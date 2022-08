EL TIEMPO habló con el recién designado comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, quien señaló que en esta nueva etapa de la institución la ciudad contará con una policía más comprometida y cercana a las personas.



También dijo que habrá una profundización las estrategias de inteligencia para poder erradicar a las estructuras criminales que están afectado a Bogotá y que se intensificaran las labores de extinción de dominio a los predios que estén relacionados con el narcotráfico y estructuras criminales.



Por otro lado, el general Triana señaló que uno de los principios que regirá la nueva comandancia de la Mebog será que todos los uniformados deberán ser ejemplarizantes para la ciudadanía. "La palabra ejemplarizante debe ser un común denominador en todas las actuaciones de todos los policías en Bogotá y esa es la intención que tenemos. Eso genera en el ciudadano acercamiento y confianza que se traduce en más información ciudadana", aseguró.



Respecto a los temas de seguridad que se han venido presentado en los últimos meses en la capital como el hallazgo de cuerpos embolsados, homicidios violentos, sicariatos y hurto a personas; el general fue enfático en decir que esas manifestaciones violentas que generar resultados complejos implican un aumento de fuerza, presencia y visibilidad de los uniformados en la ciudad.



"Estos temas merecen un trabajo más fuerte de investigación e inteligencia en coordinación con la Fiscalía y eso venimos a hacer. Por ese lado vamos a actuar de manera más fuerte y vamos a generar más presencia en sectores estratégicos de la ciudad; también, aumentaremos el acompañamiento tecnológico que cuando se combina con investigación profunda, presencia e inteligencia para la seguridad ciudadana eso implica resultados inmediatos, que es lo que necesitamos".



Por el lado de los grupos criminales que han azotado a Bogotá, como el Tren de Aragua, Triana aseguró que lo primero que hará será estudiar a profundidad como es el modus operandi de esas estructuras y que de ahí partirá todo el despliegue de una estrategia ofensiva para lograr desvertebrar los grupos criminales que se han venido asentando en la ciudad.



"Las estrategias están dadas a partir de la investigación criminal y la inteligencia. La policía de Bogotá históricamente ha tenido muchos éxitos en la desarticulación de estructuras criminales cuando inciden de forma violenta como se ha presentado en otras épocas, y esta no va a ser la excepción. La Policía tiene todo el compromiso y la capacidad para enfrentar la criminalidad y no vamos a permitir que estás estructuras le quiten la tranquilidad a nuestra ciudad", advirtió.



Finalmente, el nuevo comandante de la Mebog aseguró que la Policía de la capital será implacable con el delito pero que también será más cercana a la ciudadanía, enmarcada en las buenas prácticas y 100 por ciento interconectada con las necesidades de la gente, de los niños, jóvenes y ancianos. También dijo que en esta nueva etapa se comprometerá con tener policías tranquilos, felices; policías que sean efectivos en la mediación y la resolución de conflictos.



"Seremos implacables con la corrupción al interior de la institución. Si hay un policía que su comportamiento vaya en contra de la ley, el peso de la ley caerá todo sobre él. Seremos implacables contra eso y no se negociará, eso lo tengo muy claro".





REDACCIÓN BOGOTÁ.

JONATHAN TORO