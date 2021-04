La minería ilegal habría puesto tentáculos en Alcaldía de C. Bolívar

Para llegar al parque minero de Mochuelo, en Ciudad Bolívar, se tiene que atravesar la localidad: subir la montaña, bajarla, volver a subirla; pasar el Tesoro, treparse al barrio Arabia y dejar a un lado las casas de cemento y tejas de zinc –la ciudad– para encontrarse con cambuches de tablas y plástico al borde de la carretera. Se ven paredes de polisombras verdes amarradas a palos chuecos que arañan pedazos de tierra: el rastro de los ‘tierreros’.



(Además: Ciudad Bolívar tendrá un Museo de la Ciudad Autoconstruida)

Después de transitar durante varios minutos por una vía destapada se llega a la cantera Villa Paula. Una montaña, con una herida a corazón abierto, y que está al costado derecho de la carretera, es la evidencia de la minería que se ha desarrollado allí desde hace más de dos décadas.



En 1997, los hermanos Gustavo y Ricardo Matallana y el Ministerio de Minas y Energía suscribieron el contrato de concesión minera 16432, por 30 años. El 6 de julio del 2001, la CAR aprobó un plan de recuperación ambiental para subsanar las zonas afectadas por la extracción. Para eso les dieron un plazo de seis años, que no cumplieron.



En el 2009, el Ingeominas aprobó la cesión del título minero de los Matallana a Miner Group S.A.S., una empresa que hoy está embargada e investigada por distintas razones y cuyo representante legal, César Duarte, fue sentenciado recientemente a 38 meses de prisión por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero. Duarte heredó en el 2013 el plan de manejo ambiental de la CAR y, como los Matallana, tampoco cumplió.



En seis informes técnicos de la CAR se advertía de estas irregularidades y por ello se emitió la resolución 211 de octubre del 2015 y se impuso una medida preventiva de “suspensión inmediata de actividades de extracción de minerales de construcción”. No obstante, la cantera siguió funcionando como si nada. “Se adujo que, aprovechándose del contrato de concesión minera número 16432, a nombre de la firma Miner Group S. A. S., se incumplieron las obligaciones del plan de manejo ambiental”, se lee en la sentencia condenatoria emitida el pasado 11 de marzo.



Sin embargo, advertida por la comunidad, en febrero del 2016, la policía llegó hasta la cantera y capturó en flagrancia a Duarte y a Cárol Olarte, quien figuraba como representante legal auxiliar de Inmicol, una empresa que habría creado Duarte cuando Miner Group se volvió inviable. Cárol, madre de familia y estudiante de ingeniería industrial, terminó en un proceso judicial después de pasar varios años trabajando para dicha empresa.



(En otras noticias: Crece la molestia de comerciantes por los cierres en la cuarentena)

En conversación con EL TIEMPO, la mujer contó que entró a trabajar a Miner Group en el 2011 como coordinadora contable y financiera. Rápidamente fue escalando en la empresa. César Duarte y su esposa, Janeth Blanco, la convirtieron en pieza clave y de confianza. Cuenta que fue notando movimientos extraños de dinero, pero que no se imaginó todo lo que estaba oculto.

La corregidora

Entre las cosas que le parecieron extrañas le llamó la atención el nombre de Indira Caicedo, quien para esa época (2013) era la corregidora de Mochuelo, es decir, funcionaria de la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Tenía que hablar con ella, recoger y llevar documentos a su oficina.



En el parque minero de Mochuelo hay más canteras. Una de ellas, vecina de Villa Paula, se convirtió en una franca adversaria. Se abrió una disputa por una servidumbre. La controversia escaló y llegó a la alcaldía local, donde, al parecer, Duarte tenía influencias. Cárol recuerda este episodio. “Él debía pagar una servidumbre y nunca la pagó, luego se hizo una consignación de $5’900.000 y le dije: ‘¿Todo ese terreno en seis millones de pesos? Raro, eso no vale ni un lote de dos por dos’, pero se hizo la consignación y le concedieron el amparo administrativo a César”, confiesa Cárol sobre hechos ocurridos entre el 2013 y el 2015.

De esto se desprendió un proceso judicial. Según información aportada por un testigo a la Fiscalía 211 seccional, las resoluciones proferidas por la alcaldía local de Ciudad Bolívar habrían sido elaboradas por el mismo César Duarte y se habrían pagado sobornos a funcionarios para que expidieran actos administrativos que buscaban favorecer los intereses económicos de su empresa.

(Puede leer también: Una mujer fue asesinada en Ciudad Bolívar: agresor sería su pareja)

Facebook Twitter Linkedin

De camino al parque minero de Mochuelo, en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

Por estos hechos, se programó para el próximo 25 de mayo una audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Amaya Pico (exalcalde de Ciudad Bolívar) e Indira Caicedo Zuluaga. Pero no es lo único. Aparte de la condena por explotación ilícita y la investigación por las resoluciones supuestamente amañadas de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, los dueños de Miner Group están siendo investigados por otros delitos en la Fiscalía.



Las investigaciones activas son: captación masiva y habitual de dineros, estafa agravada en masa y no devolución de dineros, en la fiscalía 68 seccional; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, en la fiscalía 58 especializada, y omisión al agente recaudador.

(En otras temas: La historia de éxito de una familia con un puesto en Corabastos)

Sobre esto último, Cárol explica que la empresa Miner Group tiene como práctica habitual omitir las funciones de agente retenedor y, una vez detectados por la Dian, abren nuevas razones sociales que terminan vinculándose al título minero. EL TIEMPO estableció que al menos ocho empresas han estado vinculadas a la misma concesión minera.

