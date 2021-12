Aunque en este diciembre ha disminuido el número de vehículos que transitan por las calles de Bogotá, la percepción de los ciudadanos es que siguen las congestiones en algunas zonas. ¿A qué se debe este fenómeno? El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, en un live en EL TIEMPO, explica que también hay otras situaciones que generan esa percepción.



Estamos sin pico y placa desde el 27 de diciembre y hasta el 11 de enero, ¿cuáles son los efectos de levantar la restricción?, ¿esta medida ha aumentado la congestión o hay una disminución por la salida de vehículos de la ciudad?



Con la Policía de Tránsito hicimos todas las proyecciones, todos los cálculos, pedimos los datos a la ANI y al Invías de cuántos vehículos están entrando y saliendo de la ciudad. Lo que tenemos es que unos 600.000 vehículos van a salir entre el 24 y el 31, y esto nos permite tener todas las condiciones para poder levantar el pico y placa. Es importante resaltar que cada vez que tenemos un siniestro, cada vez que tenemos algún choque de varios autos, eso nos genera problemas, pero, en general, desde ayer y hasta el 11 de enero, cuando termina el puente de Reyes, lo que vamos a ver es un flujo fuera de la ciudad, lo que nos permite estas condiciones para poder mejorar y facilitar un poco la movilidad.



¿Qué es lo que pasa con los trancones?, ¿por qué la gente percibe que la ciudad ahora vive más trancada?



Frente a los indicadores que tenemos con Waze, con los datos de Google, hemos encontrado que hoy hay más o menos un 13 por ciento más de viajes. La gente modificó sus patrones de viaje, está haciendo más viajes y viajes más cortos. Esto del teletrabajo, de la virtualidad, lo que está haciendo es que la gente distribuya de manera diferente su tiempo y está haciendo más viajes.



También hemos visto que muchos padres sacaron a sus hijos de la ruta del colegio, ya sea por situación económica o por temor al contagio, y los están llevando ellos, y eso nos está generando más viajes en unos puntos y en unos horarios. Eso también nos genera unos conflictos. Hay más viajes en bicicleta, y les hemos dado más espacio a estos usuarios, y eso también está generando conflictos.

Por supuesto, tenemos más obras y el siguiente año y el 2023 vamos a tener muchas más obras y el conflicto que vamos a tener con la ciudadanía va a ser más grande. Por eso la invitación es a que tenemos que seguir transformado la forma como nos movemos, esto es algo que ya empezamos durante la pandemia y necesitamos profundizar: movilidad compartida, transporte público, más bicicleta, más viajes caminando, más virtualidad, más teletrabajo.



Y también hay que decirlo, tenemos más carros. Este año vamos a cerrar más o menos con unos 72.000 carros nuevos, y la verdad, Bogotá no puede seguir recibiendo 75.000 a 80.000 carros nuevos todos los años, no hay ciudad que aguante. Por lo tanto, hemos tomado una serie de medidas. Sabemos que tenemos complicaciones en movilidad, y esto obedece a distintos factores: más viajes, más carros, más viajes en bicicleta, más espacio para la bicicleta, más obras y también hay una percepción a lo que fueron más o menos los 18 meses de cuarentena y la gente olvida eso.



¿Usted tiene la misma percepción de que hay más venta de carros de segunda y de motos?



Sí, eso es lo que estamos viendo cuando revisamos los números. La venta de motocicletas sigue creciendo muchísimo. Las personas siguen buscando alternativas de movilidad. La motocicleta es una alternativa que nos genera muchos conflictos, pasaron a ser el primer factor en términos de fatalidades.



Hoy, más o menos, el 38 por ciento de las fatalidades son motociclistas. Hemos visto que más o menos 1/3 de esas fatalidades se producen solos, no tienen choques con otro vehículo, se deben a imprudencias, exceso de velocidad y, en algunos casos, a la lluvia. La motocicleta es un vehículo de movilidad, pero también es para tener un segundo ingreso en los hogares en estos momentos de pandemia y dificultad económica.



¿Qué tanto está disparado el uso del carro particular en las plataformas?, ¿eso también está afectando la movilidad?



