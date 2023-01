En el barrio México de Ciudad Bolívar, donde está ubicada su peluquería, Lozada es conocida como la Madre Madonna. En el año 2000, sin dimensionarlo, creó una fundación que marcaría la vida de decenas de personas LGBT. Hoy, más de dos décadas después, recuerda el impacto que ha tenido en la comunidad y motiva a las personas trans a continuar la lucha.

Madonna se crio entre personas LGBT. Nunca vio la diversidad como algo extraño o distante. En el barrio Juan Pablo II, cuando aún era una invasión, vivió los primeros años de su vida y se cruzó por coincidencia con personas iguales que ella: “Nos sucedían las mismas cosas: el abuso, la violencia en el hogar, el maltrato (...). Es ahí cuando yo empiezo en todo este mundo”, aseguró.

A los 14 años abandonó su hogar para iniciar una relación, de la que nacieron dos hijos. Reconoce que en aquella época estuvo inmersa en un mundo de pandillismo y de armas, ya que desde pequeña se vio obligada a mostrar fortaleza junto a sus amigas, porque, como dice, “no éramos machas, pero sí éramos muchas”.



Durante su adolescencia se dedicó al estilismo. No fue hasta el 31 de octubre de 2000 cuando se decidió a abrir su propia peluquería; reunió los utensilios y abrió el negocio.

Facebook Twitter Linkedin

La Madona de Ciudad Bolívar Foto: Archivo particular

No se sintió cómoda con lo que estaba comunicando, así que llamó a varias de sus amigas trans que trabajaban en el barrio Santa Fe para organizar la inauguración. Contrató a un animador y empezó una campaña de cortes gratis para niños y niñas.

Según cuenta Madonna: “El animador, al ver a tantas mujeres trans voluptuosas y con trajes llamativos, se confundió y comenzó a decir que teníamos a la Cicciolina y a Roberta Close, símbolos porno del momento, y empezó a llegar mucha gente. Pensaban que era verdad que esas modelos estaban acá y hasta les pedían autógrafos”.



Al ver la cantidad de público, las mujeres hicieron un espectáculo de baile. Sin saberlo, ese día comenzó el Festival de la Identidad Sexual, que se celebraría cada año en la misma fecha.

(Puede leer: Estos son los grandes cambios que vienen para el aeropuerto El Dorado).

El nombre de su fundación también surgió en el momento. Cuando les preguntaron cómo se llamaban, lo único en que pudieron pensar fue en la novela Las divas, que trataba de unas trabajadoras sexuales que se fueron a vivir a un pueblo en el que las rechazaban. Entonces, se presentaron como Madonna y sus Divas. No pensaron en el impacto social que tuvieron, hasta que las personas del sector les preguntaron sobre la fecha del siguiente evento.

Facebook Twitter Linkedin

La Madona de Ciudad Bolívar Foto: Archivo particular

Aunque en un primer momento recibieron aceptación, las reuniones entre personas LGBT que se daban en la peluquería generaron descontento en algunas personas conservadoras del barrio. “Empezaron a recoger firmas en contra de nosotras. No estaban de acuerdo con que estuviéramos acá, parecía que no nos encontraban ciudadanas aptas para vivir en sociedad. El edil de ese momento creó un volante en contra de nosotras, alegando el irrespeto a la familia y la vulgaridad”, dijo.



Precisamente, para luchar contra esos casos de discriminación Madonna y sus Divas comenzaron actividades de reconciliación con la comunidad. Entre jornadas de salud, actividades recreativas, torneos deportivos y demás, lograron hacer que las personas del sector de Ciudad Bolívar conectaran de cerca con sus iniciativas. Pero las personas más beneficiadas fueron las pertenecientes a la comunidad LGBT.

(No deje de leer: ¿Cómo le fue a Bogotá en 2022?).

Según recuerda, varias personas LGBT empezaron a salir del armario y a acercarse a la fundación por ayuda. “En una ocasión, un niño de 8 años y uno de 11 se nos acercaron. Al primero, que hoy se llama Dayana, lo ignoraba para no tener problemas con su familia. Pero ese niño tenía muchos conflictos en el hogar; lo maltrataban y demás. Nosotras lo defendíamos e íbamos a su casa a pelear”, agregó Lozada.

Madonna y sus Divas



Con el tiempo, Madonna empezó a ser más consciente del impacto que tenía y de su capacidad de ayudar. Por ello llegó a su vida la sicóloga Marcela Rodríguez, quien la ayudó a organizarse y a formalizar la fundación para saber cómo lidiar correctamente con casos como el de Dayana.



“Ella transformó Madonna y sus Divas, nos mostró lo importante que era el que estuviéramos reunidas. Nos dijo que empezáramos a reclamar lo que nos pertenecía de la ciudad (...), que teníamos que hacer acciones afirmativas y el que fuéramos violentas con las personas que nos querían agredir o lastimar no nos iba a llevar a ningún lado si no transformábamos las cosas”, dijo Lozada.



Con más de 50 miembros, Madonna entendió que debía modificar su forma de hacer activismo y comenzó a formarse para hacer que las mujeres trans que acudían a ella pudieran construir un perfil laboral y sacar su cédula con cambio de nombre. Por ello empezó a luchar para recibir financiación y apoyos para que las ‘divas’ pudieran acceder a la educación.

Facebook Twitter Linkedin

La Madona de Ciudad Bolívar Foto: Archivo particular

Ángel Dupongck, que se reconoce como persona no binaria, recuerda a Madonna y sus Divas como un lugar en el que se formó en el arte, el transformismo, la pasarela, la belleza y la lealtad. Aunque reconoce que la sociedad es violenta, resalta que gracias a la fundación aprendió sobre respeto, solidaridad, compañerismo y autocuidado. Precisamente, heredó el amor por la peluquería, una labor que se convirtió en su sustento diario.

(Le recomendamos leer: Una empresa llamada Bogotá | Voy y vuelvo).

Me siento muy feliz con lo que hemos logrado. Me siento muy orgullosa cuando las chicas llegan y me dicen: ‘Madre, la invito a mi grado de bachiller’, por ejemplo FACEBOOK

TWITTER

Por medio de reinados, reuniones, charlas y asesorías se encargó de reunir a muchas personas del colectivo alrededor de un proyecto: ser quienes realmente eran, sin miedo a lo que la sociedad opinaba. Actualmente combina su trabajo en el activismo con el trabajo social; se encuentra trabajando en la Secretaría de Integración Social y ayuda a muchas mujeres a salir adelante. Esto no la detiene en seguir con su lucha, pues asesora a jóvenes LGBT en procesos de ayuda sicológica, hormonación, apertura laboral y acceso a la educación.



“Me siento muy feliz con lo que hemos logrado. Me siento muy orgullosa cuando las chicas llegan y me dicen: ‘Madre, la invito a mi grado de bachiller’, por ejemplo. Porque aunque solo tengan dos entradas, una es para mí”. Otra de las grandes alegrías de Madonna es haber logrado que muchas de sus hijas estén contratadas en el sector público adelantando acciones afirmativas para todo tipo de personas, no solamente LGBT.



Aunque la pandemia transformó varias de las actividades que desarrollaba Madonna junto con la fundación, el 31 de octubre pasado realizó una pequeña actividad que tenía como protagonistas a los niños, pues reconoce que en un sector marginado de la ciudad son quienes más apoyo necesitan.

Trans en Colombia



La lucha de fundaciones como Madonna y sus Divas tiene un impacto positivo en la sociedad, sobre todo cuando es una población tan vulnerable. Precisamente, muestra de ello es que no existen cifras unificadas de violencia contra esta población en el país. Sin embargo, organizaciones se han dado a la tarea de lograrlo.

El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró que entre enero y octubre de 2022 se registraron 20 transfeminicidios en todo el país. Asimismo, la organización que recoge datos de la prensa nacional y regional reveló que desde 2017 hasta octubre de 2022 fueron violentadas 72 mujeres trans. No obstante, el subregistro existente hace que las cifras cambien; por ejemplo, la Red Comunitaria Trans informó que solo en 2020 fueron asesinadas 32 personas trans y en 2021 esa cifra ascendió a 36.



La lucha de Madonna y sus Divas en Ciudad Bolívar transformó la realidad de cientos de personas que, si bien no participaban directamente en sus reuniones o actividades, encontraron en ellas y ellos referentes de libertad y visibilidad. Sin embargo, también son muestra de la importancia de la reunión y el apoyo entre personas LGBT.

Más noticias en EL TIEMPO

IA recrea a países como villanos de película; el de Colombia generó indignación

Chontaduro, comúnmente llamado 'el fruto del amor': ¿es un afrodisiaco o no?

En video: policía y su caballo son agredidos por manifestantes bolsonaristas

¿Bicicleta estática o elíptica? Esta es la mejor opción para bajar de peso

Damar Hamlin impresiona: primera foto desde el hospital

ANDRÉS PINEDA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO