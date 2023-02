Luego de que Guillermo Reyes, ministro de Transporte, envió un duro mensaje a la alcaldesa Claudia López en el que advierte que si la Alcaldía de Bogotá no acepta las modificaciones en la primera línea del metro, el Gobierno Nacional puede parar otros proyectos fundamentales para la ciudad como la segunda línea del metro a Suba y Engativá, el Regiotram del Norte y cables aéreos, la mandataria respondió este viernes a través de Twitter.

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Foto: MinTransporte

A su entrada a Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, Reyes advirtió este jueves que si Bogotá no acepta la propuesta del gobierno Petro para construir parte de la primera línea subterránea, la Nación podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura. Entre ellos estaría la segunda línea del metro, entre Suba y Engativá.



“Si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”, dijo Reyes.



Ante este pronunciamiento, la mandataria local señaló que "el contrato de la Linea1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldia no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: no es viable modificar el contrato para subterranizar", dijo López.

El contrato de la Linea1 del metro lo firma la Empresa Metro de @Bogota no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldia no es respetuoso ni viable.

Cabe recordar que la semana pasada el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López estuvieron reunidos analizando las propuestas que presentó el consorcio chino, a pedido del mismo mandatario, y acordaron instalar dos mesas (una jurídica y otra técnica y financiera) para analizar la viabilidad de hacer un tramo subterráneo.



El jefe de Estado pidió, en esa reunión, que se contemplara la alternativa entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y la calle 72 con avenida Caracas. No obstante, descartó la propuesta que los chinos consideraron como viable: la extensión de la calle 72 a la calle 100.

REDACCIÓN BOGOTÁ

