Con un abrazo, el presidente Iván Duque; el ministro del Interior, Daniel Palacios; la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García celebraron ayer la consolidación de la Región Metropolitana (RM) Bogotá-Cundinamarca.



Esta figura, única en su tipo en el país, comenzó a materializarse en 2020, cuando el Congreso de la República aprobó la reforma del artículo 325 de la Constitución para dar vía a una figura de asociación sin precedentes en Colombia; luego, en diciembre de 2021, el Congreso aprobó la Ley Orgánica, que reglamenta la RM; y, finalmente, este 8 de febrero, el Presidente le puso su firma y así quedó lista la Ley 2199 de 2022, que adopta el régimen especial de la RM y que define sus reglas de juego. Todo ese proceso se celebró y promulgó ayer en el Coliseo Arena de Sal, en el municipio de Zipaquirá, en un evento al que asistieron ministros, congresistas, alcaldes municipales y miembros del equipo técnico que apoyaron la estructuración de este modelo de integración.



“Hoy es uno de los días más felices para Bogotá y Cundinamarca. En 1973 se trató de hacer la primera área metropolitana y en 50 años ha habido toda suerte de iniciativas. Hemos llegado a ese día”, afirmó la alcaldesa Claudia López durante su discurso en el que hizo un recuento histórico de los intentos fallidos de integración legal entre la capital y el departamento.



Aunque en Colombia existen áreas metropolitanas –como en Bucaramanga, Medellín y Barranquilla–, no existe nada parecido a la recién formada Región Metropolitana. Entre los elementos diferenciadores de esta RM están los mecanismos de asociación y el esquema de gobernanza.



La alcaldesa, además, destacó que esta figura parte del reconocimiento de la ruralidad y de no tener un 'municipio núcleo'.



“Aquí hemos decidido ser región para que la ruralidad quepa, para que no haya un municipio núcleo, para trabajar juntos en 7 hechos metropolitanos, para que ni un municipio pierda competencia, para que la Nación ceda funciones, competencias y recursos”, enumeró la alcaldesa, quien, además, agradeció al Presidente su compromiso con el proyecto y el respaldo económico que dejó aprobado para la figura.



Como confirmó el Gobierno Nacional, a partir de la vigencia 2023 entregará 750.000 millones de pesos de asignación directa para proyectos de libre inversión. “Esto no son solo normas, son inversiones”, aseguró el Presidente y reconoció esta integración como una promesa cumplida de gobierno.



“Estamos cumpliendo un sueño, y es un sueño que solamente va a traer beneficios para las comunidades que por décadas clamaban que cesara el egoísmo”, anotó el primer mandatario.

¿Qué viene ahora?

Con Ley Orgánica lista, ahora vendrá un paso clave: la vinculación de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y municipios (que lo deseen) a la RM.



Como ya se lo habían anticipado a EL TIEMPO la alcaldesa y el Gobernador, los primeros en hacerlo serán ellos. Por su parte, en las próximas semanas, la Alcaldía de Bogotá radicará el proyecto de autorización de vinculación en el Concejo de Bogotá; lo propio hará el Gobernador, quien indicó que radicaría el proyecto de ordenanza ante la Asamblea en la primera semana de marzo.



En este escenario, el mayor reto estará en el ingreso de los municipios. Su vinculación, en todo caso, es totalmente voluntaria y dependerá de que el alcalde o la tercera parte de los concejales del municipio presenten el proyecto de acuerdo ante el respectivo concejo municipal.



“Comienza nuestra tarea de ir municipio a municipio (...) comenzaremos a trabajar en lo que se debe demostrarles a todos los municipios, a Bogotá y al país, que este proyecto valía la pena, porque con el inicio de la RM todo va a empezar a mejorar”, anotó el Gobernador durante su discurso.



Efectivamente, esta semana EL TIEMPO hizo un sondeo en algunas de las alcaldías de los municipios vecinos a Bogotá para saber si los alcaldesa habían considerado radicar el proyecto de acuerdo para la autorización. Varios de ellos confirmaron que están en fase pedagógica para entender los beneficios de la RM y, entonces, evaluar si hacen parte o no.



