El presidente Gustavo Petro se reunió con la alcaldesa Claudia López para discutir sobre el futuro del metro. El mandatario, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, señaló que tras el encuentro se reinstalaron las "mesas técnicas y jurídicas".



Este es un segundo encuentro de Petro y Claudia después del que sostuvieron para conocer las cinco alternativas analizadas por el consorcio chino y en el cual el jefe de Estado insistió en que se contemplara la alternativa de un metro subterráneo en el tramo comprendido entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 con avenida Caracas, y desechó la que para el contratista es la más viables de todas.

"El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas", señaló.



El encuentro se dio en el marco de la XXI Cumbre de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se está realizando en San José del Guaviare.



"Nos hemos comprometido a cesar esa controversia, a volver a las mesas técnicas y jurídicas y a aceptar sus recomendaciones", señaló la alcaldesa una vez finalizado el encuentro.​​

El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas. pic.twitter.com/y2eAjghLAD — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2023

En efecto, el lunes pasado ya se instaló la mesa jurídica, a la que asistió el exconsejero de estado Enrique Gil Botero, quien explicó por qué en su concepto dice que se puede modificar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá.



A esta reunión asistieron los jurídicos de Presidencia, Vladimir Fernández, y de la alcaldía, William Mendieta, así como delegados de la Procuraduría. La misma mesa deberá tener una segunda reunión, cuya fecha aún no se ha establecido.



Este encuentro se da horas después de que la alcaldesa López cuestionara el que los proyectos de las líneas 1 y 2 no estuvieran incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.



“¡Insólito! Es la primera vez que el Gobierno Nacional no incluye el metro de Bogotá como proyecto estratégico en su Plan De Desarrollo. ¿Concretando el chantaje Ministro? ¿Van a parar el metro? ¿A seguir dilatando las autorizaciones de crédito del metro subterráneo a Suba y Engativá?”, escribió la mandataria en su Twitter.



Este mensaje provocó la respuesta inmediata por parte de Guillermo Reyes, ministro de Transporte, quien usó la primera parte de su intervención para referirse al tema.



“Aquí, quien está hablando de chantaje y quien está incitando a este tipo de situaciones, no soy yo ni es el gobierno, es la alcaldesa”, dijo durante un debate de control político en la Comisión Primera del Senado de la República, y agregó: “las líneas 1 y 2 no sé incluyeron en los proyecto estratégicos porque los dos están financiados con vigencias futuras y no es necesario incluirlos en el Plan de Desarrollo. (...) Ya tienen Conpes y Confis, entonces para qué. Entonces tendríamos que haber incluido los 27 proyectos de 4G que están en ejecución”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias