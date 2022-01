La seguridad es un tema que ha tenido a los bogotanos pegados del techo durante el último año que pasó. Sin embargo, el inicio de 2022 tampoco dio tregua y trajo consigo una ola de agresiones violentas en las calles y, por consiguiente, un despliegue operativo de las autoridades para poder contrarrestar el avance de la criminalidad en la ciudad.



En esta conversación con EL TIEMPO, el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, habló sobre los planes que se tienen para prevenir las posibles manifestaciones del próximo 28 de enero, los avances operativos en la recuperación de lugares como el Portal Américas, Suba y Usme, pero sobre todo, de los retos que tiene la ciudad en materia de seguridad durante 2022.

Cómo va la seguridad de Bogotá en el primer mes de 2022 Siga en vivo el balance de seguridad para la capital Colombiana en lo que va del año. Entrevista con el general Camacho, comandante de la Mebog. Foto: EL TIEMPO

Le puede interesar: Éxodo, droga y delincuencia en la zona del portal de las Américas)



Los 28 de cada mes se volvieron un día de protesta y desórdenes en la zona del portal Américas, en Suba y Usme, ¿cómo esperan actuar de cara a este 28 de enero?

​

Esperamos el buen comportamiento de esas personas que crean zonas de anarquía y de violencia. Hemos capturado a personas que hoy están con medida de aseguramiento en centro carcelario, precisamente, por articular esas actividades criminales que afectan el transporte público, a los miembros de la Policía Nacional y otros temas de infraestructura. Igualmente, desde el mes de diciembre estamos en una intervención de acompañamiento a los sectores como las Américas, donde se han venido realizando actividades de prevención en el parque Mundo, en Betania, Chicalá y en la plazoleta del portal Américas, poniendo carabineros y temas de inteligencia.



Para este 28 de enero vamos a tener a nuestros escuadrones móviles antidisturbios, y aunque no los vamos a tener tan de frente, sí van a estar dispuestos por si hay que utilizarlos. Lo que sabemos es que estos jóvenes inicialmente se muestran en espacios con una actividad tranquila o, como ellos lo llaman, de olla comunitaria, pero en la tarde, cuando ya han consumido bebidas embriagantes o estupefacientes, inician el ataque contra la infraestructura o los miembros de la Fuerza Pública.

En las jornadas de vandalismo de mayo de 2021 fueron detenidas en flagrancia más de 100 personas y al menos 10 más con orden judicial. Foto: Cesar Melgarejo ET

Puntualmente, ¿cuál es el plan de acción para este 28?

​

El próximo viernes tendremos policías tanto en labores de prevención como de disuasión e intervención principalmente en el portal Américas, en Suba y en Usme. Igualmente, hemos tenido apoyo institucional desde lo que fue el 28 de abril, mayo y junio (de 2021), cuando las protestas fueron tan fuertes; desde entonces hemos desplegado todas nuestras capacidades de reacción para contener la violencia.



Las personas que están requiriendo sus derechos tienen que hacerlo de manera armónica y tranquila, y no destruyendo la ciudad ni atacando a los miembros de la Policía Nacional, porque también es nuestra obligación devolverles los derechos a las personas que nos están reclamando que no les dejemos acabar la ciudad ni el transporte público, ni que dejemos afectar a los miembros de la Policía.

¿Cómo ha funcionado la articulación con la Fiscalía en el caso de las ocho casas identificadas en el sector del portal Américas?

​

Desde la investigación criminal se entrega una información a la Fiscalía, en la que los investigadores evalúan y el fiscal decide si hay méritos para allanar o no las casas. En el portal Américas tenemos dos investigaciones, en una de ellas estamos a la espera de que un juez de garantías nos emita órdenes de captura. Asimismo, tenemos otra en Usme, que identifica a las personas que están detrás de esa organización y esas actividades vandálicas.

¿De cuántas órdenes de captura hablamos?

​

Hasta el momento, más o menos, en las investigaciones que tenemos, podemos hablar de 14 personas plenamente identificadas en los puntos donde se están organizando estas actividades delictivas. Ahí es donde estamos esperando que con el material probatorio que tenemos un juez de garantías pueda emitir las órdenes de captura para poder realizar el procedimiento.

¿Cree que detrás de estas manifestaciones están jóvenes que reclaman derechos o más bien organizaciones criminales?



