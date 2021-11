La narrativa que se impone en la nueva generación del hiphop local

Después de pasar años en el ostracismo, miles de jóvenes bogotanos que dedican sus días a rapear, a bailar sobre bases de boomp bap, o a componer beats, empiezan a recibir el reconocimiento que tal vez no esperaban, pero que sí merecían.



Es cierto que para hablar del hiphop bogotano hay que poner sobre la mesa los nombres de los grandes referentes que construyeron los cimientos sobre los cuales hoy se sostienen las nuevas generaciones –La Etnnia, Gotas de Rap, DJ Fresh, Bboy Red Pollo y Midras Queen, entre otros–; sin embargo, el alcance y el potencial que las redes sociales les han dado a los artistas parece no tener límite.



Durante años, sobre el movimiento hiphop pesó un estigma que parecía imposible de soltar. Ni los festivales, ni los intentos por parte de las entidades distritales borraban una marca que no solo era infundada, sino injusta.

Zkirla es un referente del movimiento. Foto: Jhon Zkirla. @zkirla

Sin embargo, la década del 2010 parece haber marcado un antes y un después para los hiphoperos de la capital. “En los últimos años, la gente ha entendido lo que quiere transmitir la cultura, y lo han comprendido porque en las familias bogotanas, que antes eran ajenas al movimiento, ahora se puede encontrar que uno o dos personas se han acercado al hiphop por el cine o por el mismo rap”, dice John Cepeda, más conocido como Zkirla, quien es MC, docente y uno de los grandes investigadores del fenómeno cultural.



Ahora, este cambio no obedece únicamente a un relevo generacional. El rap, como cualquier otro producto de la cultura, debe ser atrayente para que las personas lo consuman. Para ello es fundamental un aspecto que antes pasaba desapercibido y que hoy ha cobrado relevancia: la estética.



“Ese sesgo ha ido desapareciendo de a poco y tiene mucho que ver con la evolución del movimiento, fundamentalmente del rap como género musical. Las nuevas generaciones son más exigentes en términos de producción, en las composiciones y en el componente audiovisual. Esto ha permitido que nuestra música llegue a más personas y que el movimiento en general se consolide”, explica Spektra de la Rima, rapera, compositora y jueza de batallas.



Este punto se evidencia, por ejemplo, en la transformación de las piezas musicales que acompañan a los raperos y a los breakers durante sus espectáculos. Otrora, la fórmula que los DJ utilizaban para la creación de sus beats estaba ligada a la influencia del rap estadounidense. Con el paso de los años, el clásico sonido de bombo y caja evolucionó. “Partiendo de la necesidad que tienen los artistas de experimentar nuevos sonidos y de esta forma salirse del clásico boom bap de cuatro tiempos, muchos DJ y productores han optado con mezclarlos con otros ritmos o con usar bandas. El mejor ejemplo de ello podrían ser LosPetitFellas”, dice Spektra.



Pero este cambio no ha llegado solo. Al aspecto musical le ha seguido el narrativo y el audiovisual. Si bien las letras del rap siempre tuvieron una fuerte carga simbólica ligada la cotidianidad del barrio, esto ha cambiado.



“Hay más gente porque hay más estilos. Actualmente hay artistas que siguen apostando por los underground, otros que van por letras con un mensaje social y algunos experimentan con algo más chill o relajado. Hoy no se muestran exclusivamente los problemas del barrio, también se cuentan experiencias cotidianas con canciones con las que cualquiera se puede sentir identificado o identificada”.



DJ AVIL, una de las exponentes más representativas del tornamesismo en Colombia, también resalta este cambio. "Me atrevería a decir que hoy en día el público es más consciente respecto a cuál artista seguir o escuchar. Con esto me refiero a que, en la actualidad, al que le gusta el rap romántico tiene gran selección de artistas, lo mismo ocurre con el que siente predilección por el hardcore u otros estilos", dice.



“En cuanto al hiphop como movimiento y familia, puedo decir que se ha consolidado. (...) Cada miembro de cada elemento ha sabido surgir por sí mismo, lo cual está bien porque ha evitado que las y los DJ dependamos de un MC. Aun así, nada como hacer las cosas en familia”, explica DJ AVIL a EL TIEMPO.

Uno de los protagonistas de ese relevo generacional que ocurrió en la década pasada es TSH Sudaca, rapero bogotano que ha sabido ganarse su lugar dentro de la escena bogotana con letras que abordan lo complejo de lo cotidiano y que, como él mismo lo dice, hace rap “desde el estómago”.



