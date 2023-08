Los trancones en Bogotá son una realidad innegable para cualquier persona que se movilice en la capital. Sin importar si se desplaza en vehículo particular, moto o transporte público, la congestión hace que hasta los trayectos más cortos le tomen horas.



Por eso, no sorprende que la capital aparezca ocupando los primeros lugares en los rankings que miden el tráfico en el mundo. Como ocurrió con el estudio anual Global Traffic Scorecard de INRIX, una firma de datos de movilidad que posicionó a Bogotá como la sexta ciudad con más tráfico en el mundo y la primera en Latinoamérica durante 2022.

Lea más: (Estas son las seis obras que más impactan la movilidad en Bogotá)

A esto se le suma que, de acuerdo con los más recientes resultados del índice TomTom Traffic, publicados en el medio Financial Times, la capital colombiana es la ciudad del mundo que tuvo la mayor congestión vehicular en 2022, con un promedio de 132 horas perdidas por los conductores al año, en los trancones de la hora pico.



Estos datos demuestran lo que los capitalinos experimentan diariamente cuando salen de sus casas.

Siga leyendo: (Taxis eléctricos en Bogotá: se amplia el plazo para que sigan operando por 4 años más)

A la cantidad de vehículos y la insuficiencia de vías se le suman los frentes de obra que están abiertos en simultáneo en vías arteria de Bogotá.



Algunos lo toman con humor, a otros les genera estrés e incluso ira al volante, pero sin duda este factor impacta en la calidad de vida de los ciudadanos.

De interés: (‘Proyecto de acuerdo es una bocanada de aire a la valorización en Bogotá': SecMovilidad)

La velocidad promedio en Bogotá

En esta misma línea, Deyanira Ávila Moreno, la secretaria Distrital de Movilidad entrante reveló cifras que dejan en evidencia la difícil situación de movilidad en la capital.



"Aproximadamente tenemos una circulación de 32.000 vehículos en hora de máxima demanda, aproximadamente en Bogotá están circulando unos 900.000 vehículos a lo largo del día, que es un alto volumen", afirmó en entrevista con el medio La República.



Sin embargo, el dato más impactante es el relacionado con la velocidad promedio, que se ve impactada por la congestión.



"La realidad es que en un día típico Bogotá se mueve aproximadamente a 23 km por hora, obviamente cuando hacemos el mapa de congestión de la ciudad hay varios factores que se suman, no solo la carga que tenemos de vehículos, sino que se suma la siniestralidad vial, la mala ocupación del espacio público y nuestro plan de obra", señaló.



La funcionaria se suma a la postura de la alcaldesa Claudia López, quien ha expresado en varios ocasiones que el uso del carro particular tiene gran parte de la responsabilidad del trancón.



"Solo 14 % de los viajes en Bogotá se hacen en carro particular y ocupan 85 % del espacio público, una inequidad total de cómo nos movemos", dijo Ávila al medio mencionado.

Por ahora, la secretaria aseguró que se está adelantando la encuesta de movilidad de la capital para entregar una radiografía de la movilidad actual en la ciudad.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO