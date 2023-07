Los días pasan lento y con la incertidumbre de qué va a pasar con Alison Samantha González Mora, una niña de solo nueve años cuya vida cambió el 6 de junio de 2023, cuando un camión con sobrepeso y exceso de velocidad se fue contra el colegio Soles del Saber, en Ciudad Bolívar.

En segundos su vida pasó de la felicidad al dolor. Julieth Stephanie Mora Pava y su hija iban saliendo del colegio rumbo a su casa cuando unos estudiantes las invitaron a comer helado. “Es que, hasta el día anterior, yo había sido profesora de inglés de ese plantel y ellos me dijeron que me extrañaban. Entonces aceptamos”.

Pero cuando llegaban a la tienda de al lado, solo vieron que un camión, con todo el impulso de una vía empinada, se les vino como una tromba encima. La reacción fue correr como instinto de supervivencia, pero el automotor les ganó en velocidad. Ellas y varios niños fueron arrollados. “Yo caí al piso y vi mi cuerpo lleno de moretones. Pero, a pesar del dolor, yo solo pensaba en mi sobrino y mi hija”.



Cuando por fin pudo centrar su mirada, en medio del caos, Julieth vio a su pequeña hija aprisionada entre el camión y la pared del colegio. “Escuché a mi sobrino que estaba gritando, lo intenté auxiliar, pero luego vi que la niña estaba muy mal. Era un furgón muy grande”.



Mientras el conductor se quedó como petrificado dentro del vehículo, afuera se vivía una verdadera tragedia. “Yo le pegaba con todas mis fuerzas al carro, pero él no reaccionaba”. Entonces varios padres de familia se unieron y corrieron el vehículo mientras la joven mujer se llenó de sabiduría y rescató a su hija con toda la delicadeza posible. Cuando pudo acostarla en el piso la vio morada. Julieth solo gritaba: “Dios mío, Dios mío. Mi hijita”.

Facebook Twitter Linkedin

Alison González Mora ha luchado por su vida a pesar de las dolorosas intervenciones. Foto: Foto: Archivo particular

Una acudiente que era enfermera les prestó los primeros auxilios. Ellas le rasgaron el uniforme a Alison y pudo volver al respirar. Pero cuando la volvieron a mirar, el panorama era desgarrador. Mientras la niña decía: “Mamá, mamá, mis piernas. Me duele mucho”, ellas solo veían carne viva. “Tenía destrozadas sus piernas y parte de su cadera. Fue aterrador”.



Las ambulancias fueron llegando rápidamente para trasladar a los niños más graves. “La profesional del vehículo que atendió a la niña empezó a hacerle lavados, pero no nos percatamos de que en la parte de atrás de su cuerpo también estaba muy mal. Se le había levantado toda la piel”. Esa labor fue muy importante porque después los médicos le dijeron a la familia que le habían salvado la vida a la niña en ese momento.



Cuando llegaron al centro asistencial les dijeron que tenía que entrar de inmediato a cirugía. “Yo firmé todo lo que me dijeron con tal de que me la salvaran”. Duró mucho tiempo en el proceso quirúrgico porque sus órganos estaban comprometidos. “Lograron estabilizarla, pero su recto quedó destruido. Había que trasladarla de inmediato a una unidad pediátrica”.

“Tenía destrozadas sus piernas y parte de su cadera. Fue aterrador”. FACEBOOK

TWITTER

La niña fue llevada al hospital La Misericordia y allí fue ingresada de inmediato a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Los médicos nos decían y nos dicen que la chiquita está muy grave y que puede morir”.



El cuerpo de la niña ha sido atacado por bacterias que han necrosado su cuerpo. “Le han hecho raspados. No sé cómo ha tolerado tanto. Tiene sus órganos expuestos”.



Lo que más angustia a la familia es que los galenos les han dicho que existe la posibilidad de que tengan que amputarle la pierna izquierda. “Entendemos que si esa es la salida para salvarle la vida hay que hacerlo, pero es que ellos mismos nos han dicho que nunca habían atendido un caso parecido”. Y es que los pronósticos parecen cambiar cada día. Todo este proceso ha sido como una montaña rusa llena de emociones. Hay noches en las que les dicen que no amanece.

A la niña le tuvieron que levantar su piel como si fuera una sábana. “El viernes entró un lavado, y nos fue superbién. Nos dijeron que ella misma estaba produciendo carne. Si está pasando eso por qué seguir con la idea de amputar”, dijo Julieth. Padre y madre pasan las noches con su hija esperando a que el día siguiente haya una buena noticia. “Y es que ella nos habla, se ríe, dice que ya se puede ir a la casa a jugar. No sabe la gravedad de su situación, necesitamos que siga con optimismo. Ella solo cree que tiene moretones”.

Del conductor del camión es poco lo que saben. Solo que tiene 72 años de edad, que conducía con sobrecarga y que tenía el pase vencido. Hoy no saben cuál es su paradero. “El automotor no está amparado por ninguna empresa, no estaba asegurado”. Pero, por ahora, la prioridad es la niña, pronto comenzarán las acciones legales. “Ahora solo puedo pensar en mi hija”.

Sueños interrumpidos

Desde que nació, Alison fue una niña dotada de talentos. “Desde que tuvo uso de razón fue una apasionada por el canto, por la danza, la música y por la actuación”. Todo se le daba de forma natural.



Ellas que viven en el barrio La estancia de Ciudad Bolívar, participaban en concursos para buscar oportunidades para la niña. “A ella le gusta hacer videos para mostrar todos sus talentos. Es muy talentosa”. Y no solo en lo artístico. A la niña le va muy bien en lo académico. Las matemáticas le encantan. Por eso también todos sus amigos de colegio no han parado de orar para que se recupere.



Los miembros de esta familia dicen que comen y duermen por necesidad porque no les da ganas de nada. “Esta es una lección muy grande que nos está dando Dios. Nos ha unido como familia”. Esta pendiente en el barrio, la misma por donde se descarriló el camión, sigue siendo un riesgo para el colegio. Urgen otra medida para evitar más tragedias.



Hoy la familia solo dice que mientras la niña esté con vida, hay esperanza. “Si algún experto lee esta historia y tiene alguna cura para mi hija, solo le pido que nos ayude. Ojalá le pudieran salvar su piernita”. Alison, mientras tanto, sigue siendo una guerrera de trenzas que solo piensa en salir de ese hospital y volver a cantar.

Accidentes por vías en pendiente

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la fachada de un casa en Bogotá después de que un camión chocara con ella. Foto: Twitter: @@EverybodyLuvs_

Entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año, en Ciudad Bolívar, se han registrado 427 personas lesionadas en medio de algún accidente de tránsito y 11 fatalidades y según datos del mapa de siniestralidad del Observatorio de Movilidad de Bogotá, tan solo en los últimos meses del 2022 se presentaron 62 accidentes de tránsito en los sectores aledaños al barrio Galicia, donde ocurrió esta tragedia. Tres personas murieron producto de estos siniestros. Sin embargo, el problema de las vías en pendiente no es exclusivo de esta localidad, en varios barrios de la ciudad son constantes las tragedias por carros que se descuelgan y quedan sobre los techos o fachadas de las casas. La comunidad afectada pide celeridad en medidas se eviten más tragedias.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

@CarolMalaver

Escríbanos a carmal@eltiempo.com