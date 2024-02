'Usted no sabe a quién paró': Concejal 'Fuchi' a Policía quien lo detuvo en avenida 68

Videos compartidos en redes sociales muestran la discusión que protagonizó el concejal de Bogotá, Julián Forero, mejor conocido como "Fuchi", luego de que uniformados de la Policía le pidieron que se detuviera cuando conducía por la avenida 68.



En las imágenes se ve que el funcionario comienza a atacar verbalmente a los uniformados y les dice que lo tienen que llamar "señor concejal".



Así mismo, les dice que ellos"no saben a quién paró" y asegura en constantes ocasiones que los uniformados le "atravesaron la moto" y que le pidieron las llaves de su vehículo.



En otro de los videos del procedimiento policial se ve cuando el concejal le dice a los funcionarios de tránsito que le pongan las esposas y se refiere a ellos con palabras vulgares.



“Póngame las esposas, perro, póngame las esposas de una vez. No sea abusivo, usted es un gamín, se bajó y me atravesó la moto, mire donde atravesó la moto, y vino aquí a quitarme las llaves de mi moto, eso no se hace, no sea gamín. Utilice la fuerza, utilícela”, se escuda decir al concejal Fuchi.



En la discusión, el oficial de tránsito le pide la cédula al concejal en repetidas ocasiones, a lo que el hombre se niega a entregarla varias veces.



Así mismo, Fuchi aseguró que "los policías hacen lo que quieren con la ciudadanía" y manifestó que de hecho, los uniformados le mostraron el arma de fuego al iniciar el procedimiento de requisa. ​



Al concejal se le impusieron dos comparendos: uno por irrespeto a la autoridad y el otro por impedir el procedimiento de identificación.

#BOGOTÁ



¡¡Pongame las esposas perro!!...



En un video que se viraliza en redes sociales se ve a Julián Forero más conocido como 'Fuchi' concejal de Bogotá, discutiendo fuertemente con un patrullero de la Policía. En redes sociales critican la actitud del concejal y lo tildan de… pic.twitter.com/T6SBZxK86u — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 24, 2024

Días antes, un ciudadano ya había denunciado al concejal Fuchi por un presunto hecho ocurrido el pasado 19 de febrero, en el que el funcionario habría rayado el carro del hombre.



En dicha ocasión, el sujeto aseguró que el cabildante le rayó su vehículo y que fue "demasiado grosero" cuando tuvieron el incidente vial.



El concejal Fuchi aseguró que esa versión era falsa y que el conductor fue la persona que lo cerró en la vía.



