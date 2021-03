Peña de Juaica, la maravilla natural que está en deterioro

Entre la niebla y el constante frío de la sabana, se presencia a lo lejos uno de los paraísos naturales más representativos y curiosos de Cundinamarca. Se trata de la peña o cerro de Juaica, una reserva forestal ubicada en un desvío de la ruta Tenjo-Tabio, aproximadamente a una hora y media de Bogotá.



Subir a la empinada peña implica una experiencia inolvidable para presenciar frailejones, venados, el camaleón andino y muchos otros tipos de especies de fauna y flora. Además, observar el cielo nocturno en aquel territorio es un espectáculo único, apegado a la tranquilidad de estar lejos del ruido citadino.



Por su particular forma, y los fenómenos naturales nocturnos, aquella inmensa roca, acompañada del verde de los árboles, guarda todo tipo de mitos, leyendas, teorías conspirativas y misterios. Los habitantes del sector cuentan que varias veces, en las noches, la peña de Juaica se ve iluminada de tal manera que pareciera que en el pico estuviera cayendo una fuerte tormenta, cuando ni siquiera hay señal de lluvia. Esto ha despertado el interés de mucha gente, que especula con una conspiración: la peña es un puerto para avistar ovnis o una conexión en la tierra con la vida extraterrestre.



Ser un atractivo natural, más las teorías e historias que salen de allí, motiva a miles de turistas a visitar la peña de Juaica, tanto para asombrarse con la vegetación del lugar como para seguir la curiosidad sobre la certeza de los enigmas que guarda el sector. Sin embargo, las autoridades y los dueños del lugar consideran que la falta de regulación en el ingreso a la peña por parte de los visitantes es la principal causa del deterioro ambiental que hoy amenaza a este patrimonio natural.



“El deterioro es debido a la sumatoria de muchos factores, pero principalmente el turismo irresponsable y la falta de restringirlo. Por ser un sitio de gran importancia y conservación, por la biodiversidad presente, es importante generar una restricción hasta tener una reglamentación para asumir responsablemente que suban grupos pequeños a la peña”, dijo la secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Nidia Riaño.



Con nuestra presencia,

sobre todo cuando actuamos

de manera irresponsable, le hacemos un enorme daño a la peña FACEBOOK

TWITTER

Fogatas con recursos naturales de la peña, como los mismos frailejones; campings que no deberían hacerse porque la naturaleza y biodiversidad allí no lo permiten; basuras y otro tipo de desechos, la aglomeración de visitantes y otras razones son las que tienen en crisis al lugar. ¿El resultado? Muchos frailejones y otras especies quemadas, animales alterados porque alteraron su hábitat y el cierre temporal de toda la reserva por haberse afectado una cantidad considerable del Juaica.



Según le dijo a EL TIEMPO Luis Fernando Sanabria, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cerca de 32 hectáreas de la reserva se han visto afectadas de las más de 3.000 que posee. “Lo que debemos hacerle entender al ciudadano es que si queremos proteger el lugar, hay que dejarlo naturalmente. Es decir, que el pie del hombre no pise ni visite un sector como la peña de Juaica, porque con nuestra presencia, sobre todo cuando actuamos de manera irresponsable, le hacemos un enorme daño”, dijo el director de la CAR.



Por esta razón, la CAR, Gobernación de Cundinamarca y las tres alcaldías que comparten el territorio de la peña de Juaica (Tenjo, Tabio y Subachoque) han llegado a un acuerdo para recuperar las áreas afectadas de este territorio.

Autoridades involucradas visitaron el sector el pasado miércoles 24 de marzo, donde anunciaron el cierre temporal de la peña. Foto: Santiago Buenaventura / EL TIEMPO

La decisión principal que se tomó, a través de una resolución emitida por las tres alcaldías, fue el cierre temporal de la peña desde el pasado viernes, para evitar que turistas visiten indiscriminadamente el lugar y no prolongar su deterioro. Esto se toma como precaución para los días de Semana Santa, puesto que es una de las épocas en las cuales se presenta el mayor flujo de visitantes que concurren al sector, con un promedio aproximado de 2.000 personas al día.



“Acá hemos hecho trabajos preliminares para llegar a esta conclusión de restringir el paso, porque es lo que la naturaleza nos está pidiendo a gritos, y si no actuamos, seremos nosotros los que estaríamos en deuda con nuestros territorios”, dijo Pablo Camacho, alcalde de Tabio.



Durante este periodo, la CAR hará el inventario de las especies de la flora que fueron afectadas con el fin de hacer las labores de reforestación. Además, el director Sanabria aseguró que esta temporada de lluvias tendrá beneficios para la peña durante su cierre temporal, porque evita que turistas lleguen a la zona y contribuye a la restauración vegetativa.



Para verificar que se cumpla con este acuerdo, se monitoreará la situación de la peña a través de cámaras trampa y con vigilancia de la Policía, el Ejército y guardabosques, evitando que las personas entren al sector de manera irregular. Sin embargo, en la peña de Juaica, al ser una propiedad de privados, son los mismos dueños quienes también deben verificar que los turistas no entren a sus propiedades y empeoren la crisis ambiental que se sufre allí. “La comunidad ha estado comprometida y ha sido la voluntad de ellos. Los dueños de estos predios privados han estado comprometidos para evitar las visitas irregulares y sin permisos a la peña”, dijo a EL TIEMPO la alcaldesa de Tenjo, Sonia González.



Mientras se avanzan las labores de restauración, se revisará cómo garantizar la sostenibilidad ambiental de la peña a través de tres puntos: recuperación de la naturaleza, viabilidad de un turismo compatible y responsable con el medioambiente y, en caso de que se logre dar, crear condiciones de seguridad para garantizar el bienestar tanto de los visitantes como de la reserva forestal.



Por su parte, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca continúan con labores de protección a riquezas naturales de la región que se encuentren deterioradas, como el páramo de Guacheneque o las lagunas de Suesca y Fúquene. Estas labores son fundamentales, pues además de preservar el medioambiente, se crean incentivos para beneficiar sitios que abastecen acueductos que brindan el agua a personas de las regiones, tanto en el área urbana como rural.



Si la recuperación sale como se espera, los turistas podrán volver a disfrutar de las especies que componen la peña, y animarse a comprobar las teorías conspirativas que se esconden allí. Eso sí, según las reglas que dispongan las autoridades, como la mayor regulación del ingreso.



Santiago Buenaventura Salazar-Especial para El Tiempo.

Redacción Bogotá.

