Miles de conductores transitan diariamente por las calles de Bogotá en diferentes vehículos. Quizá muchos se han sentido tentados a pasarse algún semáforo en rojo por el afán de llegar a sus destinos de trabajo, estudio o negocios.



Esta práctica no solo le puede acarrear multas, sino también puede ocasionar accidentes, es por esto que no es viable en ninguna situación hacer caso omiso de los semáforos.



“No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente rojo” está contemplada como una multa D04 del Código Nacional de Tránsito y su valor es de $ 1.045.500 este año.



Asimismo, los artículos 135 y 136 del código en mención señalan que para las motocicletas pasarse por alto estas señales puede hacer que la autoridad competente inmovilice el vehículo hasta que no pague la multa.



Aun así, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá existen descuentos de acuerdo con los días que transcurran después de la multa:



Comparendos impuestos en vía:

-50 por ciento de descuento: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.



-25 por ciento de descuento: entre los 6 y 20 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

Comparendos impuestos por medios electrónicos:

-50 por ciento de descuento: dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación.



-25 por ciento de descuento: entre 12 y 26 días hábiles siguientes a la notificación.

Es preciso señalar que para obtener este descuento es necesario realizar un curso pedagógico dentro de las fechas establecidas, según el tipo de sanción.



También, puede consultar su historial de tránsito a través de la plataforma de movilidad del SIMIT y hacer la correspondiente consulta con su número de cédula. Si es el caso, puede pagar su comparendo en el mismo portal a través de PSE.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ

