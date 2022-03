En la mañana de este jueves, la alcaldesa de Bogotá publicó en su cuenta de Twitter las cifras de homicidios de febrero de los últimos tres años. Su mensaje causó polémica por una afirmación que muchos ciudadanos no dudaron en criticar.



En la gráfica que acompañaba el trino, se veía el comportamiento de este crimen día por día. Cuando la tabla de datos llegaba a los días 29, 30 y 31 de 2022, como es lógico, aparecían en cero.



En el trino, López dijo que este febrero que pasó fue el menos violento en términos de homicidios, si se comparaba con el mismo periodo de 2020 y 2021. Luego lanzó la afirmación que generó toda la polémica. "Los 2 últimos días hubo 0 homicidios", señaló la mandataria.



Las críticas no tardaron en llegar. Varios usuarios de la red social empezaron a señalar que no era posible que en esos dos días hubiera homicidios porque simplemente son fechas que no existen.

Febrero cerró con la más baja cifra de homicidio desde 2020 cuando la Ciudad estaba totalmente en cuarentena. El atraco también va a la baja.

Los 2 últimos días hubo 0 homicidios.

Cuando trabajamos juntos ciudadanía, Policía y Alcaldía con solidaridad colectiva somos imbatibles. pic.twitter.com/9yV7qrV8GZ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 3, 2022

Una de las primeras en responder fue María Fernanda Cabal, quien le recriminó por el mismo motivo.



"No le pega a una. El cuadro que presentó Claudia López tiene a febrero con 31 días. Por lo mismo, es obvio que no hubiera homicidios el 30 y el 31, porque no existen en el segundo mes del año. Parece chiste pero es anécdota", escribió en su cuenta personal.

No le pega a una. El cuadro que presentó Claudia López, tiene a febrero con 31 días. Por lo mismo, es obvio que no hubiera homicidios el 30 y el 31, porque no existen en el segundo mes del año.



Parece chiste pero es anécdota. pic.twitter.com/vveTTLY0Pn — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 3, 2022

López respondió horas después aclarando la situación y explicando su mensaje. No obstante, muchos de sus detractores insisten en que se trataba de un error.



"El problema de comprensión de lectura es generalizado en el uribismo. Aunque es el menor de sus tantos problemas, ayudémosles, de pronto lo logran: Hoy es 3 de marzo, los últimos dos días son 1 y 2 de marzo, no 30 y 31 de febrero que no existen !Nunca es tarde para aprender!", escribió la mandataria.

Cifras de homicidios en marzo

Si bien la afirmación de Claudia López puede estar abierta a interpretaciones, lo cierto es que, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad, durante los dos primeros días de marzo no se registró ningún homicidio en la ciudad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

