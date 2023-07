Stefy Carolina Viracachá Cruz, de 14 años y quien había sido perfilada para ser una de las promesas del patinaje cundinamarqués, fue una de las víctimas fatales de la más reciente tragedia en el departamento.



La joven deportista pertenecía a la escuela de formación de patinadores del municipio de Guayabetal –que limita al sur con Quetame–, y el sábado 15 de julio había sido declarada subcampeona departamental en su categoría, en la Copa Ruta Dorada 2022-2023, en Madrid, Cundinamarca.

Stefy Carolina Viracachá. Foto: Archivo Particular

Durante 8 años fue hija única de la señora Liliana Cruz y el señor William Viracachá. Luego llegó su hermanito, Dylan, quien tenía 6 años de edad. La tragedia no solo arrasó con la vida de la deportista, sino con la de sus familiares. Se llevó los sueño de la familia entera.



De acuerdo con los vecinos de la zona, los cuerpos de Liliana y de su hijo Dylan fueron encontrados sobre las 2:30 a. m. del martes, cuando los organismos de socorro estaban evacuando la vereda porque había riesgo de una nueva avalancha. El de Stefy, hacia las 6:30 a. m. y el Wilson días después. Era una familia humilde. Su padre trabajaba como conductor de camión, y su madre era ama de casa y vendía marranos y gallinas.



Según se conoció por medio de su entrenador Jefferson Rey, quien descubrió el talento de Stefy y estaba al tanto del avance y los resultados de la joven deportista, ella era una niña de casa, muy juiciosa, dedicada a sus estudios y al deporte. Rey fue su entrenador durante 8 años y la había acompañado en varios certámenes deportivos en los que ya lograba destacarse y ganar reconocimiento.



“Me acompañó desde que tenía 6 años, muy rara vez faltaba a una clase. Cuando yo empecé como entrenador, ella también iniciaba su proceso de formación. Siempre era la primera en llegar y la última en irse”, aseguró Rey.

Puente que se está trasladando a Quetame. Foto: Policía Nacional / Mintransporte



Rey fue una de las últimas personas con las que habló la señora Liliana, pues ella lo había llamado ese lunes sobre las 7:30 p. m. para decirle que no alcanzaba a reunir el dinero para comprarle unos patines profesionales a Stefy, pero que iba a hacer una rifa para lograr conseguirlo. “Teníamos una amistad muy grande, no solo con ella sino con su mamá y su papá. Era inmenso el cariño”, expresó el entrenador.



La subcampeona no solo se destacaba en el deporte, también era excelente estudiante del colegio Santa Teresita de Quetame –en donde cursaba grado décimo–. Sus planes eran graduarse del bachillerato y estudiar derecho o veterinaria.



La Liga de Patinaje de Cundinamarca también lamentó la tragedia y dijo: “Acompañamos a la Escuela de Formación del Municipio de Guayabetal con esta triste noticia, damos nuestras más sinceras condolencias y los acompañamos en su dolor”.



Asimismo, Indeportes Cundinamarca señaló: “Lamentamos profundamente los eventos ocurridos en el municipio de Quetame, Cundinamarca; donde perdió la vida la deportista de patinaje Stefy Carolina Viracachá Cruz, junto con varios miembros de su familia. Extendemos nuestra solidaridad con sus seres queridos y con todas las víctimas de este infortunado suceso para el pueblo cundinamarqués”.



Cabe mencionar que muchos de los familiares de Stefy vivían en la vereda Naranjal; sin embargo, no todos murieron, según se conoció, sobrevivieron sus abuelos maternos y un tío porque habitaban en la parte alta de la montaña. Las exequias de Liliana, Wilson, Dylan y Stefy se llevarán a cabo hoy a las 2 p. m. en la parroquia la Inmaculada Concepción de Cáqueza, y la disposición final será en el cementerio local de del municipio.



LOREN GARCÍA VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

