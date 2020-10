La reinvención de las batallas de rap

Las competencias de freestyle son eventos de rap que dejan ver el ingenio y talento de los bogotanos, con el espectáculo de ataques y respuestas por medio de la rima improvisada. Sin embargo, los parques, rampas y plazas, así como la parte trasera de la biblioteca El Tintal, el parque de los Hippies o el parque de Banderas, que eran utilizados como escenarios, tuvieron que dejarse a causa del covid-19. Y para mantenerse vigentes decidieron tomarse las plataformas digitales.

Felipe Espinoza, espectador recurrente de las batallas, contó que estos enfrentamientos virtuales tienen ataques y respuestas impresionantes, pero no transmiten el mismo sentimiento que se siente en vivo.



“Cuando uno está en una plaza, el ambiente es otro, los competidores parece que se encienden cuando uno celebra las rimas, en cambio ahora todo está más plano. No es lo mismo”, dijo.



Roberto Parra, ‘A.K.A. Lit Ignis’, competidor y finalista de muchas batallas presenciales y online en la ciudad, ratificó que la presión y los gritos de la gente generan otro ambiente. Además, de esta forma, si falla la conexión de internet, los freestylers se desmotivan y se desconcentran. “Lo veo más como un entrenamiento que como un torneo”, agregó.



Ante esto, Código De Barras (CDB), una de las competencias más importantes de Bogotá, se atrevió a pasar sus eventos a la virtualidad, aunque en principio las cosas no pasaron como lo esperaban.



Primero, porque los ataques y respuestas intercalados, en los que los oponentes deben rimar en compases de cuatro tiempos, algo así como 10 segundos entre ataque y respuesta, o 4 × 4, no se pudieron implementar, ya que la conexión de internet de los participantes generaría un retraso en el sonido, pisándose entre sí.



Entonces se optó por que rapearan durante un minuto completo, sin interrupciones.

Y, en segundo lugar, surgió el dilema de cómo controlar que los participantes improvisaran realmente, y no tuvieran preparados los rounds, ya que la improvisación es el factor más importante dentro las batallas.



“Muchos de ellos en los filtros de Instagram hacían minutos perfectos, con todas las técnicas posibles, pero en las batallas de uno contra uno se notó que no tenían ese nivel, porque nosotros les pusimos estímulos, como imágenes o palabras con las que, sí o sí, tenían que improvisar, y ahí se bloqueaban”, contó María José Arcila, A.K.A. Arci, organizadora y representante de Código De Barras.



Por otro lado, la virtualidad también cambió la calificación de los freestylers.

El ingenio, las estructuras, el flow, eso no cambia. Pero la puesta en escena influye en el rendimiento que pueden darnos, porque muchas de las rimas se actúan. Existe una casilla de calificación llamada puesta en escena, y verlos detrás de una pantalla no alcanza para sentir la energía que ellos transmiten.



Eso solo se consigue al tener al rival frente a frente. “El freestyle extraña la plaza”, dijo Sebastián Molina, A.K.A. Cethyan, juez de batallas.



De todos modos, lo más importante para quienes realizan estos eventos es no parar, y han venido aprendiendo de los errores que tuvieron al principio de la cuarentena. Agregándole que la web les permite llegar a un número mayor de personas alrededor del mundo.



En una plaza, según los organizadores de las batallas, alcanzan a llegar a entre 50 y 200 personas. Hoy, una de las batallas virtuales de CDB tiene cerca de 500 visualizaciones. Lo que se presta también para que las marcas se interesen más en esta cultura.



“En los últimos meses nos contactó una empresa de juventudes que nos pidió organizar una competencia virtual, y nos mostró una plataforma llamada Streamyard con la cual mejoramos mucho las transmisiones en vivo”, contó Arci.



Y añadió que ahora, antes de cada enfrentamiento, se cercioran de que los participantes tengan una buena conexión de internet. Aquellos que no cuenten con ella lamentablemente se quedan afuera.



Lo que es una lástima para los competidores, pues, como dice Arci, el freestyle no es de un grupo específico de personas, sino un movimiento cada vez más grande, con millones de espectadores de todas las edades en países como Argentina, Chile, España, Perú, México y ahora Colombia.



De hecho, estos países han innovado en las transmisiones virtuales, alcanzando récords de audiencias muy altos durante la cuarentena.



Por ejemplo, la Freestyle Master Series Argentina, una liga de improvisación, obtuvo el pasado 27 de septiembre 4,5 millones de vistas en el streaming por medios de su canal de YouTube.



Por ahora, en Colombia, CDB se prepara para realizar su última fecha de batallas el 22 de noviembre, por medio de un directo en el escenario virtual Dynamics Audio, con difusión en toda Latinoamérica. Allí estarán los 12 finalistas que han ganado las fechas virtuales, de forma presencial.



Este evento promete ser un hito de las competencias de plaza, puesto que la inversión en producción audiovisual será muy alta.



