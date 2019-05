¿Es posible que una máquina lo conozca a usted mejor que sus padres o sus mejores amigos? Para Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia, la respuesta es clara, corta y no deja espacio a dudas: sí.

Este economista español, quien cada año participa en la construcción del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, visitó Colombia con motivo del Congreso de Naturgás 2019 (celebrado en Cartagena).



EL TIEMPO accedió a su conferencia magistral, en la que entregó datos concretos sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial (IA) en distintos campos. También ofreció algunos consejos para que emprendedores y empresarios aprovechen mejor las herramientas tecnológicas.

A partir de comparaciones y análisis de comportamientos, Sala apuntó que Facebook es el que mejor puede llegar a conocer el carácter y la personalidad de sus usuarios. “Después de 100 likes que das a publicaciones, Facebook te conoce mejor que tus amigos. Luego de 150 te conoce mejor que tu familia, y después de 300 te conoce aún mejor que tu pareja”.



Este conocimiento de las personas, ya lo sabemos todos, es usado por la red social para generar ganancias, a partir de publicidad y otras vías. Todos estos análisis de clics, búsquedas y afinidades han dado lugar a la creación de las empresas cognitivas y empresas centauros, negocios en los que la computación y el big data (grandes volúmenes de datos) van de la mano para conocer a fondo a los clientes, dice el experto, quien complementa: “Son mitad humanos y mitad máquinas. Por ejemplo, Amazon patentó un código que sabe, con 15 días de anticipación, qué vas comprar. Y no sé si lo saben, pero cuando leemos en un Kindle (dispositivo para leer libros electrónicos), él también nos está leyendo”.



Lo interesante, advierte, es que aparte de generar dinero, los avances de la IA se extienden a muchos campos y saberes humanos como la medicina.

“Los más recientes escáneres de cerebros ya saben, a partir de millones de imágenes comparadas, cuándo hay un tumor maligno o de cualquier tipo. Leen las imágenes diagnósticas mejor que los médicos más formados y experimentados”.



Y, en la vida urbana, también habrá más beneficios gracias al desarrollo tecnológico. “Cada año hay 1,3 millones de muertos por siniestros viales, más de tres veces las muertes que provocan las guerras. ¿Adivinan quién va a reducir esas muertes? Los vehículos autónomos”, se contestó.

Pero no todo es color de rosa. Las inteligencias artificiales precisan una supervisión humana constante para no incurrir en tratamientos inapropiados o que generen afectaciones a los ciudadanos. Al respecto, el profesor de Columbia reseñó el caso de Tay Teen, una adolescente virtual creada por Microsoft, a partir de la conjunción de millones de cuentas de Twitter de adolescentes estadounidenses: esta inteligencia artificial sería un reflejo de la juventud de ese país, y vaya si lo fue.



“La lanzaron el pasado 23 de abril a las 7:30 de la mañana. Lo primero

que trinó fue ‘Hola, mundo’, muy normal. Pero con el paso de las horas empezó a enviar mensajes agresivos: ‘Hitler tenía razón, odio a los judíos’, y más tarde, ‘Trump es lo mejor que nos puede pasar a los americanos’, y luego atacó a las feministas”, recordó Sala. “Tay Teen fue una mala idea; quedó en evidencia que si el humano corriente discrimina, la IA creada a partir de estos también lo hará”.



Incluso, un ejercicio dejó en evidencia que Google, sin proponérselo, incurre en discriminación. El pasado 10 de abril, el profesor puso el término de búsqueda grandma (abuela en inglés), y el resultado fue de miles de imágenes de ancianas blancas. “¿Las abuelas negras, latinas y chinas no existen? Las máquinas están entrenadas por los humanos, y eso exige que las IA deben estar siempre bajo análisis y corrección: no podemos escondernos en la máquina para evitar la responsabilidad ética”, finalizó el analista.