TSH ha sido uno de los pioneros en la introducción de nuevos ritmos y en la consolidación de una estética visual que se relaciona con su música. Un sello que es visible en otros artistas como N. Hardem, Rap Bang Club o Lee Eye y que, desde hace varios años, agrupaciones como Aerophon Crew, quienes combinaban el grafiti y el rap, o Ali A. K. A. Mind, cara visible del rap bogotano en el exterior, han intentado imponer.



“Como alguien que disfruta escuchar rap, puedo notar que la sonoridad ha cambiado. De hecho, la última generación llegó mucho más relajada y han empezado a incluir otro tipo de sonidos que antes no se escuchaban en Bogotá. Le apostaron a un rap más nutrido y una paleta de colores diferentes”, dice y agrega, “no obstante hay casos excepcionales como Alcolirykoz, quienes mantienen su esencia clásica pero no dejan de sonar frescos”.



Respecto al breaking, otro de los pilares del hiphop, el cambio ha sido menos visible, pero no por eso menos relevante. Los referentes del pasado como Bboy pin-8, Bgirl Lluvia, Style Force y Adictos al ritmo siguen vigentes y se han adaptado a las nuevas tendencias. “La irrupción de la danza urbana, que es visible en otros géneros musicales, ha impactado en los espacios de baile. La mezcla con el afro beat y los estilos africanos también han servido para que se enriquezca este pilar. Además, recordemos que el breakdance será deporte olímpico en 2024 y eso seguramente le dará más fuerza”, opina Zkirla.

Breakers suelen presentarse en Hip Hop al Parque. Foto: Juan Santacruz. Idartes

El ‘freestyle’

El relevo generacional ha llegado con la consolidación de un fenómeno que en ocasiones es difícil ubicar dentro del espectro del movimiento: el freestyle competitivo.

En esencia, el arte de improvisar es una actividad que ha estado presente desde el nacimiento mismo del hiphop; no obstante, con su profesionalización, esta disciplina ha tomado matices que en ocasiones parece ir en contravía del propósito original del movimiento.



“Siento que estamos entrando en una monotonía. Al freestyle hay que reconocerle que ha sabido reinventarse y mantenerse. Pero también ha llevado a que muchos artistas con un enorme talento no quieran ser compositores y solo quieran participar en competencias”, dice.



Por su parte, Spektra, quien es jurado de la liga K.O. y de varias ediciones de la Red Bull Batalla de los Gallos, cree que no se debe desligar una cosa de la otra. “Les dio la oportunidad de expresarse a muchas personas de otras subculturas. Por ese motivo, no creo que esté bien señalar o rechazar; por el contrario, creo que la improvisación, sea en competencias o no, se debe compartir porque al final esos son los valores del hiphop”, señala.



Rocío Caro Pacello, periodista argentina del medio especializado El Estilo Libre, recuerda que este no es un debate nuevo y afirma que “el distanciamiento del hiphop y el freestyle obedece a una cuestión relacionada con la popularización y masificación de las batallas como producto separado”.



Asimismo, subraya que esta situación atrajo un público ajeno que ha terminado, en la mayoría de los casos, integrado a la cultura. “El freestyle hizo que muchas personas llegaran y se terminaran enamorando del hiphop. Eso, a su vez, generó interés por conocer y aplicar los valores del movimiento”.



Premios Hip Hop al Parque

En el marco del Festival Idartes 10 se han realizado varios eventos y conciertos enfocados en el movimiento hiphop de la ciudad. En la imagen, DJ AVIL. Foto: Christian Perez. Idartes

Este domingo se llevarán a cabo los Premios Hip Hop al Parque, en el marco del Festival Idartes 10. Con estos galardones se busca reconocer a los artistas, agentes y organizaciones que han hecho parte de la historia reciente del Festival Hip Hop al Parque.



“El objetivo de este evento es hacer una distinción a la trayectoria de los artistas, gestores culturales y personalidades del movimiento que han logrado generar aportes al crecimiento de los diferentes elementos que componen el movimiento”, explicó Idartes.



Se reconocerán cantantes locales e internacionales, DJ, presentadores, y agrupaciones de breaking. Para estos premios, un grupo de jurados expertos fue el encargado de seleccionar a los nominados con base en tres aspectos fundamentales: la conexión con el público, el consumo de su música y el aporte para movimiento.

CAMILO A. CASTILLO

ccastillo@eltiempo.com

