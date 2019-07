Motociclistas podrían salvar sus vidas gracias a una manilla

Cuando hay un siniestro vial lo primero que se daña o que le roban al motociclista es el celular, eso sin contar que la mayoría lo tienen bloqueado. ¿Y dónde tiene uno la información para llamar a alguien en caso de emergencia? En el celular.

Entonces los familiares se enteran horas o días después de lo que pasó. Por eso, Miguel Forero y Andrés Torres crearon la manilla código de vida. El procedimiento es fácil: usted ingresa a www.localizaya.com

En 10 minutos encripta la información en un código lector QR en el cual le preguntan nombre, cédula, EPS, si padece una enfermedad, cuál medicamento toma y a qué horas y, lo más importante, a quién hay que llamar en caso de accidente.



Ahora ubiquémonos en una calle de la ciudad en la que un motociclista es embestido por un carro particular. En el piso está la persona herida. Los ‘chismosos’, que nunca faltan, ya hicieron desaparecer el celular y en ese momento hace presencia la ambulancia.



Lo primero que buscan los paramédicos es una placa de información como la de los soldados; como no la tiene, en la muñeca del brazo ubican la manilla Código de vida. Uno de los médicos la escanea con el celular propio y en ese momento al familiar del motociclista le llega un mensaje por WhatsApp que dice: ‘Activado el código de vida de Pepe Pérez’, da la ubicación exacta y activa de una vez el GPS de la manilla. Así, si la persona está siendo trasladada a centro médico, el familiar puede ir en la misma dirección.



Hicimos el simulacro para activar los códigos de vida. Yoner Estupiñán lleva seis años manejando moto y accedió a hacer el ejercicio con nosotros. Apenas fue escaneada la manilla, a la mamá de Yoner le llegó el mensaje: ‘SOS activó código de vida’. La llamamos y después de oír a su hijo diciéndole: “Mami, estoy bien, no se preocupe”, habló con nosotros. Doña María Helena de Estupiñán dijo que le parecía un sistema bueno porque si a su hijo le sucedía algo, “hay otra persona que sí está pendiente y puede avisar, entonces me parece genial”.



Según cifras de Secretaría de Movilidad, en Bogotá hay 500.000 motos matriculadas, pero se desconoce cuántas circulan porque varias vienen de otras ciudades y municipios.



En el año 2018 murieron 181 motociclistas, cifra que ha estado bajando debido en gran parte a la conciencia de muchos. En el periodo enero-abril del 2018 murieron 48 y en el mismo lapso del 2019 fueron 28. Vidas salvadas: 20 (-42 %).



Para Miguel Forero, presidente de SOS Motocultura, es incalculable el número de accidentes en vía porque muchos no se reportan, pero los estimativos de ellos hablan de entre 15 y 20 siniestros diarios.



“Esta aplicación funciona en 190 países, y como los primeros 30 minutos después de un choque son vitales, lo que buscamos es que los motociclistas no estén solos y sepan que alguien de su casa va a saber que algo les pasó”, afirma Miguel.



El valor es de 60.000 pesos y fue concebida inicialmente para el abuelito de Andrés debido a su enfermedad de Alzheimer.



MARTHA NORIEGA