La posibilidad de pagar para adquirir el permiso de pico y placa no es algo atractivo y tampoco por el costo de las plataformas. Pero sí hemos visto que con esta posibilidad de hacer el alquiler de vehículos para único conductor, que es un vacío en la norma, hay unos aumentos importantes.



¿De cuánto son esos aumentos secretario?



Es difícil de contabilizarlo. En nuestra encuesta de movilidad del 2019 las personas que declararon moverse en taxi y un número menos en las plataformas. Habíamos visto que un número inferior a los 80.000 viajes se hacían al día a través de plataformas y hoy, como estos viajes son informales, no se reportan, estamos hablando de unos 200.000 viajes que se estarían haciendo al día en las plataformas.



¿Hay alguna posibilidad de que las ciclorrutas en la 7.ª y de algunos tramos de ciclorrutas que aún lucen improvisados se replanteen?



Estas intervenciones han sido muy exitosas, sobre todo cuando vemos los números de siniestros y de fatalidades. Siempre pongo el ejemplo de la calle 13, por más que en redes y en Twitter me den palo. En el 2019, en la calle 13 tuvimos 12 fatalidades, entre peatones y ciclistas. Hicimos la intervención de manera rápida con newjerseys (maletines de concreto) y luego hicimos la intervención con la Unidad de Mantenimiento Vial y con el IDU para poder generar un carril exclusivo para ciclistas. Hasta noviembre teníamos cero fatalidades. Eso merece toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos, más cuando uno de cada tres vehículos que pasan en el pico de la mañana en la 13 es una bicicleta.



En la carrera 7.ª hay un carril que ha generado molestias, incomodidades, pero hemos visto cómo han mejorado las condiciones de todos. Han mejorado los tiempos de semáforos y la posibilidad de subir a la Circunvalar. En la 7.ª con 63, por ejemplo, pasamos de tener unos 35 viajes en bicicleta en el pico de mañana a más de 1.500. Claro, hay algunas fotos, particularmente al mediodía, donde ese corredor se está utilizando poco. Creo que en Twitter cada uno elige la foto que más le conviene, pero los números diarios muestran que hay más ciclistas y más formas de moverse en la 7.ª.



¿La estrategia de tapar huecos ha complicado la movilidad o son intervenciones que se hacen muy rápido?



Son intervenciones muy cortas. La idea era empezar el 25 de diciembre e ir hasta el 22 de enero, para que cuando vuelvan todos de vacaciones podamos tener las afectaciones menores en la movilidad. Son 56.000 huecos que nos comprometimos a tapar, ayer íbamos en 6.600 y hoy amanecimos con 8.074 huecos tapados.

¿Hay una campaña contra los carros oficiales que se parquean en cualquier lugar y entorpecen la movilidad?



Vamos muy bien. Uno de los puntos que más afectan la congestión son los carros que se parquean mal. Esto está peor después de la pandemia. Así que iniciamos con el parqueo en vía, y el plan es expandirlo a toda la ciudad, el próximo año vamos a tener 13.000 celdas. También es una estrategia controlar el espacio público y levantar los vehículos que están mal parqueados. En el pasado vimos vehículos diplomáticos o del Estado que siempre estaban mal parqueados. Tenemos una instrucción muy clara para nuestros agentes de tránsito y policías civiles, y es que ningún carro esté mal parqueado. Todos debemos cumplir las normas.¿Cuántos comparendos se han impuesto?

Desde que empezamos con nuestro proyecto de parqueo en vía, y desde que empezamos a sancionar y a cobrar, hemos tenido más de 1.500 comparendos por vehículos mal parqueados.



La idea es que los agentes civiles sirvan para apoyar, no necesariamente están ahí inmovilizando y sancionando. A la gente no le gusta, pero por otro lado tenemos otro grupo de personas, particularmente, en redes sociales, que ya los está defendiendo, los está protegiendo. En la Secretaria, todos los días estamos haciendo un balance con ellos, de ver cómo están, cuáles son los aspectos que podemos fortalecer, vamos bien.



