallo contra operador público de transporte)

Por ahora, no se sabe mucho más del operador público. La concejal María Fernanda Rojas, una de las mayores promotoras de esta figura, le dijo a EL TIEMPO que se espera que la operación se inicie a finales de septiembre y que, según les han dicho, comenzará “con alrededor de 11 rutas que son de la unidad funcional de El Perdomo, al sur de Bogotá, que había quedado continuamente desierta en las licitaciones”.



¿Cómo es posible que el operador tenga ya sus propios buses? Según explica la concejal, “se adquirieron a través de la licitación TMSA-SAM-14-2020 en la que la unidad funcional 8 Perdomo recibió solo propuesta de provisión de buses, pero no de operación. Se adjudicó en enero de 2021 y contemplaba 195 buses de 50 pasajeros a cada uno”.



De acuerdo con la concejal, quien publicó este viernes un video en Twitter celebrando la llegada de La Rolita, una de las ventajas de este modelo es que “va a permitir saber los costos reales del transporte en Bogotá, que si algún operador privado falla o hay alguna huelga o circunstancia que hace que deje de funcionar, el operador público va a entrar. En el futuro, y espero que muy pronto,participará en licitaciones”.

Bienvenida "La rolita", el nuevo operador público de transporte de Bogotá. Desde 2018 venimos luchando para que esto sea una realidad. Por fin la ciudad va a retomar el conocimiento en la operación de sistemas de transporte y conoceremos sus verdaderos costos. pic.twitter.com/zwh9gJkUT6 — Mafe Rojas🌻💦🌱🐾 (@maferojas) September 2, 2022



Para expertos en el tema, es clave resolver preguntas sobre el operador. “Necesitamos saber el costo de montar eso. Hay que ver también si es más eficiente en costo un operador público que uno privado”, dijo Oróstegui, e insistió que es vital conocer el esquema financiero de la empresa.



Aunque, eso sí, como Rojas, reconoció que “nos permitirá estimar bien los costos del transporte público en la ciudad: operativos, mantenimiento, gasolina. Eso lo tienen hoy solo los privados”.



Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, “una cosa es el operador privado y otra cosa el operador público con respecto al manejo de los costos. El Estado tiene más restricciones para contratar. Vamos a tener información de primera mano, cuánto cuestan el cargador, la energía, la mano de obra bajo el esquema público. Es información que no tenemos tan clara, pero no es espejo de la operación privada”.

(Le recomendamos: Bogotá tendrá un operador público de transporte masivo)

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes