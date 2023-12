Contrato de zonas de parqueo en La Mesa tuvo que ser cancelado; levantan bloqueos

El municipio de La Mesa, en Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama vivió este miércoles una extensa jornada de protestas, que generó bloqueos y trancones de más de dos horas en la vía Bogotá-Girardot.



Según se conoció, los habitantes estaban manifestándose porque no están de acuerdo con la implementación de zonas de estacionamiento regulados en vía pública, dicen que esto afecta el comercio local y que fue un proyecto impuesto por la alcaldía municipal sin consulta previa.



Además, afirman que los parquímetros generarán un aumento en el costo de vida de los residentes y que afectarán el flujo vehicular en el municipio.



“No es que no estemos de acuerdo con que el municipio organice su sistema de movilidad, sino como lo están implementando”, le dijo Yamile Romero a Cristalina Fm, emisora de la región.



Y agregó que desde la administración no hicieron una buena socialización del proyecto ni estudios.



“En un principio dijeron que las ganancias quedaban en un 62,5 por ciento para el contratista Terminales Medellín y para el municipio 37,5, después dijeron que solo el 17 por ciento para el municipio, entonces eso no aporta nada”, indicó Romero.



Cabe mencionar que los letreros de zonas de parqueo regulado, ya están instalados en La Mesa. En estos indican que la tarifa por hora para vehículos es de 3.280 pesos y para motos, 1.640.



Se lee también que estos operan de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche, y los domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde.



Debido a los bloqueos, las autoridades le pidieron a los conductores que transitan por este corredor tomar vías alternas como Mesitas del colegio, Viotá y Tocaima.



En medio de la compleja situación de orden público en la zona, a causa de las protestas hubo presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), agentes de tránsito, Policía del departamento y la Gobernación de Cundinamarca. Se convocó al diálogo con la comunidad.



Tras varias horas de conversaciones, el secretario de Movilidad del departamento, Jorge Godoy, quien tuvo que desplazarse hasta el municipio, informó que en reunión con la comunidad, el actual alcalde y la alcaldesa electa se logró un acuerdo.

“Han accedido contratista y contratante a suspender de manera inmediata el contrato que tiene como medida regular zonas públicas de parqueo. De esta manera informamos a la comunidad que sus peticiones han sido escuchadas y quedarán en un acta pública”, aseguró Godoy.



Aunque el funcionario indicó que sí se llegó a un acuerdo, los bloqueos en la vía persistieron durante toda la tarde y decenas de conductores estuvieron retenidos en la vía durante más de dos horas.



Sobre las 6 de la tarde levantaron la manifestación en el corredor de La Mesa-Bogotá, y lentamente se fue desbloqueando la vía Bogotá-Girardot y El Colegio. Las concentraciones fueron pacíficas y el Undmo no intervino.

Amenazas y desmanes

Según informó Humberto Segura, alcalde de La Mesa el lunes que pasó, desde la semana pasada se han venido presentando desmanes en el municipio y amenazas a través de redes sociales a los funcionarios de la administración y del contratista, Terminales de Medellín y debido a eso han tenido que posponer reuniones y postergar el inicio de operación de las zonas de parqueo.



“Vamos a suspender el inicio de la operación del contrato hasta que se aborden todas las solicitudes que he recibido en materia de socialización, de tarifas, de excepciones, del uso del espacio público y la instalación de parquímetros y señales, entre otros temas”, indicó Segura.



Sin embargo, las protestas de ayer se llevaron a cabo porque los habitantes del municipio estaban pidiendo que el contrato no se suspendiera sino que se anulara de inmediato.



“La problemática de la ocupación del espacio público, en especial los fines de semana no se solucionará con esta medida”, dijo una ciudadana.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