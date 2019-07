La mujer que delata ladrones en TransMilenio será candidata al Concejo

Luisa Umaña, la mujer que en dos ocasiones en los últimos 15 días se enfrentó a ladrones en TransMilenio, será candidata al Concejo de Bogotá por el partido Cambio Radical.



Así lo confirmó la joven a EL TIEMPO. Aclaró que la decisión la tomó después de los hechos por los que se volvió famosa, es decir, antes de esto no tenía en sus planes participar en política ni tenía ningún partido político. Además, aclaró que su inclinación se debe a afinidades con esta bancada.

Aunque alguna vez pasó por su cabeza ser una líder política, nunca imaginó que la idea se materializaría en tan corto tiempo.



"Lo decidí después de los hechos que presencié en TransMilenio. Ya se habían puesto en contacto conmigo algunos partidos. Fueron el Verde y Cambio Radical. Se comunicaron conmigo ayer, me venían buscando hace una semana y me reuní con Cambio Radical", afirmó Umaña quien se decidió en las últimas horas por ser parte de la lista este partido. Esta misma tarde oficializará su candidatura ante la Registraduría en Corferias.

La joven estudiante de ingeniería comercial de la Escuela Latinoamericana de Ingenieros ,Tecnólogos y Empresarios (Elite) tuvo que decidir en en menos de 12 horas si orientaría, finalmente, su camino hacia la política. Para hacerlo, habló con sus padres: "son las personas que Dios puso en la tierra para guiarme. Hasta no hablar con ellos y con Dios no tomé la decisión", le dijo a EL TIEMPO.



Aseguró que por el momento no tiene un plan de trabajo definido por la premura de los hechos. Además, se comprometió a trabajar de forma transparente. "Si es necesario prepararme lo haré. Independientemente de que la política esté mal vista mis valores son siempre los mismos y no van ca cambiar. Además, mi objetivo son los derechos humanos", afirmó.



Luisa Umaña se hizo famosa en los últimos días por haber enfrentado dos intentos de hurto al interior del sistema.



BOGOTÁ