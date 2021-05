La neutralidad cruzrojista jamás será indiferencia

Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, del que celebramos su natalicio 193 el día de hoy, 8 de mayo, era un pacifista convencido, en los términos más amplios con que pudiere interpretarse dicha expresión tan ambigua que, las más de las veces, tiende a confundirse con pasividad o inacción.

Nada más alejado de la realidad en Dunant: era él un incansable constructor de paz (véase cómo la Cruz Roja Colombiana se ocupa de dicha ingeniería actualmente); y, en calidad de tal, cuando tuvo que hacerlo, no solo no dudó en jugarse su fortuna familiar y su reputación, sino que, incluso, apostó contra su salud y su vida en la defensa de unos muy concretos intereses de la humanidad. Se trataba, ciertamente, de un hombre diligente y arriesgado, que, no obstante ello, tampoco se arredraba ante el papel y la pluma, y que, así, escribió en solitario varios libros, de los que rescato ahora Un recuerdo de Solferino, la eficiente descripción de la guerra horrible, plena de muerte y desolación.



Cada 8 de mayo, a los cruzrojistas nos gusta recordar que pertenecemos a una organización internacional cimentada en claros ideales de respeto por lo esencial en la vida de los seres humanos, que Dunant hizo suyos, como la compasión, virtud esta últimamente enaltecida mediante el uso de la palabra “empatía”. Más allá de densas discusiones semánticas, íntimamente entendemos que esos dos vocablos implican lo mismo; pues hablamos de la conceptualización de un sentimiento respecto de los demás, de un concepto que nos permite llegar con paciencia a su vulnerabilidad, aun en contextos sociales de difícil acceso, o en los que la degradación de las relaciones comunitarias parece haber alcanzado algún punto de no retorno. En esa medida, cada año volvemos con optimismo sobre el significado de nuestros siete Principios Fundamentales, que sientan las bases del actuar institucional, de la Misión y de lo que ella representa en la conciencia de las personas.

Uno de esos pilares a los que llamamos Principios Fundamentales es el relativo a la Neutralidad (escrito así, con mayúscula inicial). Dice ese fundamento que somos neutrales, y que, por ello, nos abstenemos de tomar parte en hostilidades, cuando las hay; y que, en todo momento, repetimos tal omisión si se dan controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Esto lo cumplimos con rigurosa precisión, siempre evitando cometer errores… Pero, ¿por qué? Porque debemos conservar la confianza de la gente, señala el Principio, aludiendo quizás al deber de merecimiento implícito en la palabra “conservar”. A esto podría agregarse, en tanto que corolario: porque no hay otra manera de prevenir y aliviar el sufrimiento humano sino haciendo de la credibilidad permanente nuestra divisa, tal y como en el pasado Henry Dunant se esforzó por demostrarlo. De ahí que no tomemos posturas políticas, que estemos de parte de todos y, a la vez, de ninguno.



En otras palabras: nos aferramos a la humanidad que les es propia a los hombres y mujeres para no tener que perdernos en sus matices, colores o denominaciones. En Colombia, la Cruz Roja desea ser esa constructora de puentes en la que todos pueden confiar, y, de esa manera, hacer nuestro consabido aporte a la compasión, la reconciliación, la paz y el perdón. Un aporte de empatía.

GABRIEL CAMERO RAMOS

*Presidente de la Junta Directiva de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.