¿Una resolución amañada?

Indira Caicedo, dice Cárol, siendo funcionaria pública, recibió dinero de Miner Group para realizarse cirugías estéticas. La relación de esta mujer con la cantera Villa Paula era más cercana de lo que parecía. Además de la presunta ayuda en la servidumbre, Caicedo habría participado en un supuesto hecho de corrupción en el que habría estado involucrado el entonces director de la CAR, Néstor Franco.



En 2015, a través de uno de los clientes con los que trabajaba, Cárol supo que la CAR iba a cerrar de manera definitiva la mina, así que le informó de inmediato a Duarte. La reacción de él fue llamar a Indira, quien le habría dado la solución.



“Él llegó y me dijo: ‘necesito que negocies con clientes, necesito $ 80 millones, eso cobró la CAR para no cerrar’. A mí me tocó contar el dinero y luego él se fue a ver con Indira. Me dijo que ella se lo entregaba a Néstor. Más o menos para junio de 2015, llega la señora Indira y dice: ‘hecho’”, narra la mujer.



Cárol se quedó con información sobre lo que hacían sus jefes y presentará estas pruebas ante las autoridades. Aunque EL TIEMPO trató de comunicarse con César Duarte e Indira Caicedo, esto no fue posible. Por su parte, Néstor Franco le contó a este diario que no tenía ninguna noticia sobre esto. Agregó que Ciudad Bolívar no es jurisdicción de la CAR, sino de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Además, señaló que la relación de expedientes de esa cantera “se han llevado y sustanciado en la dirección regional CAR Bogotá La Calera”.

Sobre su relación con Caicedo, respondió: “A esa persona la conocí en algún momento por ser inspectora de policía en esa localidad, participaba en reuniones referidas al relleno sanitario Doña Juana exclusivamente. Jamás tuve trato distinto a ello”.

La dama de negro

Indira Caicedo fue públicamente conocida en mayo del 2020 porque apareció encapuchada dirigiendo un operativo de desalojo en Altos de la Estancia. Aunque el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, salió a reprenderla a través de un video, explicando que ella era funcionaria pública y se había cubierto el rostro porque era víctima de amenazas, EL TIEMPO estableció que para los días de ese operativo, ella no tenía contrato con el Distrito. A la fiscalía 409 seccional fue asignada una investigación por estos hechos el 14 de marzo pasado.



(En contexto: La historia detrás de la contratista encapuchada en Altos de la Estancia)



Un documento de la alcaldía local al que tuvo acceso este diario demuestra que Caicedo no tuvo contrato entre el 28 de abril y el 19 de mayo de 2020. ¿Por qué contó entonces con acompañamiento de gestores de convivencia y policía para desalojar familias en Altos de la Estancia? En los pasillos de esta alcaldía se hablaba de que antes de estos operativos Caicedo tenía influencias.



De hecho, la renuncia del último alcalde local de Ciudad Bolívar, Ricardo Rodríguez, habría estado influenciada por esta y otras razones. Rodríguez contó que cuando llegó a la alcaldía local, recién había pasado lo del desalojo, y que la orden que recibió del secretario de Gobierno fue sacar a Indira del terreno. Sin embargo, fue contratada de nuevo, para estar al frente de las ocupaciones ilegales en la localidad.



Dijo que tenía cierto grado de influencia sobre 10 gestores de convivencia que hacían parte del equipo que dejó el alcalde anterior, “y de alguna forma afectaron mi trabajo, generando el mal ambiente, generando chismes. Es posible que respondieran a lo que decía Indira, lo que es claro es que ellos estaban ahí por ella”. El exalcalde recuerda que pese a que era su subalterna, tenía información privilegiada que ni siquiera él, siendo alcalde, conocía.

“De Gobierno llamaban a la gente de la alcaldía y uno no se enteraba de temas de ocupaciones, incluso ella le decía al referente de seguridad: ‘présteme estos gestores que necesito hacer una diligencia’, pero yo no la había ordenado. Si lo van a pedir, el conducto regular es que me lo pidan a mí y luego a ella. Me enteraba de todo lo demás, menos de las ocupaciones ilegales”, dijo.

¿Minero y ‘tierrero’?

Cárol Olarte tiene otra denuncia contra sus exjefes y contra Indira. En el 2013, un grupo de invasores puso cambuches en el título de Duarte. Al notarlo, este citó una reunión con ellos. Lo que acordaron allí lo explica de esta manera: “Él dijo: ‘bueno, cuál es el problema, no se me metan a mis predios’, y ellos respondieron: ‘nosotros tenemos la familia, nos vendieron este lote por $5 millones, entonces, ¿cómo es?’, y con ‘fierros’ y todo. César les hace unas líneas, como tenía planos, y pone unos cinco metros de donde empieza su título, dijo que ahí no se metieran”.



(Puede seguir leyendo: Una a una, estas son las restricciones que tendrá Bogotá)



Pero los ‘tierreros’ querían más, así que la cantera terminó dándoles, según el relato de Cárol, palas, palos y polisombras, como las que hay saliendo del barrio Arabia, y una promesa más: “‘Les ayudo para que la corregidora de Mochuelo –Indira– que se encarga de las invasiones, no los moleste’, y así quedó”.

Esta zona de invasión se llama El Recuerdo, y basta con ver en Google Earth para darse cuenta de que entre el 2013, cuando se habría llegado a este acuerdo, hasta el 2020, el avance es el de varios barrios. “Para mí se cumplió la promesa porque ella nunca subió allá y al señor de arriba le quedó la invasión”.