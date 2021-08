Procuraduría abrió indagación contra funcionarios del Canal Capital

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra varios funcionarios por determinar del Canal Capital, por presuntas irregularidades relacionadas con despidos masivos, retrasos en pagos a los empleados y la tercerización del servicio.

La Procuraduría Segunda Distrital ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, al medio de comunicación le solicitó copia del presupuesto aprobado para las vigencias 2019, 2020 y 2021, la certificación de periodistas existentes hasta la fecha y el Plan Anual de Adquisiciones para el 2021, entre otros documentos, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, así como identificar al posible autor o autores de la misma.

Al respecto, los directivos del canal han desmentido dichas acusaciones. Dijeron que en el canal le están apostando a la reactivación económica de la industria audiovisual bogotana, afectada por la pandemia.

“Por esta razón, en 2020 abrimos convocatorias públicas al sector audiovisual, que puede ser consultada en el SECOP, a la que se presentaron 49 casas productoras. En este proceso se adjudicaron 10 proyectos que generaron 600 empleos para el sector, que incluyen los creados por proyectos convocados, los estratégicos y los producidos directamente”, dice el comunicado.



Agregaron que este año se convocaron 14 proyectos y se adjudicaron 6. “Con esto, generamos 400 empleos en el sector audiovisual. Es decir, que en estos dos años, que han sido tan críticos, logramos generar trabajo para un millar de personas en Bogotá, entre guionistas, actores, camarógrafos, productores, técnicos, entre otros”.

Añadieron que no convocar a la industria significa trabajar a espaldas de uno de los sectores audiovisuales más competitivos y reconocidos en Latinoamérica: el bogotano. “Trabajar de la mano con la industria local, ha sido implementado por los medios públicos del mundo con resultados positivos; no en vano Capital ha sido reconocido en muy poco tiempo por la industria nacional e internacional por sus propuestas innovadoras y pertinentes”.

En cuanto a los despidos masivos, dicen que esta información es falsa. Explicaron que en el 2021 Capital no se ha despedido a ninguno de sus empleados, sin embargo, los proyectos audiovisuales en los que participaba un equipo de colaboradores no continuará produciéndose total o parcialmente.



“Por lo tanto, al finalizar los plazos contractuales no continúan prestando sus servicios a Capital. Ahora, los efectos colaterales de la pandemia no han sido ajenos a nuestra operación. Desde marzo de 2020 la realización de eventos masivos se encuentra restringida, por lo tanto los equipos destinados a las transmisiones en vivo son menores, a pesar de ello, durante varios meses en 2020 y 2021 evitamos tomar la decisión de prescindir de sus servicios. Los recursos son finitos y debemos propender por su optimización”.

En cuanto a quejas por pagos retrasado a conductores también dijeron que es falso. Explicaron que el canal no tiene conductores, ni vehículos sino que contrata a través de un proceso de convocatoria el servicio de transporte. “Ahora, conscientes de las dificultades que la ejecución de este tipo de contratos, el canal incluyó condiciones contractuales que buscan garantizar el pago oportuno a los conductores. Además, hemos acompañado muy de cerca la ejecución de los servicios prestados y se han llevado a cabo todos los esfuerzos administrativos, logísticos y administrativos para evitar pagos tardíos”.



También negaron que se vaya a liquidar el canal. “Hoy el Canal está más vivo que nunca, Capital ha diseñado contenidos alternativos e innovadores, hemos evolucionado de un modelo basado en el alquiler de cámaras de tecnología robusta a la implementación de tecnología ligera. Para la audiencia significa nuevas narrativas y estéticas para documentar la actualidad de nuestra ciudad. Significa poner la tecnología al servicio de la innovación y aprovechamiento del recurso disponible. La industria cambia y Capital con ella; el reciente cubrimiento del Paro Nacional demostró el poder de estas nuevas tecnologías”.



Explicaron que la recepción de la audiencia ante la programación del canal ha sido positiva, tanto así que en 2020 aparecieron en el listado de los medios más consultados por los líderes de opinión. “Además, obtuvimos el Premio India Catalina al mejor proyecto periodístico, galardón nunca antes recibido por Capital. Así mismo, la serie ¡No exageres, Enzo! es finalista en el Festival comKids Prix Jeunesse Iberoamericano, que premia contenidos de alta calidad dirigidos a niños y adolescentes en América Latina y la Península Ibérica, en la categoría Ficción de 7 a 10 años”.



Con los premios TAL, los más importantes de la Televisión Pública de América Latina, el canal fue ganador en la categoría de Contenido multiplataforma transmedia con ‘Todos Primero’ y fueron finalistas nominados para el premio 2020 con Estrategia en Casa de Canal Capital.



Según datos Ibope, de enero a mayo 2021 el canal registró los más altos índices de audiencia en los últimos seis años.

