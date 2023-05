Las condiciones en las que se encuentran los indígenas emberás en la UPI La Rioja, ubicada cerca del parque Tercer Milenio, vuelven a ser un tema crítico en Bogotá.



En ese sitio, que para la Secretaría de Salud no es habitable, se encuentran 856 personas, aunque apenas tendría capacidad para 300 (es decir, hay un hacinamiento del 185 por ciento). La UPI llegó incluso a albergar a más de 1.400.



(En contexto: Dos niños muertos, el reflejo de graves condiciones de emberás en La Rioja de Bogotá).

Respecto a las versiones de líderes de esas comunidades sobre que ya habrían fallecido 39 indígenas (30 niños menores de 18 meses) en la ciudad, desde que se ubicaron en el parque Nacional en septiembre de 2021, la entidad precisa que son 18.



De estos, tres decesos ocurrieron en accidentes de tránsito, y el reporte de la Secretaría señala que 14 eran niños y cuatro, adultos.

Así viven indígenas en Bogotá, que se encuentran en La Rioja. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

(Le puede interesar: Así está la situación de pobreza multidimensional en Bogotá, según el Dane).

De acuerdo con Jairo Montañez, líder de la comunidad indígena en Bogotá, iban a estar en La Rioja por cinco meses después de desalojar el parque Nacional.



"Ha pasado más de un año y seguimos aquí, en condiciones deplorables. Si antes eran condiciones inhumanas, ahora son más graves", afirmó Montañez.

En este punto coincide la Secretaría de Salud, que, en una visita el miércoles pasado, aseguró que el lugar no cuenta con las condiciones de habitabilidad, pues hay hacinamiento, un posible colapso del sistema hidrosanitario y un brote de infección respiratoria aguda.



En dicha jornada, el equipo médico realizó 140 valoraciones, entre consultas pediátricas, de medicina general y enfermería, que dieron como resultado cinco menores de edad y una gestante trasladados a unidades de servicios de salud.

(Lea tambien: Denuncian presuntos sobrecostos en compras de Secretaría de Educación; entidad responde).

La entidad agregó que el miércoles miembros de la guardia indígena obligaron a funcionarios de la Secretaría que estaban prestando servicios a la comunidad a retirarse. Según trascendió, esto sucedió luego de que habrían aparecido en el lugar candidatos al Concejo.

Entre tanto, la Alcaldía hizo un llamado urgente para que, desde el Gobierno Nacional, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, se reubique temporalmente a la comunidad emberá de La Rioja mientras se garantiza el retorno a sus territorios.



Por otro lado, 12 concejales pidieron la renuncia de Alejandro Gómez de su cargo en la cartera de Salud por medio de una carta dirigida a la alcaldesa el pasado 25 de mayo, en la que expresaron “preocupación por la desatención de esta administración distrital frente a la situación de la población emberá en Bogotá”.

Los retornos

La Unidad para las Víctimas gestionó en marzo pasado el retorno de 500 emberás de los 1.042 individuos que habitaban para ese entonces en la UPI, quienes decidieron regresar voluntariamente al Alto Andágueda, Chocó.



No obstante, el líder indígena contó que los retornos han sido sin garantías de vivienda ni seguridad, lo que ha generado incertidumbre entre la población, y agregó que "la gente llega y como no le cumplen se retorna a la ciudad. Luego, no nos dejan entrar a La Rioja, entonces se están quedando en ‘pagadiarios’ ”.

Para la Secretaría, muchas de estas personas que regresaron a la capital ya tenían deteriorada su condición de salud y empezaron a entrar a La Rioja sin reportarse ante el Distrito a principios de este año.



Por lo tanto, la entidad señaló que a pesar de que han recibido resistencia por parte de la comunidad, han intervenido en los casos más graves y tienen vehículos que brindan atención permanente. De hecho, reportan haber realizado 52 jornadas de salud entre mayo del 2022 y mayo del 2023.

Laura Valentina Mercado

REDACCIÓN BOGOTÁ

Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