No podemos desconocer que lo que están haciendo los grupos que organizan estas manifestaciones es aprovecharse de las necesidades que tienen algunos jóvenes, eso inicialmente es real. Evidenciamos constantemente que estas jornadas empiezan muchas veces en ataques por el lado del portal de las Américas y posteriormente pasan a Suba o a Molinos, en Usme; esa es más o menos la metodología que utilizan estos grupos delictivos. Hemos encontrado unos sujetos en unos lugares de la ciudad que inicialmente estaban identificados en otros. Tenemos claro que no todos los jóvenes tienen influencias de grupos terroristas como el Eln. Sin embargo, se han encontrado en los computadores de alias Uriel y de alias Fabián elementos que muestran claramente que hay una planeación y una intención de este frente urbano terrorista de querer afectar las grandes ciudades y desestabilizarlas. Esa es una realidad que no se puede desconocer.



El ministro de Defensa mostró la semana pasada como desde Chile se comunicaron con los miembros de la denominada Primera Línea para dar instrucciones de cómo realizar la colatón. En Chile no lo hicieron precisamente de forma pacífica, no les estaban enseñando precisamente lecciones aprendidas o buenas prácticas ¿Qué van a recoger de ahí? Y luego un tipo de estos va y se parar una esquina en Teusaquillo a decir que vamos a hacer arder la ciudad, nosotros nos lo tomamos muy en serio porque esto no se hace con la ciudad. Entonces todos estos elementos nos hacen entender que detrás hay una planeación con diferentes frentes de trabajo y nosotros hemos trabajado para mantener la tranquilidad de la ciudad con excepción del 28 de diciembre que tuvimos actividades vandálicas.

El sujeto transmitió los desmanes desde la cárcel. Foto: Policía Metropolitana

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Pastor González, alias 19. Foto: Policía Nacional

¿Qué se sabe de la participación de alias 19 en las últimas protestas?

​

Este tema es cierto, alias 19 está recluido por tortura, ataque a servidor público y afectación al transporte público, y fue sorprendido dirigiendo o por lo menos motivando a estos jóvenes a seguir en las actividades vandálicas y en esta supuesta lucha que ellos se trazaron. En ese video (en el que alias 19 habla con una manifestante en Molinos) se logra detectar que este sujeto está dando instrucciones. El Inpec oportunamente nos colaboró y lo trasladó a otro lugar de reclusión, donde no tiene acceso a las redes sociales, que es por donde se mueven muchas de estas personas que pretenden afectar y desestabilizar la ciudad.

Hablemos de ciudad, ¿cómo está funcionando el plan de intervención sectorizado en ocho localidades?



Hace ocho días nos sentamos con el mando institucional directamente y con el director de Seguridad Ciudadana y definimos que vamos a continuar con el plan de intervención, pero dándole un foco más amplio e incluyendo el combate contra el hurto. Desde agosto (de 2021) teníamos muy focalizado el tema del homicidio, por ejemplo, en noviembre y diciembre tuvimos una importante reducción en este tema, que al inicio del año estaba en más 15 por ciento y en diciembre logramos cerrar con más del 7 por ciento. Sabemos que seguimos perdiendo, pero logramos una mejora de 8 puntos porcentuales, que es un trabajo importante.



También estamos atacando el hurto, que el año pasado dejó 137 homicidios, eso es una cifra muy alta. Eso es lo que vamos a trabajar en unos corredores específicos con respuestas judiciales más contundentes. En cada Comando de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía va a colocar unos fiscales dedicados a trabajar investigativamente a estos grupos delincuenciales que ahogan al ciudadano y que quedan en libertad.

¿Cómo estamos en materia de resultados de seguridad en enero?



Hay localidades más afectadas que otras, y aunque estamos focalizando, no quiere decir que vayamos a descuidar algunas. Tenemos 1.427 capturas en los 25 días que llevamos, de las cuales, el mayor motivo es el hurto a personas con 329 casos, es por eso que la focalización debe ir dirigida hacia ese grupo delincuencial en el que dos o tres delincuentes se coordinan y en un factor de oportunidad roban a la gente.

¿Por qué se priorizaron algunos sectores y las 8 localidades?

