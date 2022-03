Los resultados de las pasadas elecciones permitieron conocer además de la composición del nuevo Congreso y de la tripleta que se disputará la Presidencia de la República, lo lejos que aún se encuentra nuestro país de tener un sistema electoral verdaderamente demo – crático que le permita avanzar hacia el anhelado desarrollo sostenible y cumplimiento de los propósitos de la agenda 2030 en todo el territorio nacional.

Aunque es bien sabido que la palabra democracia proviene de los términos griegos demos (pueblos) y kratos (poder), pocos comprenden que este es un tipo de gobierno que busca un orden justo tanto en las condiciones políticas, como en las económicas, sociales, culturales y ambientales de una sociedad, brindado oportunidades tanto a la población como a la totalidad de los territorios de incidir en la elección de representantes ante las ramas del poder público.



En los Estados que hoy ocupan los primeros lugares en el Índice de Progreso Social (IPS), indicador que desde el 2013 compara el nivel de desarrollo a nivel mundial (Social Progress Index, SPI) entre los diferentes países del mundo, esta claridad si existe y se refleja en su sistema electoral, donde más que múltiples votaciones se han desarrollado mecanismos de elección que ponderan la representación tanto de sus habitantes como de los territorios en los niveles locales, intermedios y nacionales, y que de esta manera establecen sistemas de pesos y contrapesos entre éstos, como el que tuvo la Atenas griega del siglo V a. de C. y que ha sido la fuente de inspiración de los gobiernos democráticos.



Por ejemplo, Suiza, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia, principales exponentes de los cuatro sistemas clásicos del gobierno democrático (Asamblea, Parlamentario -Monárquico y Republicano-, Presidencial y Mixto), se encuentran entre los primeros 20 lugares de este índice, identificándose así como sociedades capaces de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de mejorar y mantener su calidad de vida, y de crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno potencial, de acuerdo a los conceptos de los Premio Nobel de Economía Amartya Sen, Douglass North, y Joseph Stiglitz.



Las diferencias de estos países con Colombia radican en varios aspectos. En primer lugar, los Estados europeos, si bien tienen territorios más pequeños, cuentan con muchos más gobiernos locales cercanos al ciudadano. Suiza, por ejemplo, teniendo un tamaño 28 veces menor, cuenta con 2.636 gobiernos locales, es decir, 2 veces más que Colombia (1.128); Francia con casi la mitad del territorio cuenta con 32 veces más gobiernos locales (36.529), y Alemania con 10 veces más, 11261 unidades locales, con tan solo una tercera parte de su extensión en km2.



De otra parte, en relación con la rama legislativa, estos Estados también cuentan con mayor número de representantes por habitante: Suiza, 1 por cada 33 mil; Reino Unido, 1 por cada 36 mil; Alemania, 1 por cada 116 mil y Francia, 1 por cada 72 mil aproximadamente; mientras que en Colombia se cuenta con 1 por cada 183 mil habitantes.



Así mismo, aunque Colombia como todos estos Estados cuenta con un poder legislativo bicameral, a diferencia de éstos, en su cámara alta o Senado no tiene una

representación de sus territorios en una proporción equitativa, sino que maneja una circunscripción nacional que privilegia los departamentos con mayor población, incluso de forma menos representativa de lo que hace la cámara baja, perdiendo entonces así sentido la existencia de la cámara alta que en teoría debe representar los territorios y no la población.



Pese a que Colombia elige a 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional, en nuestro país este número no obedece a una distribución territorial como si sucede en Estados Unidos, donde este número responde a dos senadores por cada Estado sin importar su tamaño o población.



Así mismo, aunque tanto Colombia como Estados Unidos se gobiernan bajo un sistema presidencial, el mecanismo de elección del Jefe de la rama ejecutiva en cada uno de éstos es muy diferente. Mientras que el sistema de pesos y contrapesos del país anglosajón obliga a cada candidato a la Presidencia a buscar la mayoría en cada Estado, en Colombia con solo conquistar los cinco territorios con más votantes se puede lograr acceder a este importante cargo, como se puede ver en los resultados de la reciente consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.



En este sentido, en Colombia las ramas legislativa y ejecutiva, de las cuales se derivan los demás poderes públicos del Estado, se encuentran bajo el control de la población de una pequeña parte del país, la que habita cerca del 10% del territorio.



Aunque ha sido positivo ver en la jornada electoral del pasado domingo disminuidos los niveles de abstención (cerca de 10% menos respecto al proceso electoral hace cuadro años), departamentos muy importantes por su extensión y riquezas naturales han quedado al final del ejercicio sin representantes.



El Senado ha sido elegido principalmente por y para las circunscripciones de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca que corresponden tan solo al 10% del territorio con casi 112 mil km2, mientras que Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y San Andrés, que representan casi el 50% del territorio nacional han quedado sin representación en la cámara alta.



Pese a que la Constitución Política de 1991 dio estatus de departamentos a estos territorios, en la práctica se mantiene su exclusión de los poderes políticos como sucedía cuando eran considerados territorios nacionales. En este sentido, no sorprende que sean en la actualidad los que más carecen de seguridad personal, de nutrición y cuidados médicos básicos, de agua y saneamiento, de vivienda, de acceso a conocimientos básicos, información y comunicaciones, a salud y bienestar, y a educación superior para sus habitantes, todos estos componentes fundamentales para alcanzar el desarrollo de acuerdo al Índice de Progreso Social (IPS).



Bajo este contexto, es importante recordar a quienes acaban de ser elegidos que tienen un reto gigantesco para lograr que en el país se permita una democracia más cercana al ciudadano que optimice la representación y decisión de los territorios, no con más elecciones sino con un sistema electoral menos regresivo y de calidad que articule las representaciones municipales y departamentales con las nacionales y que fortalezca la democracia en su sentido amplio de manera que sea posible cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dando a todos los territorios las mismas oportunidades reales.

Jennyffer Vargas Laverde PhD.

Decana Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad EAN