Parece increíble que uno tenga que regocijarse porque a un vecindario lo dejaron en paz después de ocho meses de desmanes. Parece increíble que uno tenga que agradecerle la presencia de soldados y policías por haber hecho presencia allí, donde lo que debería reinar es la sana convivencia. Y más increíble resulta confirmar que fue la presión ciudadana, fruto del desespero, la que logró llamar la atención para ponerle freno a lo que venía sucediendo en el portal de las Américas, en el suroccidente de Bogotá.



La pésima estrategia –si es que lo fue– de haber permitido que un lugar en el que miles de jóvenes se congregaron para protestar en paz haya terminado en manos de violentos, vándalos que acabaron con todo y criminales dedicados al tráfico de estupefacientes; de no haber controlado esto a tiempo y haberse comido el cuento del ‘portal de la resistencia’, además de no haber permitido que la policía actuara cuando era oportuno, terminó por golpear a la comunidad y a la administración.



Las cosas han mejorado después de que Alcaldía, Policía, soldados y Fiscalía decidieron tomar el toro por los cuernos, esto es, hacer presencia efectiva, con gestores de convivencia, por ejemplo, para garantizar los derechos de la ciudadanía y la seguridad de los residentes, lo que facilitó ponerles fin a los desmanes que se habían vuelto habituales el día 28 de cada mes. Ese conjunto de acciones logró doblarle la cerviz a la violencia y el pasado 28 de enero todo transcurrió en relativa paz.



Algunos vecinos con los que he hablado así lo confirman. Incluso, aseguran que el número de avisos en los que se ofrecían las viviendas en venta se han reducido. Este último 28, la movilidad transcurrió sin problemas y los disturbios son cosa del pasado. La gente se siente más tranquila y más respaldada con la presencia de la autoridad. Ojalá siga así.



Estas mismas personas relatan que las obras de la avenida Tintal y del metro también han ayudado, pues se están interviniendo espacios en donde cada fin de mes se camuflaban los protagonistas de estos desmanes, cuando no estaban asaltando a inermes mujeres que solo iban a pagar el agua o la luz.



Dicho esto, faltan cosas por hacer. Los vecinos quieren que se les reparen los adoquines dañados y que afea sus entornos; que se termine de recuperar completamente el parque Las Margaritas y el parque Mundo, donde el consumo de alucinógenos es una constante y a los padres les da miedo llevar a sus hijos; que la Policía y Movilidad hagan controles al transporte ilegal, como los bicitaxis, que, según la comunidad, son utilizados, entre otras cosas, para la venta y distribución de drogas ilícitas.



Aunque tarde, hay que reconocer que por fin en el portal de las Américas se respira algo de tranquilidad. Pero no hay que dejar que lo que allí sucedió se repita en sectores de Suba y Usme. Tampoco se puede olvidar que en el portal de las Américas murieron personas inocentes, ajenas a los desmanes, que hombres, mujeres y niños fueron violentados verbal y físicamente, que policías y jóvenes resultaron heridos, que se destruyó el mobiliario de nuestra ciudad. Y más recientemente se vino a saber que también hubo presuntos actos de tortura. ¡Hágame el favor! ¿Para cuándo la investigación de por qué se dejó crecer esto de semejante manera?



Me quedo con esta frase de una de las vecinas con las que dialogué: “Yo me iba a ir de aquí, pero ya no; si todo sigue así, acá me quedo y que Dios permita que pueda montar en metro…”. Ojalá no la decepcionemos.



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28