​

Tenemos zonas como el parque de la 93, la zona T, la zona G y, recientemente, Teusaquillo, que presentan un fenómeno de mutación. Allí los delincuentes se dan cuenta de que uno ajusta una estrategia de seguridad en un sector de la localidad y ellos se desplazan hacia otra nueva. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando fuerte en Teusaquillo, donde tuvimos la pérdida de la periodista Natalia Castillo; estamos precisamente fortaleciendo el tema de investigación e inteligencia. Hay otras zonas como la Primero de Mayo, que también está priorizada por las riñas y los problemas después del cierre de los bares. De esa manera se mantienen zonas priorizadas como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Fontibón, Engativá, Usaquén y Chapinero.



Precisamente en Engativá hemos tenido unas afectaciones importantes a la vida durante lo que va de enero. Tuvimos 6 homicidios. Sin embargo, ya tenemos identificadas unas redes criminales que estaremos siguiendo de cerca porque, desafortunadamente, esta es una de las localidades más afectadas por el hurto.

¿Usted cree que la meta de reducir 15 por los homicidios en 2022 se puede cumplir?



El Gobierno Nacional estableció que la meta para el país es de 10 por ciento. El año pasado tuvimos una afectación grande y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es implementar herramientas articuladas con la Administración Distrital y la Secretaría de Seguridad enfocándonos en el tema social y de resocialización de algunos jóvenes que están dependiendo mucho de los estupefacientes. Por eso es muy importante la articulación de todos los sectores porque la Policía no puede trabajar sola.

En este momento tenemos cinco delitos de alto impacto en aumento (Extorsión, homicidio, hurto a automotores, bicicletas y motocicletas). ¿Cómo van a enfrentar esta situación para lograr reducir las cifras en estos delitos que han afectado a la ciudad?





Para lograr reducir estos indicadores es importante la participación ciudadana porque esto nos va a permitir tener un canal más rápido de comunicación con las unidades policiales lo que hace que tengamos una oportunidad más grande de que nos informen temas sospechosos, viviendas donde estén trabajando con estupefacientes y todo lo que tiene que ver con la oferta institucional en temas de prevención. En Usaquén, por ejemplo, el año pasado nos hurtaron varios negocios y lo que hicimos fue hacer un frente de seguridad con apoyo de la comunidad y prácticamente este fenómeno desapareció del sector.



Para el resto de la ciudad, los temas prioritarios son el hurto a vehículos y bicicletas, son los únicos delitos en donde vamos perdiendo en la ciudad. La mayor afectación la tenemos en Engativá y en el sector de Puente Aranda, entonces venimos trabajando con Tránsito, porque cerca del 80 por ciento de los vehículos aquí se los llevan es por halado. Yo entiendo que hay pocos parqueaderos y que la situación económica es complicada, pero el llamado es a dejar los carros en sitios donde sean más seguros, por ejemplo, cerca a una unidad policial.



En temas judiciales, tenemos tres investigaciones fuertes para poder afectar a estas estructuras criminales que se dedican al hurto. Por ejemplo, estuvimos en una reunión con la Dian y la Sijín, para ver cómo podemos ir a esos sitios donde se venden autopartes que son de mala procedencia, entonces vamos a revisar como poder responsabilizar a estas personas también.

Intervención en el portal Américas Foto: Secretaría de Seguridad.

El hurto armado se incrementó 53 por ciento el último año. ¿Qué está haciendo la institución para controlar el uso de armas en medio de los hurtos?



El año anterior nosotros logramos incautar más de 1.300 armas de fuego que no tenían los documentos correspondientes, igualmente tenemos la incautación de 1.700 armas traumáticas, que muchas de esas son modificadas. Ahí también hay un tema interesante que viene con la Ley de Seguridad Ciudadana porque nos va a agravar el porte ilegal de armas y sobre todo el uso en medio de los hurtos. Esto nos va a ayudar un poco a controlar esta situación.



Tenemos por parte de investigación criminal un seguimiento sobre las rutas de ingreso de las armas. Nuestras fronteras son porosas y las armas muchas veces vienen de Norteamérica, Centroamérica que son los lugares más cercanos que tienen. Incluso, muchas veces las armas son intercambiadas por estupefacientes en nuestro pacifico que se ha visto tan afectado por estos grupos criminales.



Sin embargo, está el tema de las armas traumáticas que están en la ley, entonces cuando agarramos a un delincuente ellos saben que no podemos hacer nada, solo quitarles el arma y ponerles un comparendo. Entonces los delincuentes ya no se arriesgan a atacar con armas de fuego porque saben que es más fácil usar de las otras.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN EL TIEMPO