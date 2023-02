La compra y venta de aluminio en Bogotá es un negocio apetecido por las chatarrerías que lo comercializan, solo que algunas no preguntan su procedencia y ahí es cuando habitantes de la calle y delincuentes encuentran la oportunidad para robar este material del mobiliario urbano y venderlo por unos cuantos pesos.



(Le puede interesar: Mujer que cayó de un puente sin láminas tiene fracturas graves y pide ayuda)

Yo me siento muy mal. No me puedo mover. Fue un golpe muy duro. Gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo porque tengo que estar mes y medio en reposo y no puedo ni caminar FACEBOOK

TWITTER

Según información ubicada fácilmente por internet, un kilo de este material puede comprarse por unos 6. 000 pesos si es grueso o a 2.500 si es sucio y por eso se convierte en una actividad lucrativa. Incluso otros negocios consultados aseguraron que el precio del aluminio oscila entre 3.100 y 10.400 el kilo.



De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), durante 2022 y 2023 se han reportado en total 221 casos de afectaciones en los puentes peatonales. Las estaciones CAD, Paloquemao, Súper CADE y SENA son las que registran mayores afectaciones. Estos actos delictivos le han costado a los bogotanos más de 180 millones de pesos. Pero lo más grave no son las pérdidas materiales, sino el riesgo que corren los ciudadanos al cruzar por los puentes peatonales de Bogotá, cuyos pisos fueron planeados con láminas de aluminio. Para la muestra, lo que le pasó a la ciudadana María Fabiola García, estilista de profesión, madre de dos niñas de 12 y 16, quien sufrió un accidente en un puente peatonal, ubicado sobre la carrera 30.



“Yo me siento muy mal. No me puedo mover. Fue un golpe muy duro. Gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo porque tengo que estar mes y medio en reposo y no puedo ni caminar”, dijo María, aun convaleciente en su cama.



(Además: IDU repuso lámina robada de un puente peatonal en donde mujer sufrió accidente)

A la alcaldía y a TransMilenio les pido que estén pendientes de esos puentes. Las consecuencias son graves. Gracias a Dios no perdí la vida, pero un niño o un abuelo, por ejemplo, pueden morir allí FACEBOOK

TWITTER

Del trabajo de esta mujer depende el sustento de su familia y por eso dice que el daño causado por la mano criminal de quienes se roban las láminas y la omisión de las autoridades para arreglar estas infraestructuras con rapidez la tiene en una situación muy preocupante. “A la alcaldía y a TransMilenio les pido que estén pendientes de esos puentes. Las consecuencias son graves. Gracias a Dios no perdí la vida, pero un niño o un abuelo, por ejemplo, pueden morir allí”, dijo la mujer, quien, mínimo, estará más de un mes sin poder laborar. “Hoy pedimos ayuda porque no sabemos de qué vamos a vivir”.



Por ahora el IDU dijo que garantiza los servicios sociales que requiera la ciudadana y que gestionó la silla de ruedas solicitada por la familia. “Seguimos en la búsqueda de más ayuda”, aseguraron voceros de la entidad.



Recordemos que el jueves 9 de febrero de 2023, en la tarde, esta ciudadana cayó por un hueco del puente peatonal de la estación Paloquemao de TransMilenio. Allí hurtaron las láminas de aluminio del piso y esto causó el aparatoso accidente. María quedó gravemente herida tras caer desde una altura de cuatro metros.



(No deje de leer: ¿Por qué Bogotá puede ser piloto para el modelo de salud del presidente Petro?)

Facebook Twitter Linkedin

EL IDU repuso las láminas robadas de esta puente peatonal. Foto: IDU

Luego de este grave accidente, el IDU procedió a sustituir la lámina y dispuso de un equipo para brindarle el acompañamiento a la ciudadana.



Pero este no ha sido el único caso para lamentar. En enero de 2022, en el puente de la carrera 30 con calle 26, cerca del Hospital Universitario Méderi, tres mujeres resultaron heridas cuando intentaban cruzar los huecos. Terminaron golpeándose y con lesiones en sus extremidades inferiores. Fueron hospitalizadas. Por lo pronto la única solución que encontró el IDU es el cambio de láminas de aluminio por las de polipropileno. Eso se hizo en los puentes de la calle 6 con NQS costado oriental, calle 6 con NQS costado occidental, calle 22B con carrera 30 estación CAD, calle 5 con carrera 30 estación Comuneros. Y actualmente se está haciendo el cambio en la estación CAD —acceso norte—.



El año pasado la entidad invirtió $ 5.000 millones en el cambio de láminas en estos 4 puentes. Este año invertirá $ 3.500 millones en la renovación de pisos en puentes peatonales, en los cuales se tiene previsto el puente de la estación de Paloquemao.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