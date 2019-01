La polémica que desató Diego Molano por llamar 'pastuso' a Navarro

Este martes, Antonio Navarro escribió en su cuenta de Twitter: "Soy pastuso a mucho honor", un mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a Diego Molano, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, y quien desató una controversia relacionada con Navarro luego de dar una entrevista a Vicky Dávila en la W Radio.

La periodista les pidió a sus tres invitados, incluido Molano, dar su opinión acerca de otros candidatos a ser alcalde de la capital, una opinión que debían enmarcar en una sola palabra.

Pues bien, cuando fueron preguntados acerca de Antonio Navarro, los invitados respondieron en orden, "petrista", "secretario de Gobierno de Petro", y finalmente, cuando el turno fue para Molano, este dijo: "pastuso". Ante la curiosa respuesta, Dávila le volvió a preguntar, "¿y eso es bueno o malo?", a lo que Molano respondió: "pastuso".



"¿Que no debe ser alcalde de Bogotá?", volvió a cuestionar la periodista, "pastuso", respondió de nuevo Molano.

Por su respuesta a secas, Molano fue duramente criticado en las redes sociales, dado que fue interpretada como despectiva. De hecho, durante la noche del martes y la mañana del miércoles, el hashtag #PastusoAMuchoHonor fue tendencia en Twitter.



Sin embargo, más tarde, en entrevista con Blu Radio, el candidato aclaró que no quiso ofender a la comunidad pastusa con su respuesta. Y que con ella quería hacer alusión, únicamente, a que Navarro no era capitalino.



“Hice referencia al doctor Antonio Navarro porque lo que creo es que los bogotanos debemos elegir a un alcalde bogotano. (…) Estoy seguro que los pastusos no elegirían a un alcalde bogotano”, se excusó en la emisora.

“Me refería más a que los bogotanos tengamos la oportunidad de elegir un alcalde por aprecio y estima a la ciudad. De ninguna manera era algún tipo peyorativo al utilizar el gentilicio”, concluyó Molano.



Navarro, también en entrevista con Blu Radio, le recordó que fue representante a la Cámara por Bogotá y que no comparte su visión sobre el "requisito" de ser bogotano para poder ser alcalde la capital. "Los que no somos de Bogotá incluso estamos más agradecidos con Bogotá que los que son de aquí porque esta ciudad nos ha dado oportunidades maravillosas a quienes venimos de fuera", dijo.



