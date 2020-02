‘La informalidad debe verse como oportunidad y no como riesgo’

Nicolás Uribe, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), es abogado de la Universidad de los Andes, con estudios de Política Internacional en American University, de Washington D. C., y de Política Pública en la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Uribe habló con EL TIEMPO sobre sus estrategias para impulsar a los pequeños y medianos empresarios con un enfoque más social e inclusivo.

¿Cómo encontró a la CCB?

​

Esta es una entidad que tiene credibilidad, reconocimiento, capacidad de convocatoria e iniciativa, y es muy poderosa para impulsar transformaciones. Queremos incidir de manera determinante sobre los empresarios.



¿Es fácil hacer empresa en Bogotá?

​

Desde el punto de vista procesal, hoy en día la CCB permite hacer una empresa en menos de cuatro horas. A través de la ventanilla única, usted sale no solo con la empresa, sino también con el RUT para abrir la cuenta en el banco. El siguiente nivel en poder vincular a esa ventanilla única todo el tema de seguridad social de forma que usted pueda hacer las afiliaciones: la propia, la de la empresa y la de los empleados. Todo eso es más fácil ahora.



Pero ¿es fácil sostenerse?

Ese sí es el reto, sostenerse en esa etapa a la que le dicen el ‘Valle de la muerte’, que es cuando la gente desiste, se aburre y se emplea. Para que eso no pase, la CCB capacita y asesora todo el plan de negocio en temas como la contabilidad o lo legal, entre muchos otros.



¿Los pequeños y medianos empresarios están familiarizados con todas esas ayudas?

​

Hay un conocimiento general pero abstracto. La CCB tiene que hacer un esfuerzo para llegar a la base de la pirámide empresarial, donde está el 97 por ciento de las empresas pequeñas y medianas.



¿Vienen nuevas formas de apoyo?



Sí. Vamos a ir a buscar al empresario, porque este no tiene tiempo para averiguar cómo obtiene los servicios. Hay muchos que si no trabajan, no comen. Estamos perfilando un programa que busca acompañar en el territorio a las empresas para identificar cuáles son sus necesidades puntuales.



En estos tiempos de efervescencia social, ¿la gente entiende que los más afectados son el 97 por ciento de los pequeños empresarios que viven de que su negocio esté abierto?

​

No. Una de las grandes preocupaciones es la idea equivocada de que cuando usted habla de empresario se refiere a las 100 compañías más grandes de este país. Empresario no es solo igual a rico o poderoso, es igual a disciplina, carácter, juicio, persistencia y valor.



¿Los jóvenes emprendedores están recibiendo apoyos?



Sí. La CCB tiene apoyos de todo tipo. Hay gente que llega con la idea de emprender en el campo, hay otros que quieren montar empresas logísticas, otros quieren un pequeño negocio o una firma de consultoría. Siete de cada diez empresas de economía naranja que se crean en el país están en Bogotá.

La CCB tiene para todos un proceso de acompañamiento, como el acceso a posibilidades tecnológicas a más bajo costo. Todo lo integramos con nuestras plataformas tecnológicas, comerciales. Tenemos el Bogotá Audiovisual Market (BAM), que apoya emprendimientos audiovisuales; tenemos el Bogotá Music Market, que es para que la música pueda tener oportunidad desde el punto de vista de los negocios. Hay cerca de 700 servicios gratuitos.



¿Sigue siendo muy alta la informalidad?



Sí, porque ser formal no se está viendo como una ventaja, sino como un costo. El gran reto que tiene el país es hacer ver la informalidad como una oportunidad para la generación de ingresos y no como un riesgo. La formalidad no solo tiene que ser desde el punto de vista tributario. Hoy, todo está más simplificado. Un ejemplo es el impuesto simple que unifica varios tributos en uno.



¿Con qué eventos internacionales nos van a sorprender?



Vamos a hacer muchos eventos de esa naturaleza, pero también llevaremos a las localidades las plataformas de la CCB. Por ejemplo, para nosotros es un reto llevar el Bogotá Fashion Week a los barrios de Bogotá, incentivar la economía textil. Vamos a hacer un esfuerzo para que las plataformas tengan una dimensión más social.



¿Cuántas empresas están instaladas en Bogotá?



A 31 de marzo de este año estamos hablando de 520.000 empresas y casi 750.000, entre empresas y establecimientos de comercio en Bogotá y Cundinamarca. Son casi 75.000 en Cundinamarca y 450.000 en Bogotá.



¿De esas 450.000, cuántas son grandes empresas?



Ni el uno por ciento. Entre micro y pequeña empresa, estamos hablando del 92 %, y el otro 4 % es mediana empresa.



¿Qué impulso les van a dar a los clústeres?



Nosotros tenemos alrededor 17 clústeres en la CCB, y la idea es vincular a más empresarios. Estos son unos escenarios de comunicación entre las empresas de un mismo sector para que entre ellos hagan más negocios y proyectos.



¿Qué temas de la ciudad está afectando a los empresarios?



Bogotá y la región tienen el reto de superar la controversia política para concentrarse en la resolución de los problemas. Esa es una prioridad que tienen que asumir el Gobierno Nacional, el Distrital y el de Cundinamarca. El reto que se viene es el de 38 billones de ejecución en proyectos principales y prioritarios que van a afectar la región. Yo quisiera ver cómo resolvemos esto sobre la base de que las cosas se hagan, porque somos muy hábiles para el debate, pero a veces nos quedamos muy corticos para hacer que las cosas pasen.



¿Cómo es su relación con la alcaldesa Claudia López?



Es muy fluida. A nosotros nos unen muchas cosas con el Distrito. Tenemos a Invest in Bogotá; también, una app que está en tránsito de aprobación, que es Mundo Aventura, y Corparques, que es una corporación de la CCB. Nosotros tenemos proyectos que desarrollamos en común. Vamos a poder trabajar de la mano de las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Económico, de Ambiente, por ejemplo, en temas de arborización. La CCB es dueña de un programas que cumple 35 años que se llama Hojas Verdes, 400.000 árboles se han sembrado en esos años.



En el marco de las protestas de camioneros, ¿qué piensa usted de ese debate?



Existen mecanismos para garantizar el derecho de todos. Bogotá tiene un problema serio de calidad del aire y que proviene principalmente de fuentes móviles de carga y de transporte público. Eso no se puede ignorar, pero tampoco la confianza legítima de los gobiernos de permitir el tránsito de vehículos viejos que contaminan. La solución debe garantizar el derecho a salud y ayudas para renovar la tecnología de la mano de los propietarios de los camiones.

​

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET