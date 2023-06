"Es una empresa que apoya a la mujer. Siempre han sido solo hombres los que trabajan en esto; aquí hay que romper los estereotipos”. Con estas palabras, una de las conductoras de La Rolita describe a esta operadora de transporte que se caracteriza por ser la primera con buses 100 por ciento eléctricos y, además, por tener un enfoque de género que antes no se había visto en este gremio en Bogotá.



Esta compañía lleva ocho meses operando, principalmente al sur de la ciudad; sin embargo, para Carolina Martínez, gerente de La Rolita, el proceso para crear una empresa que le apostara a la sostenibilidad y el apoyo a la mujer ha requerido de mucho más tiempo y de una serie de retos.



La implementación tuvo varios inconvenientes, ya que los buses eléctricos fueron traídos a la capital desde extranjero en plena pandemia, lo que atrasó el inicio de la operación al menos seis meses. De manera transversal se llevó a cabo la preparación de más de 200 mujeres, quienes asumieron el desafío de aprender a manejar un bus eléctrico, muchas de ellas sin tener ningún tipo de experiencia.

“Fue un proceso inicial largo que duró un año para poder capacitar a las conductoras, para entender un poco cómo funcionaba esto, mostrarles cómo funcionaban los buses, para hacer la capacitación”, dijo Martínez.



Finalmente, el 10 de septiembre del año pasado la operadora empezó sus operaciones.



Tras varias convocatorias, actualmente más del 50 por ciento del personal que maneja los buses en La Rolita es femenino, lo que quiere decir que son alrededor de 300 mujeres que se han formado con la operadora.



La preparación

Las conductoras que se involucran en el proyecto tienen una ardua capacitación de varios meses en los que pueden aprender a su propio ritmo. Algunas de ellas ya vienen con conocimiento previo en conducción o sus familiares han trabajado en transporte público, mientras que otras empiezan desde cero.



“El 98 por ciento de las empresas piden experiencia de mínimo un año. En cambio, acá la mayoría somos nuevas, no hemos manejado este tipo de vehículos”, aseguró una de las mujeres que actualmente se está formando.

El moderno patio taller de El Perdomo, en Ciudad Bolívar. Foto: CORTESÍA VGMOBILITY

Luego de pasar unos filtros básicos (entrevista, pruebas psicológicas, etc.), las conductoras reciben cursos de ecoconducción para lograr la recategorización de licencia C1 —la cual aplica para automóviles, camperos, camionetas y microbuses— a C2, que es para camiones, buses y busetas de servicio público.



Primero consiste en una capacitación teórica, en la cual conocen las leyes y normas de movilidad de la ciudad. Las que nunca han manejado anteriormente también disponen de simuladores de manejo de un bus, con el que se pueden ir adaptando a todo lo que conlleva conducir un vehículo de transporte público.



“Nos enfrentan a la realidad. Nos dicen que mire los espejos, que mire que le van a timbrar, nos ayudan a aprender a estar pendiente de todo”, afirmó Lineth Quevedo, una de las primeras conductoras.



Adicionalmente, tienen capacitaciones en la Secretaría de la Mujer acerca del manejo del dinero, el autoreconocimiento y sobre cómo controlar las emociones si reciben comentarios ofensivos.



“Ha sido algo diferente, de empoderamiento. Al principio uno se preguntaba: ¿sí soy capaz con un carro tan grande? Pero ya haciendo ruta y mirando por los espejos uno dice sí, yo muevo ese animal tan grande”, señaló Vanessa Díaz, otra de las trabajadoras de la empresa.



Por su parte, Abby McClain, quien hace parte de la comunidad LGBTQ+ y empezó a trabajar como operador hace unas pocas semanas, dijo que les han enseñado “el tema de la resolución de conflictos y de las estrategias frente a diferentes casos. Hay personas que se dirigen a uno de una manera un poco brusca y la idea es no alimentar el conflicto, si no responderle de buena manera”.



Luego de pasar las capacitaciones relacionadas con la conducción en el patio taller viene la prueba más difícil: salir a la calle.



Enfrentarse a la realidad



Los buses de La Rolita tienen una autonomía de 260 kilómetros, cuentan con conexión wifi, puerto USB para recargar los celulares y cámaras de seguridad. Si bien las trabajadoras de la empresa señalan que por ser eléctricos y nuevos tienen sus facilidades para conducir, hacer la ruta conlleva una gran responsabilidad social.



Las conductoras manifiestan que el proceso psicológico que obtienen en el tiempo de preparación es clave porque lastimosamente hay personas que les faltan al respeto. “Siempre nos han dicho que es mejor no responder y no darle la razón a las personas que insultan. Si tu sabes que tienes la razón es mejor no discutir, la prioridad es el servicio para los usuarios”, aseguró Vanessa.

Mujeres que trabajan en la Rolita. Foto: Cortesía

Para Abby, otro de los desafíos ha sido aprenderse la ruta, pues ella proviene del Chocó y aún está adaptándose a la ciudad. “Para mí ha sido un reto enorme. He aprendido que en la localización mi proceso de aprendizaje es un poco menor, pero mis compañeras me han tenido paciencia y me ayudan cuando en medio de una carrera lo necesito”, afirmó.



Eso sí, tanto Carolina Martínez como las operadoras de buses resaltan que las mujeres conductoras se caracterizan por el sentido de pertenencia. “Tenemos mucho más tema de precaución. Si nosotras tenemos la actitud todos los demás estereotipos sobran frente al volante. Con la actitud he visto mucho empoderamiento y cómo ha crecido la curva de aprendizaje”, resaltó la gerente.



Aunque el trabajo es arduo, pues muchas de ellas tienen que estar en el patio taller desde las tres de la mañana para iniciar algunas rutas, uno de los aspectos que resaltan muchas de las conductoras es que ahora tienen más tiempo de estar con su familia, pues es una compañía con enfoque de género que ayuda a muchas mujeres que son cabeza de hogar.



De hecho, la empresa cuenta con espacios para que las operadoras descansen y se relajen, así como una sala de lactancia para las mujeres que tienen hijos pequeños.



“Mi papá era transportador de bus urbano, pero cuando empecé mi abuela tenía temor, me decía que esos carros son de varones. Yo esperé un tiempo prudente para invitarla a un recorrido. Cuando vino lloró, me dijo que se sentía muy orgullosa, que los buses eran bonitos. Mi hijo de ocho años también está contento, dice que quiere trabajar en La Rolita”, contó Vanessa.

Actualmente el patio taller desde donde salen los 195 buses de La Rolita queda ubicado en el barrio Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar. Aunque el 95 por ciento de la operación está en esta zona, hace mes y medio también integró una ruta en San Cristóbal y espera ampliarse a más zonas de la ciudad.



Además de ser la primera operadora con más mujeres, está ayudando a que cada día la flota de buses eléctricos en la ciudad siga creciendo, pues ya es la segunda más grande del mundo después de la que está en China. Con esto también apoya al medio ambiente, ya que cada vehículo de La Rolita equivale a 2.300 árboles sembrados, y con la operación de estos meses se han dejado de emitir alrededor de 6.000 toneladas de CO2.



Por su parte, las operadoras dicen sentirse contentas con el proyecto y cada vez son más mujeres las que les ayudan a otras a sumarse a este nuevo reto. “Llevo nueve meses y no me quiero ir”, dijo Lineth.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