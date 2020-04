La pandemia también le puso retos al plan distrital de desarrollo

Luego de un mes de socialización y discusión del borrador del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), presentado por la alcaldesa Claudia López el pasado 28 de febrero, el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), integrado por 108 líderes, radicó ayer un concepto que incluye varias recomendaciones, inquietudes y aciertos.



Y el coronavirus no pasó por alto. Entre los ajustes y las sugerencias hechas al plan, el CTPD resaltó la importancia de tener a la pandemia y la salud como líneas guía. Claudia López no solamente aceptó la observación, sino que aseguró que el ‘Nuevo contrato social del siglo XXI’ se adelantaría para la clase media.

“No hay manera de pasar por esta pandemia con varias cuarentenas sin un contrato social que dé sustento no solo a las familias más pobres y vulnerables, sino a la clase media”, manifestó la alcaldesa, e hizo énfasis en que el asunto llega a “cuánto pone cada uno para el plan”. “Esta es una discusión real, cuánto van a poner el Gobierno Nacional, la alcaldía, el sector financiero y las empresas. Todos tenemos que poner”, concluyó.



El CTPD anunció, además, casi 12 aspectos que la alcaldía tendrá que considerar. El primero es la inclusión de todos los sectores en la discusión y aprobación del plan, pues, según el Consejo, se estarían desconociendo algunas comunidades, como los grupos indígenas y afros, e incluso algunas empresas del sector privado.



Además pidió que se les preste atención a la informalidad y el desempleo, y dijo que el actual plan de desarrollo criminaliza la informalidad.



Entre las preocupaciones también se encuentra la movilidad, sobre todo el retraso en algunas obras como el metro y el Regiotram. Adicionalmente, el Consejo hizo un llamado de atención para que se priorice la participación ciudadana, puntualmente pidió que en los propósitos estratégicos se incluya este tema de manera explícita.

Según Hernando Franco, vicepresidente del CTPD, “la esencia del concepto es que no se tome ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros”.



Claudia López respondió que el Distrito revisará todo el documento y trabajará en las recomendaciones hechas por el Consejo, y aclaró que se tendrán en cuenta todos los sectores de la sociedad.



Adriana Córdoba, secretaria Distrital de Planeación, también se refirió al concepto: “Queremos agradecerles porque hicieron un concepto muy ilustrativo, en los aspectos que no les parecen incluyeron propuestas, y en esto se centra la coorresponsabilidad”.



Este concepto fue elaborado tras un mes de socialización con la ciudadanía de todas las localidades de Bogotá. Además, es importante resaltar que su construcción tuvo que replantearse completamente para hacerla desde la virtualidad , pues ante la declaración de aislamiento las sesiones y audiencias presenciales tuvieron que suspenderse.



“Estos aportes han sido trabajados con la sociedad, se logró incorporar su voz desde la mirada de la diversidad”, afirmó Lilia Avella, presidenta del CTPD.



Ahora el Distrito tendrá que trabajar en estas recomendaciones y evaluar cuáles tiene en cuenta y cuáles no, para radicar el documento final ante el Concejo Distrital para su discusión y aprobación.

La consulta de la Secretaría de Planeación

Con el título ‘Ayúdanos a entender las problemáticas de Bogotá y cómo solucionarlas’, la Secretaría Distrital de Planeación viene consultando en su página web www.sdp.gov.co a los bogotanos sobre los cinco puntos del plan de desarrollo de la actual administración y los temas que los ciudadanos consideran más relevantes para el logro de cada uno de esos propósitos. Puede participar en https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/aporta-al-plan

